Los investigadores de la Universidad de Málaga Carlos Camacho, del departamento de Ingeniería de Comunicaciones y Lenguajes, y Javier López, del departamento de Ciencias de la Computación, recibieron ayer el Premio Carlomagno en la rama de Ingeniería y Arquitectura. La distinción, que nace del convenio suscrito entre la UMA y la Institución Científica y de Investigación Carlomagno y está dotada con tres mil euros, es un reconocimiento a sus trayectorias investigadoras y la transferencia de sus resultados de I+D+i. A pesar de que en la convocatoria del premio se contemplaba la concesión de un único galardón, la comisión de expertos que valoró los premios constató que tanto Camacho como López cuentan con una trayectoria «muy destacable», por lo que ambos merecen el reconocimiento. «El trabajo de estos investigadores se traduce en un beneficio social y una mejora en las condiciones de vida de muchas personas», afirmó Carlos Gross, de la Institución Carlomagno.

Con más de cuarenta años de experiencia investigadora, Carlos Camacho es catedrático del área de Teoría de la Señal de la Escuela de Telecomunicaciones de la UMA. Actualmente, dirige el grupo de Ingeniería de Comunicaciones que es hoy líder en el desarrollo de las TIC en el entorno empresarial malagueño. El profesor aseguró que el Premio Carlomagno no se puede aplicar solo a su persona, ya que es también un reconocimiento a este proyecto colectivo, que cuenta con más de sesenta investigadores. También, quiso reconocer y agradecer a todos aquellos que han participado, desde profesores e investigadores de la Escuela de Telecomunicaciones hasta el personal administrativo y servicios. Hizo mención a la «complicidad» de las empresas con las que han trabajado y al «trabajo y talento» de sus estudiantes, «sin los cuales, muchas de las tareas de investigación no habrían podido salir adelante». «Desde el principio de la Escuela, hace ya más de treinta años, se ha tenido muy claro en qué dirección había que remar. Esa es la dirección en la que estamos y en la que seguiremos remando en el futuro. No hablo solo por mí cuando digo que nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido, dentro de nuestras capacidades, al desarrollo malagueño de innovación», señaló Camacho.

Javier López, con más de treinta años de trayectoria científica, es catedrático de Ingeniería Telemática de la Escuela Informática de la UMA, doctor en Ingeniería Informática y vicerrector de Empresa, Territorio y Transformación Digital. Asimismo, lidera el grupo de I+D+i Nics Lab especializado en el ámbito de la ciberseguridad. «Hoy es uno de esos días en los que las cervicales no duelen y si duelen, no les echas cuentas, porque hoy es un honor recibir este premio y hacerlo en compañía del profesor Carlos Camacho», manifestó López. El galardón, además de compensar «muchos años de sacrificio y estudio» en el campo de la ingeniería, es la prueba exitosa de su apuesta por la ciberseguridad, un ámbito que le dijeron en sus comienzos que no tenía futuro. También es un regalo, que dedicó a su mujer y su hijo, por «toda su ayuda y comprensión».

En el acto, estuvieron el vicerrector de Investigación y Transferencia, Teodomiro López, y el rector José Ángel Narváez: «El trabajo de un rector tiene momentos privilegiados y hoy es uno de ellos. Ellos hacen que la Universidad de Málaga brille y vaya en la dirección a la que tiene que ir».