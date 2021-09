Arquitecto, economista y sociólogo, Alfonso Vegara participó ayer en la inauguración del foro Greencities y S-Moving de Málaga en su calidad de presidente de la Fundación Metrópoli con una conferencia que abordó el tema «Superciudades. La inteligencia del territorio», un concepto que no hace referencia al tamaño sino al equilibrio entre el desarrollo económico, la movilidad, la calidad de vida, la cultura del territorio y la sostenibilidad ambiental. Allí abordó casos de éxito como los de Singapur o Cartagena de Indias y exploró también los retos y posibilidades de Málaga en este ámbito, que será clave para la futura atracción del talento. Precisamente, el Ayuntamiento y la Fundación Metrópoli firmaron en abril un protocolo de intenciones para abrir una línea de colaboración en la planificación y el diseño del crecimiento de la ciudad.

¿Cómo concibe usted el modelo de superciudad para Málaga capital y su entorno?

Málaga tiene ya un nivel de consolidación que le permite dar servicios y crear oportunidades de empleo, de ocio y de residencia en un entorno más amplio que el del propio municipio, de manera que ha ido surgiendo muy espontáneamente una ciudad lineal de la costa que abarca desde Marbella a Nerja. Ese espacio es un enorme aliciente para la ciudad de Málaga y, a la vez, esos diálogos entre la capital y los territorios más funcionales del entorno cada vez son más importantes. Por ejemplo, la conexión con Antequera y el potencial logístico de este enclave, en el corazón de Andalucía, con conexión ferroviaria va a permitir aliviar parte de la presión que va tener Málaga en este tipo de desarrollos. Habrá una gran complementariedad. Además, Málaga tiene una gran oportunidad al margen de los grandes proyectos que ya están en marcha. Es una de las ciudades mejor estudiadas, donde ha habido más reflexión y diagnóstico. Tiene una gama de iniciativas espectacular pero todavía queda mucho por hacer.

¿Por ejemplo?

El diálogo con los corredores ecológicos: el río Guadalmedina y el río Guadalhorce. En el caso del Guadalmedina, el curso desde el embalse del Limonero hasta el puerto no está bien tratado. Es una barrera para la movilidad y lo que podía ser un eje verde precioso se ha quedado como un espacio bastante residual, cuando está en la columna vertebral de la propia ciudad. Los distritos del entorno, además, se han ido desarrollando, por lo que vemos una posibilidad de realizar un gran eje que conecte su parte alta, desde la presa, hasta la desembocadura. Sería muy importante porque llega hasta la zona del puerto, y creo que la gran oportunidad que tiene Málaga es la de organizar las actividades portuarias en diálogo con la ciudad. Las grandes ciudades del mundo que ha pasado de una etapa industrial o turística tradicional a una etapa de la economía del conocimiento se han centrado casi siempre en los espacios portuarios. Copenhague lo ha hecho, Singapur va a hacer un superpuerto verde y el antiguo lo va a transformar es un espacio de la atracción de talento, innovación y actividades de servicios avanzados. El diálogo puerto-ciudad es una enorme oportunidad.

¿Y respecto al Guadalhorce?

Pasa junto al aeropuerto y tiene una serie de afluentes que llegan incluso hasta el Parque Tecnológico (PTA) o a las cercanías del Palacio de Ferias. Eso permitiría crear corredores verdes a nivel de la ciudad y recuperar también algunos espacios industriales que se han quedado en zonas centradas, para que evolucionen hacia la economía del conocimiento y a distritos 4.0. Sería también algo muy provechoso. Otra oportunidad sería que alrededor del PTA hubiera actividades que no fueran solo empresariales, sino también de instituciones educativas, de ocio y residenciales. Para que los jóvenes quieran también vivir en esa zona y no sólo ir a trabajar allí.

Supongo que en toda esta visión la movilidad es clave.

Sí, hay que aprovechar también que hay tecnología más adecuada para fortalecer todos los ejes de transporte lineal paralelo a la costa. Eso le daría a Málaga una dimensión increíble. El ferrocarril tendría que llegar a Marbella. Teniendo una densidad demográfica y constructiva tan sólida como tiene Málaga, y un litoral tan atractivo, nos parece muy importante conseguir un sistema de transporte muy eficiente para no tener que depender tanto del coche privado, que no es sostenible. Y también habría que dinamizar el transporte azul, por agua, que ya están usando muchas ciudades, y que puede ahorrar tiempo a la vez que añades su disfrute. Se podía crear así una gran ciudad de la costa.

¿Lo que se ha venido denominando una conurbación?

Sí, una conurbación se refiere a los procesos de urbanización, pero al llamarlo «ciudad de la costa» añadimos el concepto de que tiene que tener unas infraestructuras de servicio para todo ese espacio: un paseo marítimo continuo, que haya transporte «blando» a través de ese corredor o que sea un transporte colectivo eficiente. Y en torno a las estaciones se podrían crear áreas de nueva centralidad, con servicios avanzados. Málaga tiene ya un espacio de 1,5 millones de habitantes en una isócrona (distancia de viaje) de unos 45 minutos, según nuestros cálculos. En esa superciudad pueden convivir tanto espacios rurales y naturales, como líneas de playa y zonas de infraestructuras, pero hay que verlo como algo integral, porque se si planifica a través de los planes generales de cada municipio, por trocitos, al final no encaja.

¿Se juega mucho Málaga con todas estas transformaciones?

Tenemos una superciudad de una escala que puede ser un referente internacional. Hay que quitarse los complejos y empezar a competir con los grandes nodos tecnológicos del norte de Europa. Málaga puede hacerlo: tenemos territorio, clima, localización, conectividad. La gran clave del futuro va a ser la lucha por el talento. Todas las ciudades están peleando por atraer inversión, eventos, turismo, pero la gran batalla real es la del talento, que es escaso. Y Málaga tiene potencial para ello pero uno de los principales factores de competitividad de las ciudades es la conectividad. Por eso tenemos que crear un nodo con magnetismo, una ciudad bien diseñada, con movilidad sostenible, limpia... Todos esos esfuerzos nos ayudarán a competir en esta gran batalla.

¿Qué horizonte debe fijarse Málaga en la consecución de estos objetivos de superciudad?

El espacio existe ya, lo que tenemos es que pensarlo como un conjunto integrado, imaginar las infraestructuras y los espacios verdes, tratar de que el sector privado invierta... Hay temas que se pueden hacer inmediatamente y otros que requieren de un horizonte mayor. Hemos planteado el 2040, que parece lejos pero no lo está tanto. Cuando empezamos a trabajar con Singapur hace años el horizonte que pusimos era 2030. No hay ninguna ciudad en el mundo de éxito que no se haya planificado a largo plazo. Y lo bueno de Málaga es que ha habido una continuidad en la política urbana durante los últimos años, ha sido consistente, continua. En otros sitios no la ha habido. Hay que tener visión de futuro.