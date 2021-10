El aspecto físico influye de manera definitiva en la autoestima y en la construcción de nuestra identidad. Para muchas personas, el pelo es signo de juventud, fortaleza y confianza en uno mismo. Cuando comienzan a perderlo, es habitual que sufran estrés, ansiedad, falta de autoestima… La alopecia es la pérdida anormal de cabello, ya sea por enrojecimientos o por picores. Un problema cada vez más habitual para el que el Grupo Insparya, que acaba de abrir clínica en Marbella, ofrece una solución sencilla y muy efectiva, el injerto capilar.

¿Qué tipos de alopecia existen?

Catalogada por la OMS como “enfermedad común”, hay seis tipos de alopecia. Cada una de ellos se manifiesta de manera distinta y conlleva diferentes volúmenes de pérdida de pelo.

La alopecia androgénica es la más frecuente. También llamada calvicie común, suele aparecer entre los 20-30 años y se debe a una mayor sensibilidad a la acción hormonal. La alopecia cicatricial puede ser congénita o adquirida y la mejor solución para ambas es el injerto capilar.

La alopecia areata se origina en forma de parches y la terapia PRP (plasma rico en plaquetas) suele ser una buena opción para pacientes con esta patología.

La alopecia fibrosante afecta principalmente a las mujeres y suele progresar desde la zona frontal hasta la nuca. La difusa es frecuente en situaciones de posparto y menopausia y acostumbra a ser temporal y reversible. El injerto capital suele ser también la mejor solución para los casos de alopecia en mujeres.

La alopecia universal es una enfermedad autoinmune y supone la pérdida completa de todo el cabello de la cabeza y el cuerpo.

El injerto capilar, la mejor solución para la alopecia

El injerto capilar es una cirugía ambulatoria, con anestesia local, indolora y sin contraindicaciones que consiste en coger unidades foliculares de una zona donante, como la más próxima a la nuca, para ponerlas en la zona afectada, las entradas o la coronilla.

El implante capilar es el procedimiento más eficaz en el tratamiento de la calvicie y para someterse a ello es fundamental ponerse en manos de sanitarios, personal médico y de enfermería con experiencia y dedicación. El Grupo Insparya cuenta con 7 clínicas, 5 en Portugal y 2 en España y más de 300 personas especializadas en el cuidado de la salud capilar. Un equipo médico propio altamente especializado y pionero en tecnología gracias a su labor de investigación dirigida por el experto en salud capilar el Dr. Carlos Portinha, Chief Clinical Officer de Insparya.

Raúl Delgado, cliente de Insparya: “Veía en las fotos a todo el mundo con su pelazo y me daba un poquito de envidia. Tenía baja la autoestima y me decidí a dar el paso. Cuando el pelo empieza a crecerte te ves más guapo, te ves más joven, la autoestima te va subiendo…Me he quitado diez años de encima. Todo el mundo me decía que iba a pasar un dolor insoportable pero no me ha dolido nada. Si llego a saber cómo iba a ser el proceso del trasplante me lo hubiese hecho mucho antes”.

Álvaro Fontenla, cliente de Insparya: “Me parece importante buscar soluciones para cosas que las tienen. Si hay una solución, ¿por qué no voy a probar? Cuesta tomar la decisión porque al final es un paso importante, pero hay que darlo…Hace nueve meses que me he operado y estoy encantado. Ahora me veo muy bien, si lo sé me lo hago antes”.

Enrique Ferrero, de 19 años y cliente de Insparya: “El injerto de pelo fue un cambio total de vida. Si tuviera que dar un consejo a un chaval de mi edad le diría que no espere ni un minuto”

Raúl, Álvaro o Enrique tenían un problema y decidieron ponerle remedio recurriendo al implante capilar, una solución que marca un antes y un después para las personas con alopecia.

Insparya, el grupo médico líder en injertos capilares, llega a Marbella

Insparya es el mayor grupo clínico totalmente especializado en injertos capilares, siendo capaces de trasplantar hasta 4.000 unidades foliculares en una sola jornada. Con más de 12 años de experiencia y 40.000 implantes realizados con éxito, la empresa tiene dos clínicas en España, (una en Madrid y otra de reciente apertura en Marbella) y fue cofundada por el futbolista Cristiano Ronaldo junto a Paulo Ramos. Ramos, CEO de la compañía, sufrió alopecia siendo muy joven y tras someterse a varios tratamientos sin éxito, decidió crear Insparya, para que las personas con alopecia no tuvieran que pasar por lo que él había pasado.

