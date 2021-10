El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha pronunciado este jueves sobre el interés de su homólogo sevillano, Juan Espadas, por hacerse con el museo Hermitage, proyecto cultural por el que también puja Málaga. Así, ha dicho el regidor malagueño que a Juan Espadas no lo han llamado los promotores, sino que esa comunicación sí se ha producido con Málaga, ha explicado a preguntas de los periodistas.

“A Espadas no le han llamado de Barcelona. A nosotros nos han llamado. No he tenido que llamar a nadie. Ellos han mostrado interés por Málaga. Yo no tengo nada que decir sobre lo que haga el alcalde de Sevilla y como plantee su estrategia. En este caso no ha habido que moverse, son ellos los que han mostrado interés y nosotros, una cosa que nos supone inversión, de entrada hemos dicho que sí”, ha dicho.

Sobre la reunión con la concejala Noelia Losada, edil de Cultura, para informarle acerca del proyecto (fuentes naranjas sostienen que no ha habido comunicación con ella, ni previa ni posterior), ha asegurado el alcalde: “La haremos”. “Seguramente es porque no sabía esa circunstancia, es una circunstancia pública y notoria, ellos nos pidieron una enorme discreción, hemos tenido contacto, por tanto no ha habido ocasión de... Esto luego se ha contado por ellos, cuando han creído oportuno. Y sobre la cuestión yo he contado lo que acabo de deciros a vosotros”, ha indicado.

"Yo decía ayer que es una inversión privada, en Barcelona son una empresa, no sé si todos catalanes, o también de otras fuera de España, no sé si fondos de inversión suizos, que plantearon un proyecto cultural con el Hermitage para Barcelona, pero a costo cero para el Ayuntamiento de Barcelona. Dijeron que no. No lo sé por qué. Y nosotros cuando nos lo han planteado, pues no vamos a decir que no, lógicamente, una cosa que no nos cuesta dinero ni en la inversión ni en el mantenimiento, alfombra roja. Y compatible con otras inquietudes y objetivos culturales que tenemos. Si la concejala hubiera sabido esto, a lo mejor no lo sabía, pero yo lo tenía leído en la prensa, pues a lo mejor su reacción era distinta", ha reflexionado De la Torre.