La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica han celebrado hoy en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga ante 250 invitados de todos los sectores de la sociedad malagueña, la gala de entrega de sus Premios Málaga que en este 2021 alcanzan la octava edición y que se celebró respetando la normativa sanitaria anticovid. Nuestro periódico premia con estos galardones a personas, empresas y organizaciones que a lo largo de este último año han demostrado una meritoria contribución al progreso de la sociedad, del deporte, de la economía, del turismo y de la cultura de nuestra provincia.

En la edición de este año los premiados han sido el Aeropuerto Málaga-Costa del Sol, en Turismo; la periodista María Casado, en Cultura; el Plan de Prevención y Extinción de Incendios de Andalucía (Infoca), en Sociedad; el fundador de Virustotal e ingeniero de seguridad de Google, Bernardo Quintero, en Empresa, y el histórico exjugador de Unicaja y de la Selección española Carlos Cabezas, en Deporte, en una gala que tuvo como maestra de ceremonias a la periodista malagueña Eva Encina y en la que los ganadores recibieron una escultura realizada para La Opinión por el artista local Juan Vega Ortega.

Esta gala de entrega de la VIII edición de los Premios Málaga ha contado con el patrocinio de Unicaja Banco, Junta de Andalucía, Diputación de Málaga, Málaga de Moda talento original, Telefónica, Cervezas Victoria y Acosol.

Abrió el acto Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, empresa editora de La Opinión de Málaga, quien, tras semblar los orígenes del grupo periodístico formado por Javier Moll y Arancha Sarasola hace 43 años, lo tildó como "la redacción más grande de este país" gracias los más de 1.200 periodistas que forman todos los periódicos del Grupo. Moll indicó que La Opinión de Málaga inició en 1999 la "renovación del periodismo malagueño siendo protagonista en la evolución hacia el mundo digital haciendo un periodismo riguroso y responsable". El Consejero delegado de Prensa Ibérica finalizó su intervención indicando que los objetivos del Grupo siguen siendo la consolidación tecnológica del grupo a través de la red de redacciones; la integración de Zeta en Prensa Ibérica y la puesta en marcha de un departamento de Ciencia de datos para trabajar con lectores y anunciantes".

Rocío Blanco, Consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, tomó la palabra a continuación para indicar que los cinco galardonados eran "el mejor exponente del capital humano que tenemos en Málaga y Andalucía" representando "el mejor ejemplo de lo que queremos para nuestra tierra". Además, Blanco indicó que Málaga "es el motor económico de Andalucía, gracias a que lidera la creación de empleo con 36.000 puestos creados, un tercio del total generado en la comunidad".

Primeros galardones

El director de Relaciones Institucionales de Unicaja Banco, Fernando Rius, entregó a Bernardo Quintero el Premio Empresa 2021. El ingeniero malagueño indicó que con VirusTotal, la empresa que fundó en 2004, "ofrecieron un producto innovador y que ese producto se podía hacer desde Málaga". Quintero añadió que uno de sus objetivos empresariales era "poner en valor un talento malagueño que nos encargamos de detectar, desarrollar y formar", y apostó por la viabilidad de su proyecto tecnológico para un futuro en el que "lo mejor está por llegar y allí estaremos nosotros aportando nuestro granito de arena".

Pedro Bendala, director del Aeropuerto Málaga-Costa del Sol recibió el Premio Turismo 2021 de manos de Joaquín Segovia, director territorial para la zona Sur de Telefónica. Bendala reivindicó en su discurso de agradecimiento un sector, el turístico, que es la principal industria de Málaga y aporta más de 117.000 empleos y el 17% del PIB de la provincia y que afronta unos retos que pasan por “ser sostenible económica, social y ambientalmente” y resaltó la idea de que el turismo “es una forma pacífica y respetuosa de conocer y trasmitir valores, ideas y cultura, como en ningún otro momento de la historia antes ha ocurrido”.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, fueron los siguientes en subir al escenario del Auditorio Edgar Neville para dirigir unas palabras a los asistentes. De la Torre desglosó las capacidades de los premiados e indicó que los ganadores "ponen en valor a Málaga", y coincidió con Bernardo Quintero en que lo mejor está por llegar y agradeció a los premiados "por proyectar una imagen de una Málaga potente".

Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga, se felicitó por volver a celebrar eventos como los Premios de La Opinión y se mostró optimista por el momento que empezamos a vivir: "Ahora es el momento de remontar y tenemos la oportunidad con los fondos Next Generation de la UE". Salas añadió que la sociedad ahora quiere desarrollo y bienestar, y el papel de los medios es "esencial".

Deporte, Cultura y Sociedad

Carlos Cabezas, Premio Deporte 2021, recogió su premio de manos de Juan Carlos Maldonado, vicepresidente de la Diputación de Málaga. El exjugador de Unicaja agradeció al resto de premiados "por hacer lo que hacen en el mejor sitio del mundo que es Málaga". El base dio las gracias a Unicaja, "el equipo de mi vida" por retirar su camiseta. "Espero representar los valores que allí aprendí" y ser un espejo en el que se miren los niños", concluyó.

"Es un orgullo compartir la vida con vosotros. Ha sido un año loco que me ha cambiado la vida. Me siento malagueña; es muy importante estar aquí, pero ha sido un camino muy difícil". María Casado, Premio Cultura 2021, tras recibir el premio de manos de Sergio Ragel, de Cervezas Victoria, se sinceró con los asistentes e indicó que "Málaga para mí ha sido un cambio de vida. He decidido venir y quedarme" finalizando con su deseo de que "lo mejor está por llegar. Todo es posible en Málaga".

El último premio de la noche, el Premio Sociedad 2021, fue entregado por Carlos Cañavate, consejero delegado de Acosol, a Adriano Vázquez y Juan Sánchez, responsables del Infoca en Málaga y Andalucía, respectivamente. Sánchez recordó los duros momentos vividos durante las tareas de extinción del incendio de Sierra Bermeja donde tuvieron muy cercano el apoyo de la sociedad malagueña. "En las catástrofes, los hombres nos hacemos pequeños y el trabajo de la sociedad para vencer las catástrofes es la prevención -indicó Sánchez- quien recomendó "utilizar los montes" para no condenarlos al abandono y que los desastres sean cada vez más frecuentes y defendió el uso de las infraestructuras y de la agricultura de cercanía para "vencer a los incendios".

Francisco Salado, presidente de la Diputación, calificó como un "dream team" a los cinco premiados malagueños, "algunos de adopción como María y Pedro y otros de cuna como Carlos, Bernardo y Juan por la gran labor que desarrollan", indicó Salado, quien animó a La Opinión de Málaga "a continuar haciendo un periodismo riguroso porque el periodismo de calidad nos hace más libres", concluyó.

Periodismo riguroso y fiel a la verdad

Clausuró la gala José Ramón Mendaza, director de La Opinión de Málaga. En su alocución, Mendaza aludió al duro trabajo llevado a cabo por todos los malagueños desde el momento en que se declaró la pandemia hasta la actualidad, en la que la incidencia de la enfermedad se sitúa en los niveles más bajos: “El coronavirus ha sido una pesadilla por la que hemos sufrido lo indecible, -indicó Mendaza- pero me gustaría pensar que también ha hecho aflorar lo mejor de nosotros. Quizá nos ha humanizado un poco más, quizá somos más solidarios, más empáticos con el dolor y las necesidades de los demás”.

El director de La Opinión hizo alusión a las innumerables noticias falsas que afloraron durante la crisis sanitaria y reivindicó que “hoy más que nunca necesitamos a profesionales que ofrezcan contenidos verificados y contextualizados”, y reforzó el compromiso con la verdad de los periodistas de La Opinión en su tarea de ejercer “un periodismo riguroso y responsable”.

Por último, el director de La Opinión elogió el esfuerzo del grupo Prensa Ibérica tras el lanzamiento el pasado 12 de octubre de “El Periódico de España”. “Pienso que ha sido una demostración de verdadera vocación editorial para impulsar la pluralidad informativa, el periodismo responsable y la información de calidad”, indicó.