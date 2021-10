La hipotética carrera del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, hacia el liderazgo provincial del partido no va a ser un camino de rosas. Distintos sectores del PSOE malagueño se han unido para aislar a Daniel Pérez -quien no ha desmentido su intención de presentar una candidatura que lo impulse como secretario general en el congreso de diciembre- y son partidarios de buscar un candidato de consenso que cuente «con más apoyos» en el seno del PSOE de Málaga que el actual portavoz municipal en la capital. Distintas corrientes ‘espadistas’ y ‘susanistas’ consultadas por La Opinión de Málaga sostienen que un 70% de la militancia no apoyaría como secretario general a Pérez, «aunque un 100% sí es partidario de que se centre en su labor en el Ayuntamiento y repita como candidato a la alcaldía».

Las mismas fuentes coinciden al señalar que «buena parte del partido y, sobre todo, un nutrido grupo de alcaldes son partidarios de aupar a otro secretario general que goce de un mayor consenso y esto le permita al PSOE de Málaga no afrontar roto sino totalmente unido retos como el de las elecciones autonómicas, que tendrán lugar pocos meses después del congreso provincial de diciembre».

Esta es la impresión en la que coinciden, según confirmó este periódico, tanto el entorno del actual secretario general, el ‘susanista’ José Luis Ruiz Espejo, como el grupo ‘espadista’ de alcaldes que encabezan José Ortiz (Torremolinos), Antonio Moreno Ferrer (Vélez-Málaga), José Antonio Gómez (Ojén) o Soraya García Mesa (Benaoján).

Aunque Pérez contaría con el respaldo de otros alcaldes como el de Mijas, Josele González, o el de Cártama, Jorge Gallardo, y el de sectores de las agrupaciones de la capital que controlan sus concejales afines del grupo municipal, las fuentes consultadas consideran que «los apoyos que realmente tiene son insuficientes».

Asimismo, a ciertos compañeros suyos del PSOE malagueño también les ha molestado que «después de haber traicionado a última hora a Ruiz Espejo para apoyar a Espadas, Pérez haya realizado al margen del secretario general una maniobra para situar a la edil torroxeña Mari Nieves Ramírez en la Ejecutiva Federal».

Las distintas ‘familias’ que coexisten en el partido en esta provincia son conscientes de que el futuro inmediato del PSOE de Málaga pasa, en gran medida, por los movimientos que se van a producir en la antesala del congreso regional de primeros de noviembre en Torremolinos. Justo después se mostrarán las cartas reales para optar a la secretaría general en el cónclave provincial del 12 de diciembre y, desde ya, se están dando una serie de pasos que se antojan decisivos para el posterior desenlace.

Ayer mismo, saltó a la palestra en la Cadena Ser el nombre del subdelegado del Gobierno, Javier Salas, al que distintos compañeros le han pedido que se presente. La suya se une a otras opciones como las del diputado Ignacio López y el alcalde de Ojén. Tampoco se descarta un aspirante del entorno de Ruiz Espejo, quien posiblemente dará un paso al lado y estaría dispuesto a cederle sus apoyos a un candidato de consenso.

Activado el proceso previo al congreso del 12 de diciembre

El PSOE de Málaga ha activado el proceso para la celebración de su Congreso Provincial Ordinario el próximo 12 de diciembre. La ejecutiva provincial aprobó el miércoles la convocatoria para el próximo viernes 29 de octubre del Comité Provincial Extraordinario, el órgano al que le corresponde convocar este cónclave provincial que será un domingo a jornada única en un lugar por determinar.

Junto a la convocatoria del Comité Provincial, la ejecutiva del PSOE de Málaga ha aprobado el calendario completo que desembocará en la celebración del congreso provincial. De esta forma, el 8 de noviembre es el día fijado para la presentación de precandidaturas a la secretaría general del PSOE de Málaga. Entre el 9 y el 13 de noviembre se establece el periodo de recogida y presentación de avales. En el caso de que se presente más de una candidatura a la secretaría general, el 21 de noviembre se celebrará una jornada de votación de la militancia.

Si ninguna de las candidaturas consigue más del 50% de los votos, el 28 de noviembre se celebrará una segunda vuelta de votación entre las candidaturas con mayor número de votos.

Del 22 al 26 de noviembre también se celebrarán las asambleas para la elección de delegados y delegadas al Congreso Provincial Ordinario y la presentación de enmiendas a la ponencia marco.