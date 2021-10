Noelia Losada, portavoz de Cs y edil de Cultura, Deporte y Teatinos, ha ofrecido hoy una rueda de prensa junto al diputado nacional de su partido por Málaga, Guillermo Díaz, para lanzar una propuesta sobre el futuro uso de la parcela del Astoria: hacer un concurso de arquitectura vinculante para que el suelo sea ocupado por una construcción (o proyecto de interpretación arqueológica), de baja más una planta, como mucho, que sirva para interpretar y explicar la historia de la ciudad. Esto choca frontalmente con los planes de su socio de gobierno, el PP, que quiere levantar allí un edificio singular de mayor altura.

“Este solar de los antiguos cines Astoria y Victoria es la gran oportunidad para aglutinar o reunir la Málaga trimilenaria que está orgullosa de su identidad histórica, de su patrimonio, en Cs tenemos claro que una vez que la arqueología haya hecho su trabajo, una vez que los malagueños se han acostumbrado a la perspectiva de Casas de Campos o de la Alcazaba, la actuación que ahí se acometa tiene que tener muy bajo impacto visual, queremos una intervención de calidad, que tenga como mucho baja más uno, que se convierta en el kilómetro cero de la historia de Málaga, en esa parcela se dan la mano los restos romanos, los árabes, los cristianos, sería un lugar magnífico para interpretar toda nuestra historia, podemos hacer un ascensor histórico, ya veremos si en sentido metafórico o literal”, ha dicho Losada, en una rueda celebrada a las faldas de la Alcazaba.

Lo que propone es un proyecto de interpretación arqueológica, como la oposición, por cierto. “Podríamos hacer lo que es un itinerario por los distintos estratos históricos, que nos conecte el pasado con el futuro de Málaga, con el presente, y por qué no coordinar las nuevas tecnologías, las potentes herramientas audiovisuales con lo antiguo, con la explicación de o antiguo; creemos que lo que hay que hacer es proponer un concurso de arquitectura para proponer la mejor solución en esa parcela, pero un concurso que sea vinculante, de una vez, porque hemos hecho otros que es lo que se acostumbra a hacer en Málaga, hacemos concursos pero no sirven para Málaga; un concurso vinculante, vamos a ser ambiciosos, y vamos a contar con los mejores estudios y con profesionales ambiciosos, y vamos a ser responsables y respetuosos con ese kilómetro cero de la ciudad”, ha sentenciado, con crítica incluida para el PP por el fiasco del anterior concurso y la espantada de Antonio Banderas.

Preguntada por si el alcalde conocía esta propuesta, ha dicho que sí, “sabe cuál es mi idea del Astoria y quiero que se comparta. Sería una idea muy consensuada por los malagueños y por todos los grupos políticos, saldría por primera vez con el consenso de todos”, pero ha rechazado una consulta popular.

Por cierto, ha vuelto a opinar sobre el supuesto interés por los promotores del Hermitage por desembarcar en Málaga. “La política museística está muy consolidada, tenemos ciertos museos en Málaga que nos han puesto en el mapa cultural, ahora apostar por lo nuestro, nuestra identidad cultural y nuestro patrimonio, que es mucho y muy bueno, lo hemos dejado muy de lado. Creo que Málaga no es la primera opción, el Hermitage lleva con Barcelona negociando once años, esa es su prioridad, lo que no quiero es generarle falsas expectativas a los malagueños y, por supuesto, si el Hermitage quiere venir a Málaga con una nueva propuesta privada y que le cueste cero euros a los malagueños, yo siempre recibo de buen agrado la colaboración público-privada”. El alcalde, ha indicado, aún no la ha llamado para comentarle los detalles de esta operación y considera que lo sucedido son llamadas de cortesía de estos promotores.

Guillermo Díaz, por su parte, ha aseverado que van a pedir el 1,5% cultural al Ministerio de Fomento para rehabilitar la Alcazaba y Gibralfaro.