Dudas sobre si es el momento de que tu hijo se haga con un móvil, ya tiene una pantalla y pasa demasiado tiempo mirándola, te preocupa el exceso del uso del teléfono… Las nuevas tecnologías siembran un mar de dudas entre los padres, y es normal, es un mundo todavía relativamente nuevo. A veces parece incluso que falta un manual con todo lo que es necesario hacer como progenitores y contar con claves para monitorizar bien a los niños, ¿a que sí? Pues traemos buenas noticias. Esa guía tan ansiada ya está aquí.

Saber cómo actuar cuando nuestros hijos nos piden jugar al móvil o conectarse a Internet no es una tarea fácil, y según van haciéndose mayores va aumentando su dificultad, como si de un juego de Arcade se tratase. No es nada nuevo eso de que los excesos con los móviles para niños, para ellos especialmente, no son lo mejor.

Las nuevas tecnologías y el mundo hiperconectado en el que vivimos los adultos no es ajeno a los pequeños y desde muy temprana edad conviven con todo tipo de dispositivos y pantallas. Sus juegos son cada vez más digitales e interactivos, y en su entorno ven de manera cotidiana cómo los adultos o, incluso, sus propios compañeros se relacionan a través de los dispositivos móviles. Esta conectividad abre muchas posibilidades, pero, a su vez, conlleva consecuencias negativas, como las adicciones o posibles trastornos de conducta.

La edad recomendada para que los niños tengan su primer móvil, la supervisión de las aplicaciones que se descargan en sus dispositivos o el tiempo de exposición a estas pantallas son algunas de las principales cuestiones que se responden en la guía práctica “Mamá, papá, ¿puedo usar el móvil?, ¿puedo conectarme a Internet?”, elaborada por Meridiano Seguros y respaldado por el equipo de Inteligencia Activa.

Adicción a las pantallas: los niños y los móviles

Una de las mayores preocupaciones que tienen las familias actualmente es la adicción a las pantallas que se genera en los menores, así como el contenido que van a encontrarse sus hijos con el acceso a Internet. Y es que hacer buen uso de Internet y las nuevas tecnologías por parte de los más pequeños es clave para un desarrollo infantil sano y, como consecuencia, adultos equilibrados. Claro que los niños y los móviles pueden ser buenos amigos.

Ante una realidad de hogares hiperconectados y multipantalla, el principal objetivo de esta guía gratuita es ofrecer información, consejos y herramientas, como el control parental, para que los padres participen en la educación digital de los niños y adolescentes, así como fomentar el buen uso de Internet para evitar riesgos y adicciones.

Una infancia hiperconectada y un contexto social marcado por la pandemia de Covid-19, introducen al lector en una completa guía en la que se describen y analizan los problemas y riesgos más comunes derivados del mal uso de la tecnología. Ejemplo de ello, tal y como se indica en la guía, son los problemas de desarrollo emocional, riesgos físicos y académicos, las consecuencias del exceso del uso de los móviles para niños, así como las adicción a las redes sociales o YouTube.

Los dispositivos abren la puerta a los ciberdelitos

Los ciberdelitos también contemplan un importante apartado en la guía, donde se incluyen el ciberbullying o el sexting. Y es que los dispositivos móviles abren la puerta a esta práctica, que trasciende más allá del tiempo que la víctima pasa en la escuela o en la calle y llega, con el uso del teléfono, hasta lo más íntimo de su hogar.

Algunas formas de ciberacoso, y a las que los progenitores deben prestar espacial atención, son la revelación de información personal, el hackeo de cuentas personales, la propagación de rumores falsos, las amenazas o insultos, la ridiculización de la víctima o manipulación de fotografías en redes sociales.

Consejos de educación digital para padres

Para que toda la familia se involucre en hacer un buen uso de la tecnología, la guía “Mamá, papá, ¿puedo usar el móvil?, ¿puedo conectarme a Internet?", que puedes descargar online, también ofrece una plantilla descargable con la que podrás hacer un test a cada miembro de la familia y anotar un objetivo relacionado con la gestión de los dispositivos tecnológicos que hará cada uno de ellos.

