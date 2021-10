En la actualidad hay muchas oportunidades de crecimiento empresarial, aunque haya mucha competencia y sea complicado ganar esa deseada cuota de mercado. Después de la pandemia muchas empresas han caído y otras han salido fortalecidas, debido a que estaban mejor preparadas financieramente. Por ello, muchas empresas están apostando por tener una estructura financiera sólida. Por lo que cada vez toma más importancia el concepto de dirección financiera y estratégica externalizada o la figura del controller financiero en la empresa.

Existe la corriente generalizada de la externalización de todo aquello que no sea crítico en la aportación de valor al cliente, o aquello que el cliente no valore de mi empresa. De ahí la importancia y el crecimiento del outsourcing en los últimos años.

Cuando una empresa con un cierto tamaño procede a la contratación de la figura de controller financiero puede parecer la mejor opción, pero:

¿Te has planteado lo que esto supone?

Los costes normalmente son más elevados para las empresas que tienen la figura de director financiero en su plantilla, y además no siempre se consiguen los resultados que se esperan, ya que una persona no te puede ofrecer todos los beneficios que te puede dar un equipo de profesionales.

El tenerlo externalizado te permite adecuarlo a tu capacidad, a tu crecimiento, además de no tener el problema de una baja, de un despido, de una mala prestación del servicio. Y todo a un coste mucho más reducido que teniéndolo en plantilla.

Sin embargo, cuando se externaliza este departamento se cuenta con un equipo de profesionales en finanzas, no con una sola persona, que te ayudan a conocer e interpretar todos los datos de tu empresa además de profesionales en estrategia empresarial que te ayudarán a marcar el rumbo de la empresa y a la toma de decisiones basándose en los datos internos y del entorno. Para ello, se cuenta con herramientas y tecnología para el control de gestión y análisis de datos que utilizan las grandes empresas, que permiten conocer y analizar mejor la empresa y el entorno en el que se encuentra.

Por ello en el año 2018 Eduardo Casasola Rueda fundador de Edventure - Consultora financiera y estratégica con sede en Málaga, dejó su posición de directivo en banca para adentrarse en esta aventura de poder ayudar a las empresas a mejorar, a conocerse por dentro, a crecer, a alcanzar los sueños de los empresarios o simplemente a sobrevivir.

Actualmente la misión de Edventure – Consultora financiera y estratégica es la de ser el departamento financiero externo de las Pymes, para ayudarlas a ser más rentables de manera consistente y sostenible, y que estas puedan tomar decisiones basándose en información clave para la toma de decisiones.

Edventure – Consultora financiera y estratégica, es una empresa que crece cada día, y no solo tiene al cliente en el centro si no que también a sus empleados, un lugar donde desarrollarse como personas y profesionales, pero sobre todo sintiendo que trabajan en una empresa con alma y corazón, para lograr tanto en unos como otros esa satisfacción de estar en la empresa adecuada.

Hoy en día esta empresa malagueña cuenta con más de 60 clientes a nivel nacional, con una proyección de futuro prometedora. Clientes como por ejemplo Casa kiki, Grupo Torcal, Grupo ANP, Payresa, Tejeringos, Fermalo Global SL, Pinturas Mata SL, Grupo Montiel, Logismálaga, Limsama, etc. ya confían en ellos. Es cuestión de tiempo el salir fuera de Málaga, con el ojo puesto en Madrid, Valencia, Bilbao o Barcelona, ciudades con un gran tejido empresarial y con una proyección enorme en cuanto a emprendimiento se refiere, siempre que surja una buena oportunidad de obtener sinergias.

Un dato curioso es que sólo un 30% de las empresas españolas se apoya en el uso de datos en la toma de decisiones. Y las empresas que lo hacen obtienen un 22% más de beneficio que las que no se basan en datos. Edventure lo tiene claro,

La clave está en la información

Cuando se toman decisiones, se diseñan estrategias y se implementan cambios en las empresas, es fundamental basarse en datos e información de calidad. ¿Qué sentido tiene tomar decisiones usando la intuición?. Conociendo los datos e interpretándolos correctamente, te permite hacer análisis más exhaustivos y exactos que garanticen una buena toma de decisiones y preveer lo que puede ocurrir en el medio y largo plazo.

Edventure – Consultora Financiera y Estratégica es una de las primeras del sector que mira hacia el futuro, invirtiendo en la última tecnología para el análisis e interpretación de datos.

Ellos se describen como el doctor que acompaña a tu empresa, que en primer lugar analizará cual es el estado de salud de la empresa, y posteriormente dará las claves para que esa salud mejore, y sobre todo, aportar técnicas preventivas y planificadas para que esa salud nunca empeore.

Las empresas mueren por dos causas. Falta de liquidez, equiparable a un infarto, y falta de rentabilidad, equiparable a un cáncer, enfermedad silenciosa. Y la falta de rentabilidad (el cáncer) nos lleva a la falta de liquidez (parada cardiaca).

