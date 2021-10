José Luis Paradas Romero, exárbitro de Primera División y hasta hoy gerente de la empresa municipal Málaga Deporte y Eventos en representación de Ciudadanos, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para mostrar su reacción a la condena del Juzgado de Instrucción número 5 de la capital por tres delitos leves de acoso telefónico al edil no adscrito Juan Cassá y dos de sus asesores, y para explicar cómo se produjo su cese o destitución desde que se conoció el fallo judicial, a media mañana del 1 de octubre. Así, Paradas ha anunciado que deja Cs, baja que ya ha presentado, y ha acusado a las direcciones local y nacional de su partido de "manipular los hechos", para indicar luego que va a recurrir la sentencia.

Paradas ha dicho que la designación de su puesto fue asumida "con profesionalidad y rigor" y asume también que, por falta de confianza, se solicite su cese. "Es algo que debe estar por encima de las personas". "Lo que sí que no estoy dispuesto a aceptar es que se falte a la verdad referente a que en todo momento he estado a disposición del partido, tanto física como telefónicamente, durante las 24 horas posteriores a la sentencia, y he seguido al pie de la letra lo que se me solicitó durante la reunión mantenida la mañana del 1 de octubre: se me pidió firmeza, entereza y que no se me ocurriera dimitir bajo ninguna presión", dijo.

Así, el 1 de octubre, tras recoger la sentencia a media mañana, informó de ella a la dirección provincial naranja a las 9.30 horas. Luego recibió una llamada en la que se le citaba a una reunión en una cafetería del Hotel Barceló de la capital. La organizaba la dirección provincial de Cs. A ella acudieron, ha dicho, Guillermo Díaz, secretario institucional de Málaga, Alejandro Carballo, con un cargo idéntico al anterior, y Paradas, que va junto a algunos compañeros como el parlamentario andaluz Javier Pareja de Vega. "El motivo de la reunión era darme traslado de la decisión de la directiva nacional del partido en nombre de Marina Bravo, secretaria general de Cs, tal y como lo detalló Guillermo Díaz, para ratificarme en mi puesto, además que desde el punto de vista personal me mandaba un abrazo, me hacía llegar que el partido estaba conmigo y que confiaba en mi inocencia, y que hablaba también en nombre de Arrimadas y de Edmundo Bal, que también estaban al tanto de todo".

El argumento que se le traslada es que ellos mismos estaban "percibiendo incongruencias en el desarrollo de los hechos de la última semana y que lo lógico era esperar que hubiese una sentencia firme". Se le pide no dimitir. "Hasta cuatro veces me repiten que no puedo dimitir sea cual sea la presión, ya que dejaría al partido muy mal una vez tomada la decisión de respaldarme y hacer un comunicado oficial". Paradas les dijo que él nunca había querido dimitir "porque yo no he realizado nada ilícito".

Veinte horas después, ha relatado, después del apoyo de Cs en forma de comunicado y en la reunión, asegura que la edil de Cultura y Deporte, Noelia Losada, lo llamó el sábado 2 de octubre por la mañana y le propone tomar un café junto a su casa, a las cinco. Él accede a ello. Asegura que poco después recibe otra llamada de Noelia notificándole que "ha habido un cambio de decisión y que ahora me solicitan que presente mi dimisión, a lo que antes de dar una respuesta negativa solicito explicación del cambio tan extraño y repentino, y no me lo da". Losada, siempre según su versión, le dice que podría apartarse del puesto dos o tres meses, "y en esta ocasión me comenta que han existido muchas presiones sobre Madrid, en concreto de Andalucía, y que la directiva nacional había cambiado de decisión, y que si yo no estaba dispuesto a ello, pues que en una hora se lanzaba un comunicado de prensa anunciando mi destitución". "El comunicado de Cs anunciando que se me había dado un margen para que renunciara voluntariamente y que al no hacerlo se había decidido destituirme no se ajusta a la verdad de lo que pasó".

"Plantean que llevan 24 horas intentando localizarme para que dimita como si me hubiera atrincherado en mi casa y hubiera estado ilocalizable, y eso no fue así. Hablamos de una manipulación de los hechos que solo busca hacer más escarnio y humillación hacia mi persona. Mentir para no reconocer que el partido ha cambiado tres veces de opinión en 24 horas, mentir para no reconocer que es un partido veleta, mentir para no reconocer que las direcciones del partido actúan como pollos sin cabeza, mentir para intentar seguir engañando a la opinión pública haciéndola creer que este partido se mueve por interés público". Ha confirmado que hoy mismo ha presentado su baja como militante de Cs. Este mediodía quedará cesado en un Consejo de Administración de Málaga Deporte y Eventos. Dice que los principios que hoy defiende Cs no son los que había con Albert Rivera.

Ha insistido en que él no realizó esas llamadas, en que su cuenta de Facebook fue hackeada y en que tienen un sospechoso, pero no lo han señalado públicamente. Ha asegurado que van a presentar un recurso ante la Audiencia Provincial. Incluso, ha dicho que los estatutos del partido no le obligaban a dimitir, pues en dos artículos se habla de que tendría que tratarse de delitos de corrupción, que no es el caso, o cuando se acuerde la fase de apertura de juicio oral, que tampoco lo es porque se ha tratado de un juicio de faltas.

"Yo no necesito un sueldo público para vivir, vuelvo a mis empresas", ha declarado, incidiendo en que la Fiscalía pidió su absolución. Ha recordado que, un día antes de su juicio, Juan Cassá firmó el pacto de estabilidad con el alcalde, "no creo en casualidades en política", y ha insinuado que es Juan Marín, el vicepresidente de la Junta, o gente de su directiva andaluza quien presionó para su destitución y motivó el cambio de postura.

Ha considerado que hacía falta valentía para mantenerlo en el puesto hasta que se resolviera el juicio.

Su abogado, Rafael Mesa, ha recordado que el delito leve de (coacciones telefónicas) ha de demostrar que se altera significativamente la vida de los acosados, lo que considera que no se ha probado, aunque así lo haya estimado la juez. Le han preguntado si podrían haberse dado también presiones del PP, "no lo sé, no creo en las casualidades y en política mucho menos".

Asegura que ha recibido un gran apoyo de militantes y entidades deportivas de la ciudad y ha tenido palabras conciliadoras para Losada, aunque sí ha dicho que ha visto, en general, "falta de valentía en su partido".

"Mo voy con la cabeza bien alta, yo no hice esas llamadas".