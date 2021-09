Esta semana, el comité de expertos de la Junta de Andalucía acordó que los centros de salud de la comunidad recuperen la presencialidad a partir de mañana 1 de octubre, después de un año y medio de pandemia.

Según el Sindicato Médico de Málaga (SMM), el plan del Sistema Andaluz de Salud (SAS) quiere invertir los porcentajes de atención telefónica y presencial, esta última muy reducida debido a la crisis sanitaria. Ahora se pretende que la telemedicina ocupe el 20%- 25% del trabajo del médico frente a un 80%- 75% de consulta in situ, dependiendo del centro de salud.

El delegado de Atención Primaria del SMM, José Antonio Becerra, aclara que los facultativos están de acuerdo con el "diagnóstico" del SAS y el objetivo pero no con el nuevo plan de agenda, para el que, aseguran, no se les ha consultado y ofrece un análisis de la situación "erróneo".

Este plan establece un total de 35 citas al día, sin discriminar entre presenciales, a las que se asigna una duración de siete minutos, y las telefónicas, que deben durar entre cinco y seis minutos, un tiempo que, según Becerra, "todo el mundo sabe que no son verdad". Además, el SMM critica que en esa treintena de citas no cuentan con los pacientes no demorables, los avisos domiciliarios programados y a demanda, cirugías menores y programas tales como de seguimiento del embarazo o niños sanos.

El sindicato estima que los facultativos atienden diariamente una media de entre 60 y 70 consultas junto a cinco o diez “bises” diarios (citas de varios pacientes a la misma hora).

Falta de médicos

"Las cuentas no salen, independientemente de que la plantilla no está nunca al 100%", indica el delegado de Atención Primaria del Sindicato Médico. "No tenemos médicos para contratar y resulta que siempre puede haber un médico de baja y los pacientes se reparten".

Becerra añade que "hay rumores" de que los médicos cuyos contratos -de seis meses- finalizan el 31 de octubre no van a ser renovados y, por otro lado, la situación de sobrecarga de trabajo está provocando que los profesionales que están en edad de jubilación decidan ampliarla hasta los 67 años, junto a personal de 63 años que ya se está marchando.

Continuidad asistencial

Debido a esta situación, los facultativos de Atención Primaria piden al SAS que se implante la continuidad asistencial en este nivel asistencial, tal y como ocurre en el ámbito hospitalario.

Esta práctica consiste en que los médicos que así lo consideren puedan ampliar su jornada ordinaria, de siete horas, es decir, un médico en turno de mañana -de 8 a 13 horas- podría continuar cinco horas más, de 15 a 20 horas, y viceversa para los que trabajen en turno de tarde.

"Ya que no podemos fabricar médicos y no los estamos reteniendo, por lo menos poner la continuidad asistencial, que tenía que haberse puesto hace 14 años", concluye Becerra.