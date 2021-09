El equipo de gobierno ha sumado hoy sus ocho votos, frente a los siete de la oposición, para tumbar en la Comisión de Economía y Hacienda, para tumbar una batería de propuestas del PSOE encaminadas a ayudar a los comerciantes afectados por obras de larga duración. De esta forma, se ha rechazado poner en marcha estas ayudas.

Entre las obras que han planeado por el plenario están las del parking del Palo o las de Carretería, que empiezan de forma inminente. Se ha rechazado hacer una campaña informativa en las zonas comerciales afectadas por obras comerciales sobre plazos de ejecución de obras, faseados y sobre la aplicación de la bonificación espacial recogida en el artículo 15.7 de la Ordenanza Fiscal número 2, que regula el IAE. Se rechaza estudiar la posibilidad de introducir en otra de las ordenanzas una exención sobre la tasa de uso de la vía pública (siempre que las obras duren más de tres meses) y se niega el equipo de gobierno a poner a disposición de los afectados acciones tales como un uso gratuito o bonificado de los aparcamientos más cercanos, labores extraordinarias de limpieza o baldeos.

La edil socialista María del Carmen Sánchez Aranda ha previsto una reducción del consumo en la campaña de Navidad, tan importante para los comercios, y ha pedido reducir los efectos de las obras de larga duración entre los comerciantes. "No estamos contra que haya obras, pero hacemos sugerencias en relación a las ordenanzas fiscales, por ejemplo, para que se catalogue de forma diferente a estas calles afectadas por obras de larga duración. En algunas calles de la ciudad hay comercios que están dos años sin ingresos por obras de esta naturaleza". Nicolás Sguiglia, de IU y Podemos, ha calificado la propuesta socialista de "sensata", Juan Cassá ha rechazado las ayudas directas a los comercios, porque los beneficios luego van a ser exponenciales y Noelia Losada ha mostrado su empatía por el pequeño comercio y ha recordado los diez años que la Junta socialista estuvo haciendo obras del Metro en los Callejones del Perchel.

Elisa Pérez de Siles, edil de Comercilo y Vía Pública, ha dicho que esta moción se podía haber debatido en la comisión de las ordenanzas fiscales, no ahora, ha criticado a la oposición por no predicar lo mismo en relación con el recibo de la luz y ha destacado que la jurisprudencia exime al Consistorio de dar ayudas dado que no se cumplen ninguno de los supuestos como enriquecimiento injusto de la administración, daños por fuerza mayor o anormal funcionamiento del servicio público.

Ha destacado Pérez de Siles que estas obras son de interés público o general, ha criticado a los socialistas por haber hecho lo contrario de lo que predican con las obras del Metro, "falta de gestión y empatía de su partido" y ha indicado que ya ha habido ayudas para los comerciantes del Centro o del Palo y volverán a hacerse convocatorias el año que viene.