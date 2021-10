"Hemos estado allí, los hemos visto y hemos contado uno tras o otro esos pinsapos que están quemados", afirma con rotundidad Javier Martos, coportavoz de la plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional. Solo en un sendero de unos 356 metros dentro del pinsapar, el colectivo asegura haber contabilizado 694 ejemplares calcinados, sin contar con todo el contorno del Paraje de Los Reales que se vio alcanzado por las llamas.

Con este recuento como base, la plataforma estima que, "con seguridad", hay "varios miles" de pinsapos quemados tras el incendio del pasado mes de septiembre. Por ello, este colectivo habla de una "grave afección" al pinsapar y denuncian que la Junta "está intentando minimizar el impacto".

"Ese pinsapar era paraje natural de la red de la Junta de Andalucía, era Reserva de la Biosfera de la Unesco, Zona de Especial Conservación de la red Natura de la Unión Europea... y la Junta de Andalucía, en esta legislatura y en la anterior legislatura, tenía las competencias y la obligación de vigilar por la conservación, por eso ahora están intentando minimizar el impacto para también minimizar la responsabilidad que tienen", denuncia Martos. "Por supuesto que hay que mirar hacia adelante y dotar de los recursos para recuperar esto pero hay que asumir responsabilidades".

Además de los pinsapos, el fuego ha afectado a otras especies de flora y fauna autóctonas y endémicas de Sierra Bermeja, generando una "catástrofe en cadena". La zona de Los Reales está reconocida también como Zona de Especial Protección para las aves, ya que ahí nidifican y viven unas 150 especies, entre ellas, las rapaces. Todas ellas han perdido su hábitat tras el paso del fuego y se han quedado sin sustento.

La plataforma Sierra Bermeja calcula que nueve de las catorce especies endémicas de la fauna que vive en esta sierra han visto como sus hogares se reducen a cenizas. "La mayor parte de los vertebrados, la mayoría protegidos, pudieron huir, no así los reptiles y anfibios, muchos de los cuales sucumbieron bajo las llamas", lamentan. "Han perecido poblaciones de cientos de especies de insectos y otros invertebrados, algunos únicos en la provincia".

Por otro lado, se ha visto dañado el cerro donde se ubica el Castillo del Nicio en Estepona, declarado Bien de Interés Cultural. "Se ha quemado completamente, habiéndose producido diversos daños en las murallas del castillo por la caída de los árboles y el intenso calor".

Reforestación inmediata de los pinsapos

Aunque el pinsapo que se quema no vuelve a rebrotar, como sí lo hace el pino, es posible la repoblación de esta especie mediante la plantación de semillas.

No obstante, para la reforestación no pueden emplearse semillas de los pinsapos de Sierra de las Nieves ni de Grazalema, ya que estos abetos que crecen en Sierra Bermeja arraigan en roca peridotita, una singularidad a la que no están adaptados los árboles de las otras dos masas forestales.

"Es la misma especie, Abies pinsapo, pero tiene que ser la misma variedad", incide Martos, que apremia a las administraciones a comenzar con las labores de reforestación.

Fracaso en la protección

"Ahora nos lamentamos porque una joya importante de la biodiversidad española, que garantiza el microclima de esta zona de la Costa del Sol, se haya calcinado parcialmente y lo queremos solucionar poniendo dinero, vale, pero asumamos que los planes y los proyectos de protección de esta zona no han funcionado", afea el coportavoz de plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional.

El colectivo señala que la gestión de este espacio natural, que "nos proveen de insustituibles servicios ambientales como la protección del suelo y aguas, la pureza del aire o la reserva de biodiversidad", corresponde a la Junta de Andalucía e insiste en el "fracaso" en la conservación de estos ecosistemas.

"En el caso del pinsapo, también hay que señalar el fracaso de su Plan de Recuperación, aprobado por la Junta de Andalucía en 2011, pues siendo especie protegida en peligro de extinción se ha producido la pérdida de un enorme número de ejemplares, que en la reducida población de Sierra Bermeja es aún más grave".

Esta plataforma lleva años pidiendo la declaración de Sierra Bermeja como parque nacional, una calificación que se otorgó recientemente a una sierra "hermana", Sierra de las Nieves. El colectivo asegura que una petición registrada en Change.org ya ha superado los 75.000 apoyos para que este entorno natural sea declarado Parque Nacional.