El Grupo Insparya cuenta con más de 300 personas especializadas en el cuidado de la salud capilar, un equipo médico propio altamente especializado y pionero en tecnología gracias a su labor de investigación.Actual referente del sector en diagnóstico y tratamientos, Insparya es el único grupo médico capilar que cuenta con un centro de investigación y desarollo tecnológico, Insparya Science and Clinical Institute, dirigido por el Dr. Carlos Portinha en colaboración el director médico de Marbella, el Dr. Carlos Caballero, para estar a la vanguardia en todo lo referente a salud capilar. Tal y apunta el Dr. Portinha, "conseguir la clonación de unidades foliculares con células madre es una solución que podría garantizar la disponibilidad de folículos capilares suficiente para responder a las necesidades de cualquier paciente, aunque no disponga de suficiente zona donante". Esta apuesta por el desarrollo de herramientas tecnológicas ha permitido la evolución continua del proceso de trasplante capilar, como el Insparya Dual Extraction Device, una técnica que asegura resultados definitivos en 6h de intervención.

Además de trasplantes capilares, también realizan tratamientos para prevenir caída, fortalecer y rejuvenecer el pelo, como la mesoterapia capilar (para activar biológicamente las células de unidades foliculares), la micropigmentación, para simular la salida de pelos, MESOHair, el casco láser de baja frecuencia diseñado por científicos de la NASA o el plasma rico en plaquetas para regenerar los tejidos.

Puedes pedir una consulta gratuita a través del formulario que hay en su web, donde te harán un análisis del tipo de alopecia que sufres, sus causas y posibles soluciones.

Nueva clínica Insparya en la Costa del Sol

Tras la clínica que el grupo tiene en Madrid, Insparya Marbella abrió sus puertas en septiembre, convirtiéndose en la de mayores dimensiones de la compañía, con 4.000 metros cuadrados de superficie y ubicada en la urbanización Lomas del Río, en plena Milla de Oro.

Desde entonces, la clínica Insparya Marbella, liderada por el Dr. Carlos Caballero, trabaja proponiendo soluciones a todos los ciudadanos de la zona con problemas de alopecia. Una enfermedad que afecta de una manera diferente a cada persona y en Insparya un profesional valora cuál es la situación particular de los pacientes antes de dar ningún paso.

“La genética, las patologías previas, la densidad de la zona donante o la edad pueden ser algunos de los puntos que influyan en el éxito del proceso” Carlos Caballero - Director clínico de Insparya Marbella

Tras la cirugía, el seguimiento es muy importante y en Insparya lo garantizan hasta 18 meses después de la intervención.

“Me traté con Insparya hace unos seis meses porque tenía problemas de caída de cabello, estaba muy depresivo. Y hoy por hoy puedo decir que estoy super contento. Me ha cambiado la cara. Ahora ya incluso tengo problemas de cómo peinármelo. Antes era problemas para taparme el pelo, ahora tengo un montón de pelo y casi no sé qué hacer con él. ¡Me encanta tener este problema! (Fabio Agostini, cliente de Insparya)

Los resultados del injerto capilar son increíbles y logran cambiar el aspecto de las personas que se someten a él. Como explica otro de los clientes de Insparya, Jose Manuel Soriano, “he recobrado mucha autoestima y seguridad. La gente que no sabía que me había hecho esta intervención me miraba y me decía, “¿Qué has hecho? ¿Has perdido peso? Te vemos mucho mejor pero no sabemos qué es”. Tras ocho meses de tratamiento, los resultados están aquí y se aprecian a simple vista”.

Tras su paso por la clínica de Insparya, Yannick Sánchez anima a todo aquel que se lo quiera hacer. “Hay que quitarse el miedo porque de verdad no se sufre lo más mínimo. Psicológicamente, además, te ayuda muchísimo. Te das cuenta de lo mal que estabas antes y lo bien que estás ahora. Que no se lo piensen porque su vida va a cambiar”.

Haz como Yannick, como Fabio y José Manuel. Comprueba tú mismo la eficacia del injerto capilar y pon fin a tus problemas de alopecia visitando la nueva clínica que Insparya ha abierto en Marbella. ¡Cambia de vida y recupera tu pelo en solo 6h!

