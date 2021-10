David Moreno, director del Plan de Vacunación de Andalucía, asegura que la cifra de no vacunados sigue bajando en Málaga, pero demasiado lento, precisamente en una provincia donde la población extranjera residente está dejando rezagada su tasa de inmunizados.

¿Qué cargamento de vacunas de la gripe tiene Málaga destinado este año?

Málaga tiene la parte proporcional que le corresponde por población general. Hemos comprado 1.645.000 [en Andalucía].

En 2020 se duplicó, fueron unas 400.000 dosis. ¿Es similar?

Un poco menos. Este año hemos comprado la misma cantidad de dosis que el año pasado, que a parte de las dosis que cada comunidad compró tuvimos una aportación extra por parte del ministerio por aquello de que se sabía que iba a haber una demanda muy alta de la gripe. Este año pensamos que con lo que hemos comprado será suficiente. Aún así, las que hemos comprado son más dosis que las que se ponían antes de la pandemia del Covid.

¿Tendrán disponibilidad las farmacias para vender vacunas de la gripe? El año pasado las administraciones prácticamente se hicieron con todo.

El cambio paradigmático ha sido ese. El año pasado, el ministerio quiso que todas las vacunas de gripe las controlara la administración sanitaria, cada comunidad controlara sus dosis de gripe y no hubiera ninguna dosis de gripe fuera de lo que es la administración, que no hubiese en farmacias ni capacidad de comprarlas. Nosotros tuvimos que dar las vacunas de gripe a los hospitales privados, a las clínicas privadas, a las mutuas... y este año volvemos al pasado, que el SAS compra vacunas de gripe para sus asegurados y las mutuas compran sus vacunas por el canal privado. A parte, si una persona quiere, por el motivo que sea, ponerse una vacuna de la gripe, no tiene más que ir a la farmacia y comprarla.

Una persona se podrá poner en un día la vacuna de la gripe, la tercera dosis contra la Covid-19 y la del neumococo a quien le corresponda. ¿Tres a la vez?

Sí. De forma histórica, los niños, los adultos que tienen que hacer un viaje urgente a Latinoamérica o a África, nos ponemos incluso hasta cinco vacunas en el mismo día. Se sabe que se pueden poner muchas vacunas y no pasa nada, no suele haber una reacción grave ni hay problemas de respuesta inmunitaria en estos casos. De todos modos, se hacen estudios particulares cuando nos interesa mucho una combinación de vacunas. Se han hecho estudios de Covid con la vacuna de la gripe, y ha salido que no hay ningún tipo de problema, ni de reacciones ni de respuesta a la vacuna, es decir, la gente que se pone el Covid y la gripe a la vez responde perfectamente. El ministerio ha dado luz verde, por tanto, a que cualquier persona que tenga que vacunarse de gripe, de Covid e incluso de neumococo si se tiene que poner las vacunas el mismo día no hay ningún tipo de problema. Desde aquí quiero transmitir seguridad a la población porque es muy segura la vacunación el mismo día.

El requisito es que se ponga en un miembro diferente, ¿no?

Exactamente. Para intentar disminuir la reacción local, ya que tenemos dos brazos, pues si son dos vacunas, se pone una en cada brazo. En el caso de que sean tres, se pone una en un brazo y dos se ponen en el mismo hombro, pero separadas habitualmente tres o cuatro dedos.

¿Cómo lo han organizado?

Gripe va a haber en todos los centros de salud, eso está garantizado, y en todos los centros de vacunación. Y en el algunos sitios va a haber vacuna de Covid, no en todos porque son viales, hay que sacar X dosis, entonces esas vacunas las tenemos un poco más reservadas para algunos sitios. Y luego están los puntos de vacunación sin cita, que llevamos desde el verano y esos sitios solamente van a tener vacunas de Covid. Si se quiere vacunar de gripe y de Covid, sacan citas para el centro de salud para la gripe y, conforme se la ponen, a los mayores de 70 también se les pone la vacuna del Covid. Que solo se quieren poner la vacuna del Covid, pues se pueden ir a los puntos de vacunación sin cita.

La Asociación Española de Pediatría pide la vacunación antigripal en niños de entre 6 y 59 meses, pero no están incluidos en la estrategia de vacunación, ¿qué deben hacer las familias andaluzas que quieran vacunar a sus hijos?

Hay que tener en cuenta, y esto es un tema delicado, que no existen vacunas ahora mismo de gripe para vacunar a todos los niños de España y de Europa. Los laboratorios no han fabricado dosis para los menores de seis años, no estaba en los planes. Y eso no se puede fabricar de un día para otro, se tiene que fabricar seis meses antes. El debate está encima de la mesa y puede ser que el año que viene o el siguiente se diga que sí, que vamos a vacunar a todos los niños. Entonces los laboratorios tendrán que fabricar dosis suficientes. A día de hoy solamente podemos vacunar a los que tienen factores de riesgo. Cualquier padre, si quiere y atiende a la recomendación de su pediatra, puede comprarla y ponérsela a su hijo.

La semana pasada se cifraba en Málaga los no vacunados en 195.000 personas. ¿Cómo está esa cifra ahora?

Ha bajado un poquito, estamos en 190.000 malagueños pendientes de vacunarse. Es cierto que todos los días se vacunan unos poquitos pero es cierto que va muy lento. Hay muchos puntos de vacunación sin cita y nos gustaría que fuéramos más rápido. Es algo en lo que tenemos que trabajar, en convencer a estas personas para que se vacunen.Si se compara a Málaga con el resto de provincias andaluzas, es la más rezagada en la vacunación.

¿Cuáles son las causas?

Las zonas costeras, de turismo, de mucho flujo de personas de otros países, siempre se nota en las vacunas con respecto a las zonas de interior. Cádiz, Málaga, Almería... tienen un pelín menos de cobertura en general. Y con el Covid se ha vuelto a cumplir, se nota mucho en la Costa del Sol. Los extranjeros vienen de países en los cuales las coberturas vacunales son muy bajas, muchos tienen problemas para contactar con el sistema sanitario, no entienden o no están al día. Esa es la única explicación que encontramos, la población extranjera residente.

¿Cuándo se sumarán los menores de 12 años a la campaña de inmunización?

El primer paso es que la Agencia Europea del Medicamento apruebe la vacuna. Ahora mismo tiene los datos que Pfizer le ha entregado, el ensayo clínico, lo están estudiando, lo están valorando, y en dos o tres semanas es muy probable que dé luz verde. Se sabe que los datos que han salido son muy favorables. Lo más probable es que la Agencia Europea del Medicamento apruebe la vacuna para niños de 5 a 11 años. Pero una vez que lo tenga aprobado, es el Ministerio de Sanidad el que tiene que decir si se vacunan o no. Esos son los dos pasos. En total, puede que sea entre tres y cuatro semanas.

¿Habrá cuarta dosis en 2022?

Imposible de saber. Todavía no sabemos si la tercera dosis va a ser para toda la población, es algo que vamos a ir viendo con el tiempo. Y al final es el tiempo, los estudios y cómo se va manejando el Covid los que nos van diciendo si hará falta una cuarta dosis. Hay que esperar, ver si el Covid se retira, si vienen nuevas variantes... el tiempo lo va a decir.