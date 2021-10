El sindicato CCOO convocó ayer una concentración en defensa de la plantilla del servicio de emergencias del 112 en la provincia de Málaga para instar a la Junta de Andalucía a que mejore las condiciones laborales de estas personas y que internalice este servicio, el cual está subcontratado desde su creación, hace ahora veinte años.

Según el sindicato, Ferrovial Servicios es la actual adjudicataria desde febrero de 2019, «y desde entonces sigue con carencias de personal en todos los turnos y además recortando condiciones laborales, ampliando desigualdades entre los distintos centros de trabajo de Andalucía, e incluso incumpliendo el convenio colectivo días tras días». Respecto a esto último, informaron de que esta plantilla «se rige por el convenio colectivo Contact Center a pesar de ser catalogada como personas esenciales, sin importarle a la Junta de Andalucía la situación de sus empleados».

Para CCOO, a esta empresa solo le importa los beneficios empresariales y no la calidad del servicio. La Junta, a su vez, no está prestando atención a este servicio esencial, y no está realizando seguimiento del contrato firmado con la empresa adjudicataria, que sólo busca aumentar sus beneficios y no la mejora de la calidad en la ejecución del contrato.

Ferrovial no ha cumplido con el contrato firmado con la Junta en cuanto a “unificación las condiciones de los trabajadores”. Además, el sindicato tiene constancia que se ha firmado la prórroga al contrato actual pero desconoce “en qué condiciones se ha firmado”.