El sindicato UGT ha vuelto a criticar la "nefasta gestión" del Ayuntamiento de Málaga en cuanto a la cafetería del Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa) y ha pedido al equipo de gobierno que "haga cumplir" el pliego a la empresa explotadora del servicio.

Así, el secretario de Hostelería y Turismo de UGT Málaga, Sergio de Oses, ha lamentado que la plantilla de la cafetería "no gana para disgustos", después de que la concesionaria haya presentado en los juzgados de lo Mercantil de Málaga un concurso voluntario de acreedores "donde plantea la necesidad de eliminar plantilla e informa de las deudas que han generado".

De Oses ha recordado la "odisea" de estos trabajadores desde que en diciembre de 2019 la nueva empresa se hiciera cargo de la explotación: "Desde el primer minuto tuvieron que reclamar a la nueva explotadora los incumplimientos del pliego de condiciones por el que debe regirse, con los ya denunciados incumplimientos salariales, la no aplicación de forma correcta del convenio de hostelería de Málaga y las actuaciones que esto han provocado, como las diversas concentraciones e incluso la huelga".

Además, según el sindicalista de UGT, una vez que la ciudad de Málaga no tiene restricciones por la COVID-19, al estar en nivel 0, los empleados esperaban que se volviera a dar el servicio de 24 horas recogido en el pliego de condiciones y que los seis compañeros que estaban en el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) volvieran a su puesto de trabajo pero "nadie, ni desde la dirección de Parcemasa ni desde el Ayuntamiento han solicitado a la empresa que cumpla con este requisito".

Abrir todo el día la cafetería del cementerio, ha precisado De Oses, "no sólo beneficiaría a la plantilla, asimismo la empresa podría aumentar su facturación", "No olvidemos que a los usuarios que pasan por el cementerio de la capital se les volvería a ofrecer ese servicio esencial", ha subrayado.

Ha añadido que el presentar el concurso voluntario de acreedores es "un derecho" de la empresa, que habrá que esperar a que sea admitido por el juzgado y en caso de que así sea "será luego el administrador concursal quien supervise el funcionamiento del proceso". Pero, según UGT, es "muy preocupante la permisividad tanto de la Gerencia de Parcemasa como del Ayuntamiento".

"Ahora que el sector no tiene ningún tipo de la limitaciones, no reclama el cumplimiento del pliego de condiciones que aceptó la empresa cuando se hizo cargo de la cafetería, al menos, en lo que a la apertura 24 horas atañe por lo que se podría pensar que no tienen interés en hacer cumplir nada de los recogido en dicho pliego", ha criticado, lamentando "no sólo que no se vele por los trabajadores sino por un servicio esencial para la ciudadanía".