He reído mucho en un taxi. Siempre en la parte trasera, siempre volviendo de madrugada a casa y rememorando, junto a algunos amigos, las jugadas más épicas de la noche. También he llorado. Y el taxista me aguantó con seriedad profesional la diatriba contra cualquier injusticia de las madrugadas que nunca acaban, porque seguimos rememorándolas cuando, ya adultos y cansados, nos gustaría volver a ese tiempo de juventud del que solo, ay, queríamos huir. Un taxi me llevó una vez al hospital mientras un amigo, acariciado su muslo por el frío acero, perdía sangre en el asiento de atrás y otro me llevó hasta el hospital el día que uno de mis abuelos dijo adiós. He ido en taxi hasta las aulas de aquella Facultad de Comunicación mítica, o a la Biblioteca General de la UMA, cuando entre cafés y cigarros unos cuantos jóvenes debatíamos sobre el incierto, aunque entonces no lo sabíamos, futuro que nos esperaba. He perdido gafas de sol, prácticamente una por año, en unos cuantos taxis y, en algunas ocasiones, el taxista me brindó la conversación más interesante que había tenido en algunos días. Recuerdo uno que no paraba de hablar de música, otro que me contaba dónde salía él al Centro cuando era más joven y un tercero me relató cómo conoció a su esposa cuando la recogió una noche para llevarla a casa tras la juerga. Algunos me contaron cómo intentaron robarles, varias veces, por esos polígonos de Dios y otros le quitaron hierro a andanzas personales poco gloriosas. Alguno fue testigo de versos furtivos y de abrazos que aún no se habían revelado a los demás, unos cuantos supieron callar cuando debían hacerlo y echar miradas inquisidoras al espejo retrovisor con el fin de comprobar si todo andaba como debía. Una vez un amigo me contó que el taxista que lo llevaba a casa quería que se fueran de juerga juntos cuando acabara el turno y a mí siempre me llamó la atención esa conjunción de melodías radiofónicas decadentes que confluyen en las diferentes paradas de la ciudad. Alguna vez un taxista me salvó de mí mismo y otro reflexionó sobre el estado del tráfico en una ciudad tan desagradecida como esta con los jinetes del asfalto. Celebré como un éxito incomparable ver, hace muchos años, a mujeres al frente del taxi; y me alegro cuando compruebo que son cada vez más. Sufro con ellos cuando la política traidora clava en sus costados sus afilados colmillos impositivos y los pone siempre en el centro de la diana cuando conviene. En un taxi he escuchado finísimas disquisiciones políticas y violentas reflexiones contra cual o tal partido. He sabido de taxistas fachas y otros muy rojos, aunque al colectivo se le tache siempre de conservador. He conocido historias de taxistas huyendo de una pareja cabreada al sorprender a su novio o novia en una situación complicada, algunos de ellos se convirtieron en alcahuetes mientras conducían con suavidad en las madrugadas del otoño al tiempo que dos enamorados se lo decían todo con un beso en ese asiento trasero, habitualmente forrado de negro, que se asemejaba en ocasiones a un precipicio o a un confesionario. Algún taxista me ha perdonado el cambio y otro me ha pedido que le pague con tarjeta. Alguno de ellos me informó de los gastos que supone echarse cada día a la carretera para llevar dos duros a su casa. Otro me dijo una vez que él era asalariado y que ganaba en torno a mil euros (hace años de esto), pero al menos era algo. Tengo un amigo logopeda que fue taxista fugaz antes de sacarse las oposiciones a funcionario de prisiones y conozco a unos cuantos que vieron en el volante una dignísima salida a situaciones laborales endiabladas, por no decir directamente infernales. Una vez escuché que un taxista había encontrado un manojo de cartas de amor en su coche y no supo nunca de quiénes eran. Supe de taxistas abnegados que transportaron a hijos a ver a sus padres en lo más profundo de la pandemia, les llevaban comida y la promesa de un abrazo. He conocido taxistas que han trasladado a enfermos de covid al hospital y tal vez ese haya sido su último viaje aquí. Sé de taxistas que han llorado tras esas carreras, en el silencio de esas noches en paradas que eran también, por qué no, un grito de esperanza en la inmensidad de esa estepa hostil llamada coronavirus. Una vez la canción que un taxista llevaba puesta en su emisora de radio me salvó la vida. Y otra vez uno trató de relativizar un fracaso de barra como si le hubiera ocurrido a él mismo. En el taxi he compartido conversaciones amenas con amigos ya lejanos, he admirado la belleza de alguna mujer y me he imaginado qué ocurriría al llegar al destino prometido. Porque los taxis ofrecen siempre, al inicio de cada carrera, la deliciosa incógnita de qué ocurrirá. Un taxi es una promesa y los taxistas, en gran parte, son psicólogos con alma egregia de camareros, la aristocracia del asfalto. No seríamos los mismos sin los taxistas y, si ellos no existieran, probablemente muchas de las historias personales que tenemos a nuestras espaldas, de esas que, con el paso de los años, nos hacen reír o llorar de emoción, no habrían sucedido de esa manera. Necesitamos a los taxistas. Y ahora ellos necesitaban nuestro apoyo para acabar con el intrusismo y poder sobrevivir. Suerte, compañeros. Nos veremos pronto, tal vez en la próxima parada.