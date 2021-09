Málaga ha redoblado sus esfuerzos en la lucha contra los taxis piratas. Así, hay varias líneas coincidentes estos días que tratan de incrementar la potencia de fuego contra esta actividad que es una auténtica vía de agua para los taxistas, que pagan sus impuestos y tienen que hacer frente a muchos gastos. Estos también piden un mayor control de las VTC, como se vio en la manifestación de la semana pasada. El caso es que la Policía Local ha cazado a 90 taxis piratas en lo que va de año en el entorno del aeródromo. Es una cifra baja si se compara con la de otros ejercicios, pero cabe recordar que 2021 ha sido un año cuajado de restricciones de movilidad debido al coronavirus.

En paralelo a la actuación policial, se ha llegado a un acuerdo con el Aeropuerto de Málaga para que mejore y clarifique la señalización que lleva a la parada de taxis, de forma que el viajero que llega a la ciudad sepa dónde están estos profesionales, lo que hasta ahora no se apreciaba con claridad. De esta forma, José del Río, edil de Movilidad, indicó a este periódico que «el Aeropuerto va a mejorar la señalética para que el viajero que llega a Málaga tenga indicadores claros de dónde están los taxis». También destacó que hubo una reunión la semana pasada con el director del Aeropuerto, la Policía Local y la Nacional con el fin de hacer un esfuerzo para impulsar la mejora del servicio del taxi y «evitar que entren vehículos no autorizados a retirar pasajeros».

Avelino Barrionuevo, edil de Seguridad, por su parte, incidió en que el Aeropuerto va a mejorar la señalética y destacó que siempre hay en el recinto aeroportuario una unidad Halcón, «perenne, no se detraen efectivos para apoyar al Distrito de Churriana, y también hay agentes de paisano», y todo para evitar la competencia desleal al taxi. Barrionuevo señaló que «las VTC no dan problemas porque van precontratadas».

Barrionuevo explicó que, desde hace un par de años, se hace una interpretación mucho más restrictiva de la ordenanza de Movilidad, de forma que cuando se caza por primera vez a un taxi pirata se inmoviliza el coche y el multado debe abonar 1.600 euros; si se reitera en esta práctica, el afectado, siempre que sea pillado en más ocasiones, ha de afrontar una sanción de 2.760 euros. No se les devuelve el vehículo hasta que no pagan. Dijo Barrionuevo que los policías locales reciben formación al respecto en la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga (ESPAM), e insistió en que los funcionarios de paisano y los uniformados actúan contra los taxis piratas, es decir, aquellos que, sin tarjeta de transporte, desarrollan actividades ilegales de recogida y bajada de pasajeros. «Se sabe quiénes son, pero es difícil, porque hay que pillarlos cuando se da una transacción económica o subiendo y bajando pasajeros. La Policía Local sabe quién lo hace, pero hay que pillarlo. La Unidad Halcón está en contacto con el aeropuerto, por ejemplo, para detectar los vuelos calientes, es decir, los de aerolíneas de bajo coste en los que hay viajeros susceptibles de ser cazados por taxistas piratas, tal vez ya con los viajes pactados. «Cada vez que cazamos un taxi pirata, se le retiene el coche, no se le da hasta que paga la multa, esta actividad necesita un seguimiento, tenemos que cogerlos cuando se produce la transacción», relató, y añadió que en el entorno del aeropuerto de Málaga han sido detectados 90 taxistas piratas en lo que va de 2021. También se felicitó por el cambio de señalética en el aeródromo y destacó que también se está dando ahora que personas asociadas a las viviendas turísticas se comprometen a traer o llevar a los pasajeros, lo que es aún más difícil de detectar.

Los taxistas, de cualquier forma, insisten, tal y como se visualizó en la manifestación multitudinaria de la semana pasada, en un mayor control de las VTC (vehículos de alquiler con conductor). Aseveró Barrionuevo que los agentes buscan que las VTC estén a menos de 100 metros de puntos como estaciones de autobuses, el aeropuerto, paradas de autobús o taxi. Tampoco pueden ir por carriles bus o taxi e indicó que el Ayuntamiento sólo puede comprobar que hayan sido precontratados, pero no es la administración local la que da las licencias VTC. Miguel Martín, presidente de Amat, aseguró: «Por parte del Ayuntamiento, no vemos controles a las VTC. Tenemos el mismo problema allí y en la estación de autobuses». En cuanto a la señalización, destacó que muchas veces, cuando el viajero llega a Málaga, no ve «dónde están los taxis». Criticó además que sólo haya un baño.