Si tienes una empresa, Edventure – Consultora Financiera y Estratégica te propone la siguiente reflexión con estas preguntas:

¿Ganas dinero en todos tus puntos de venta y en todos tus productos o líneas de negocio?

¿Qué márgenes de contribución aportan cada uno de ellos al beneficio de tu empresa?

¿Ganas el dinero suficiente?

¿Estás bien financiado? ¿Puedes hacer nuevas inversiones o proyectos?

¿Qué estructura de costes tienes en tu empresa?

¿Dónde quieres estar en tres años?

¿Sabes qué estrategias vas a utilizar para alcanzar tus objetivos?

Estas cuestiones son fundamentales para las empresas, ya que mide el nivel de conocimiento de los empresarios que tienen de su propio negocio.

En la actualidad, esta empresa malagueña cuenta con los siguientes servicios con los que ayudan ya a más de 60 empresas a nivel nacional:

Servicio de diagnóstico Financiero-estratégico

El diagnóstico financiero proporciona información a la empresa en relación a su situación económica y financiera. Se analiza si es óptima la actual estructura del balance, observando la evolución de las principales magnitudes así como analizar variables críticas de la cuenta de resultados y los distintos márgenes y sus componentes. Además, con este servicio se audita el pool bancario y se analiza los principales ratios de gestión financiera, y con los resultados obtenidos se aportará un DAFO financiero con el diagnóstico. También se revisa desde un punto de vista estratégico como está la empresa en relación a su competencia directa, sector, poder de negociación con clientes y proveedores, cuota de mercado, y posibilidades reales de crecimiento con la actual estrategia que esté siguiendo.

Servicio de dirección financiera

La dirección financiera debe estar alineada con los objetivos empresariales de la propiedad de la empresa, siendo la herramienta que facilite información continua y de calidad a la dirección general para la toma de decisiones y el control de la situación, no solo financiera, sino operacional, comercial y de gestión. Controla que todo vaya según lo planificado, y es la responsable de que no falten los recursos ni la caja en cada momento.

Es la encargada de facilitar información veraz a la dirección de la empresa sobre evolución de los distintos márgenes de la empresa, analizar las desviaciones que se produzcan en los presupuestos, proponer soluciones a todos los problemas financieros y de procesos dentro de la empresa, y la encargada de optimizar los recursos financieros, así como dar visibilidad a través de proyecciones de resultados y tesorería a la dirección.

Servicio de dirección estratégica

La planificación estratégica es la base sobre la que debe girar el futuro de cualquier empresa. Si no se sabe dónde se quiere estar a medio y largo plazo, muy difícilmente se consiga, ya no solo ganar dinero, si no sobrevivir, en unos tiempos en el que los mercados van a una velocidad de vértigo.

Y tú ¿Quieres conseguir la llave al éxito?

Valoración de empresas

Muchas son las situaciones en las que una empresa necesita una valoración de empresa: Compra-venta de participaciones entre socios, ampliaciones de capital o rondas de inversión, salida/entrada de socios, divorcios, herencias, entradas de fondos de inversión, fusiones, alianzas, adquisiciones de empresas, rendir cuentas ante unos socios capitalistas.

Servicio de reestructuración financiera

Es un servicio puntual en el que se trata ante todo de no incrementar el endeudamiento, mejorando y disminuyendo las obligaciones financieras en el corto plazo para poder obtener tiempo para entre otras cosas de revisar el modelo de negocio y poder reaccionar ante lo que ha podido llevarnos a esa situación, como un problema puntual de ventas, o una caída consistente de las mismas, o ante un problema en los márgenes y beneficios de la empresa. Aquí se analiza tanto financiera como estratégicamente a la empresa para buscar las mejores soluciones para salir adelante ante tal difícil solución.

Edventure – Consultora Financiera y Estratégica, el pasado mes de septiembre realizó un evento empresarial en FYCMA, que fue todo un éxito. Málaga Business Event 2021, en el que se resaltó la importancia que tiene la experiencia cliente y la motivación empresarial, así como lo imprescindible que es conocer los datos que tiene una empresa y como utilizarlos en su día a día, haciendo crecer la organización.

Al evento acudieron más de 170 personas entre empresarios y colaboradores. En el que se tuvo la oportunidad de que se relacionaran entre ellos, creando ese tan necesario networking empresarial. También sirvió el evento para entregar el II premio a la trayectoria empresarial, siendo en esta ocasión la empresa galardonada Grupo Aganova, de la mano de su CEO Agustín Ramírez García, quien recogió este premio.

Este evento se encuadra dentro de la filosofía de Edventure. Aportar el máximo valor a sus clientes, con información y formación continua en diferentes áreas de la dirección de una empresa.

Si tienes una empresa y te ha interesado este reportaje, no dudes en contactar con ellos en info@edventure.es / 627 07 18 98

Para más información

Dirección: C/ Jaén 9, Edif. Galia Center, oficina 208 Málaga 29004

Teléfono: +34 951 072 39/627 07 18 98

Email: info@edventure.es

Web: www.edventure.es

Ubicación: