Los discursos de los representantes públicos, los mensajes de las autoridades sanitarias y las previsiones de la comunidad científico-médica siguen cargados de «prudencia». Cualquier elucubración que ahora se formula sobre el futuro más cercano está marcada por una clara advertencia: la posibilidad de nuevos rebrotes, propiciados sobre todo por nuevas cepas.

Pese a todo ello, la incidencia sigue bajando y la presión asistencial continúa moderándose por lo que, una vez más, la sociedad avanza hacia terreno desconocido en la crisis sanitaria de la Covid-19: la normalidad, sin más etiquetas, aunque con la mascarilla, el lavado de manos y la distancia interpersonal como preceptos.

Así, progresivamente, Málaga va a ir integrándose en el nivel 0 de alerta sanitaria, a medida que el territorio vaya bajando del umbral de incidencia de 50 casos por cada 100.000 habitantes. De los seis distritos sanitarios, Serranía ya está «estrenando» esta normalidad, Málaga está al filo de hacerlo y los otros cuatro lo harán en las próximas semanas si no hay imprevistos.

El director de la cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Málaga, Jesús Miranda, asegura que no existen patrones concretos que guíen la fase de recuperación de una crisis pero sí establece una comparación con el duelo: «El paso del tiempo, al igual que ocurre en un proceso de duelo, irá relajando esos temores y volveremos a nuestras rutinas sociales».

Sin embargo, pese a que algunas teorías apuntaban a que el mundo se encaminaba a unos nuevos «felices años 20» debido a la euforia floreciente tras un período de recesión sanitaria, económica y social tan importante como la actual, Alfredo Guijarro, presidente de la Sociedad Española de Psicología de Urgencias, Desastres y Emergencias (SEPADEM), también profesor de la UMA, discrepa por completo.

«El ritmo de vida actual es tan rápido que tenemos que adaptarnos también rápidamente a los cambios, en esto se diferencia claramente esta situación de la del siglo pasado», apunta, a lo que agrega el problema del cambio climático «que no deja mucho margen para la alegría, si no todo lo contrario, para el posicionamiento a sufrir sus rigores».

Por otro lado, señala Guijarro que las corrientes negacionistas perdurarán más allá de la crisis de la Covid-19, principalmente porque no es un fenómeno nuevo. En este sentido, critica una serie de errores de comunicación que dieron «alas» al negacionismo:

«Se han hecho muchas cosas mal, no porque fuera la primera vez que ocurría una pandemia, como se nos quiere vender, solo hay que bucear en la historia y ver multitud de ejemplos, en la edad media con la peste, por no buscar mucho», afirma el presidente de SEPADEM. «La política comunicativa errática, provocada por la improvisación, que por evitar la alarma social en el mejor de los casos, provocó un mal mayor como es la indiferencia social o, lo que es peor, la negación social».

Plano económico

La crisis sanitaria impactó de lleno en la economía malagueña, cuyo modelo productivo está basado principalmente en el turismo. En los peores momentos de la pandemia, entre marzo y abril de 2020, la provincia asistió al cierre de unas 6.000 empresas, poco después la cifra de parados se situaba en más de 200.000 personas, sin contar a los 130.0000 malagueños que llegaron a estar incluidos en un ERTE.

Ahora, según la Conferencia de Empresarios de Málaga (CEM), existe solo una diferencia de alrededor de 2.000 empresas dadas de alta en la Seguridad Social respecto a los niveles anteriores a la llegada de la Covid-19 y, apunta, «dicha variación va en descenso mes a mes».

La cifra de parados en Málaga ronda ya las 146.000 personas, aún un 9% por encima de los niveles prepandémicos, y en torno a 10.000 personas continúan en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

«El tejido empresarial se está reactivando, lenta pero progresivamente, bien porque aquellas que hicieron un parón en el confinamiento vuelven a estar de alta, o bien por la generación de nuevas iniciativas empresariales», explica Natalia Sánchez , Vicepresidenta Ejecutiva y secretaria General de la CEM.

No obstante, Sánchez advierte de que las empresas necesitarán tiempo para recuperarse así como para adaptarse a los cambios que ha propiciado la crisis sanitaria como la digitalización acelerada, el incremento del teletrabajo o los cambios en la demanda por parte de los consumidores.

Por otro lado, cuando acaben las prórrogas de los ERTE y todo el tejido empresarial siga navegando solo, probablemente haya una nueva fase de cierres, esta vez de las denominadas «empresas zombie», esas que están ahora acogidas a un Expediente de Regulación de Empleo Temporal y de las que se adivinan serias dificultades para recuperar la rentabilidad una vez expire esta medida. «La reincorporación de estas empresas al mercado y sus posibilidades de supervivencia dependerán de factores diversos, sin descartar que en algunos casos se produzcan inevitables cierres».

Con todo, el Colegio de Economistas de Málaga estima que el PIB de la provincia escale este año un 6,6%, por encima del crecimiento andaluz y nacional.

El decano de esta institución, Juan Carlos Robles aclara a este periódico que la recuperación en Málaga va a ser «buena» y «rápida», ya que lo que durante la pandemia fue una debilidad, el sector turístico y hostelero, será una fortaleza en la fase de expansión económica, debido a su rápida recuperación.

Eso sí, advierte de un período de inflación que ya se está dejando notar y que «nos va a acompañar una serie de años».

Tolerancia o bloqueo emocional, la respuesta a la normalidad

Esta nueva etapa que se inicia en Andalucía y que ya ha arrancando en el distrito sanitario de Serranía en la provincia de Málaga está marcada por la caída de las restricciones y la vuelta a una «cierta» normalidad muy marcada por la posibilidad de que aparezcan otras variantes que obliguen a un nuevo repliegue.

En este contexto, que Alfredo Guijarro, presidente de la Sociedad Española de Psicología de Urgencias, Desastres y Emergencias (SEPADEM) define como la «exposición ininterrumpida a un estímulo estresante adverso» provoca dos reacciones muy diferenciadas: el bloqueo emocional y la tolerancia. «Las personas nos movemos entre estos dos polos, no estamos preparados para el estado de alerta continuo, con lo cual terminamos normalizando la situación, tolerancia, en definitiva, de algo hay que morir; o por el contrario creando barreras, apareciendo conductas obsesivas de evitación, bloqueo», explica Guijarro, que además reflexiona sobre la falta de una gestión global de la pandemia: «Nos olvidamos de que todos vivimos en el mismo edificio, la tierra, y que, si solo vacunamos a los ricos del ático, es mas que posible que los indigentes del sótano, sin vacunar, desarrollen esa cepa maldita, que luego no va a mirar la cuenta corriente de nadie para contagiar o no». El presidente de la SEPADEM considera necesario un abordaje no solo sanitario sino psicológico, social, ambiental y económico: «De qué me sirve salvar a alguien de la muerte por contagio, si luego se encuentra solo, sin recursos y en un ambiente hostil».