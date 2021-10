La Junta de Andalucía le restó importancia al hecho de que el distrito de Málaga capital se haya quedado en puertas de pasar al nivel 0 de alerta sanitaria, al considerar que «al ritmo que vamos y en cuestión de pocos días, tanto este como otros muchos distritos sanitarios andaluces» accederán a esa vuelta a la normalidad que conlleva la liberación de aforos y horarios. Así lo manifestó el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, quien detalló algunos de los parámetros que explicarían la decisión de los expertos: «Aunque es cierto que la incidencia acumulada en los últimos 14 días estaban en 49, también es cierto que Málaga estaba más altos otros parámetros que miden los expertos como la hospitalización, la incidencia acumulada en siete días o la ocupación de camas UCI».

El consejero de la Presidencia expuso que «casi el 40% de los andaluces disfrutan de la normalidad porque sus distritos sanitarios están en nivel 0». Y, en este punto, mostró su convencimiento de que «los que se mantienen a nivel 1 pasarán en muchos casos al nivel 0 y, cuando los comités de experto vuelvan a reunirse la próxima semana, serán muchos más los andaluces que recuperen la normalidad».

Asimismo, Bendodo aclaró que «la incidencia acumulada de contagio por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días no es el único parámetro que se mide» para conceder al nivel 0 y enfatizó que «son muchos parámetros». «También se mide la incidencia en siete días y también se mide el porcentaje de población mayor de 65 años, el porcentaje de ocupación de camas en planta y en UCI, el nivel de vacunación de la población en general y de los sectores que todavía no se han vacunado para ver cómo está el ritmo de contagios allí», explicó Elías Bendodo.

Sobre está última cuestión, el consejero hizo un llamamiento a la vacunación de quienes se han negado a hacerlo e indicó que el hecho de que más de 600.000 andaluces mayores de 12 años no lo hayan hecho constituye «un problema».

«El que no se ha vacunado no debe pensar en él, debe pensar en los suyos, en aquellos a los que puede poner claramente en riesgo; existen más de 600.000 andaluces de más de 12 años que no se han puesto ni una sola dosis y esto es un problema para el gobierno andaluz, por eso le pido a las personas no vacunadas que no piensen en ellos mismos, sino en sus hijos o abuelos, a los que pueden contagiar y ser «letal», señaló el consejero de la Presidencia.

En relación a la tercera dosis de la vacuna, el consejero recordó que, tras suministrarla en residencias de mayores y a inmunodeprimidos, las próximas decisiones que se tomen a nivel internacional tendrán que ver con «a quiénes se les pone y con el debate abierto a ver qué pasa con los menores de 12 años»,

Respecto a la evolución de la pandemia de coronavirus en la comunidad, Bendodo reiteró que, aunque la curva sigue en línea descendente, «esto no se ha terminado». «Las de ahora son cifras muy bajas si las comparamos con los picos de principios del verano y el comité de expertos ha rebajado las medidas porque se ha bajado mucho, pero no se ha terminado», recalcó el consejero de la Presidencia.

Bendodo recordó que «la fórmula andaluza de lucha contra la pandemia ha sido bajar los escalones de uno en uno, con prudencia». «En los momentos que pensamos que se había acabado la pandemia no la dimos por acabada y tomamos decisiones prudentes, que es lo que estamos haciendo ahora», añadió.