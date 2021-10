El nuevo 'inquilino' de La Equitativa abre sus puertas este viernes, 15 de octubre. Después de que a comienzos de septiembre el hotel de cuatro estrellas Soho Boutique comenzara a recibir a sus primeros huéspedes, este viernes será el turno del hotel Only YOU, de cinco estrellas, que contará con dos espacios gastronómicos: Carmen y Lola, y una terraza con vistas panorámicas de la ciudad e infinity pool.

Tras numerosos años afincados en Madrid desde su primera apertura y después de desembarcar en la ciudad de Valencia, Only YOU Hotels abre las puertas de su segundo cinco estrellas: Only YOU Hotel Málaga. Un hotel situado en el centro de la capital de la Costa del Sol y ubicado en el emblemático edificio de La Equitativa, entre el comienzo de la famosa calle Larios y la Alameda Principal con el casco histórico de la ciudad a un lado, y la zona portuaria, Palmeral de las Sorpresas y el Muelle 1 al otro. Cuenta con 93 habitaciones y numerosos espacios comunes, abiertos también a público no alojado, en los que la gastronomía, con varios puntos de restauración repartidos por sus diferentes plantas, será la protagonista.

El hotel, con interiorismo del reconocido estudio Proyecto Singular, posee influencias del estilo Art Déco fusionado con un aire mediterráneo, fresco y urbano. En las zonas comunes los tonos cálidos, la imponente vegetación, la importancia de la iluminación o el mobiliario mid-century se convierten en algunas de sus señas de identidad. Por su parte, las habitaciones, distribuidas en un total de seis plantas, se presentan con un estilo mediterráneo más relajado, mobiliario de madera maciza, tejidos trenzados y fibras naturales, consiguiendo dibujar una atmosfera perfecta para disfrutar de la luz y la energía de la ciudad andaluza. Destacan sus ‘Junior Suite Terrace Larios’, amplias y acogedoras habitaciones con vistas panorámicas a la calle Larios y el Puerto de Málaga.

Apuesta por la gastronomía

La gastronomía se convierte en uno de los pilares fundamentales del nuevo hotel. Para ello se ha ideado una interesante propuesta con diferentes puntos de restauración repartidos a lo largo y ancho del alojamiento y abiertos tanto a cliente alojado como no alojado, poniendo especial foco en el público local.

El lobby, en la planta baja del hotel y junto a la recepción, acoge Carmen, un restaurante de cocina “non stop” y con una fórmula gastronómica de ‘alta taberna’ perfecta para compartir. Carmen arrancará con los clásicos desayunos malagueños, pasando por las comidas a la carta, las cenas y las copas posteriores, convirtiéndose así en un punto de encuentro para la ciudad con una ubicación estratégica, siendo testigo directo de las principales festividades de Málaga.

Por su parte, la planta siete contará con Lola, un restaurante más formal dirigido por el chef Pedro Hervás, que ha diseñado una carta basada en la cocina de mercado y poniendo especial atención en el producto y el concepto de proximidad (km0). Platos muy reconocibles, guiños a los clásicos de la cocina malagueña con toques personales y especial protagonismo del horno de carbón. Además, este espacio gastronómico contará con sala interior y terraza exterior con espectaculares vistas de la ciudad.

Para rematar su oferta, la última planta del hotel, la número ocho, cuenta con una impresionante azotea, con vistas panorámicas a la ciudad de Málaga, una ‘infinity pool’, zona de hamacas y barra propia de bebidas y carta ‘pool bar’, pensadas para compartir.