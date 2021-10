El Salón Inmobiliario del Mediterráneo de Málaga (Simed) celebrará la próxima semana (del 4 al 6 de noviembre) su decimoséptima edición con una oferta estimada de más de 11.000 inmuebles que incluye tanto vivienda nueva (habitual, segunda residencia o como inversión con inquilino) como viviendas de segunda mano. El objetivo de este año es ir recuperando la normalidad y el trsato directo en el sector entre profesionales y clientes tras el impacto de la crisis del coronavirus, en un 2021 que además está registrando un gran repunte de venta de viviendas (se han comercializado hasta agosto más de 20.600 en la provinicia, un 28% más que en 2020). La oferta del Simed otorga en esta ocasión un gran protagonismo del producto residencial, con precios desde los 145.000 euros y ubicaciones mayoritaria en la propia provincia de Málaga, caso de la capital, Estepona, Benalmádena, Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Benahavís o Rincón de la Victoria. También hay bastante producto de otras provincias andaluzas como Cádiz y Granada.

El salón, que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, organizador del evento, permitirá a los visitantes acceder en un mismo espacio a diferentes opciones como la búsqueda de su primera o segunda vivienda, de una casa de vacaciones, de oportunidades para la inversión, la venta o alquiler de propiedades propias, o la reforma de viviendas y otros servicios relacionados. En total serán más de 170 las empresas representadas.

Como novedad, tendrá lugar un foro específico para analizar y debatir en torno a la casa del futuro, más sostenible y digital, a través de temas tan destacados como la industrialización de la vivienda, la construcción sostenible o las tendencias PropTech. Además, las estrategias de futuro también serán compartidas por la máxima representación del sector inmobiliario, promotor y constructor en un nuevo Punto de Encuentro ACP Málaga. El mercado de la segunda residencia y las oportunidades de inversión serán en esta edición los protagonistas de un extenso programa de contenidos con encuentros como Prime Homes Summit o el Foro Urbanístico del Litoral Andaluz, que reunirá a regidores de ciudades andaluzas

El Simed, consolidado como la mayor plataforma de viviendas del litoral andaluz y nuevos contenidos profesionales, ha sido presentado este martes por el concejal delegado del Área de Ordenación del Territorio, Raúl López; el concejal delegado del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda, Francisco Javier Pomares, y el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de la Provincia de Málaga (ACP Málaga), Juan Manuel Rosillo.

Rosillo ha comentado que la construcción, pese al buen momento en la venta de viviendas, el sector está sufriendo en los últimos meses los problemas derivados de la crisis de suministros que se vive a mundial, lo que está encareciendo los costes de producción y ralentizando el ritmo de construcción de las nuevas promociones. El responsable de la ACP ha afirmado que el valor de productos como el cobre o la madera se ha incrementado entre un 40% y un 80%, lo que está derivando en una situación "inasumible" para los constructores malagueños que ya tienen firmado unos contratos con las promotoras para entregar las viviendas a un precio ya fijado y en un plazo determinado. Así, un prespuesto medio ha podido subir un 20% en este tiempo.

"Construir hoy es mucho más caro que hace un año. Podría darse el caso de obras que se paren o se ralenticen porque el constructor no pueda soportar ese incremento de costes", ha advertido Rosillo. La otra derivada es que las entregas de las viviendas tengan que demorarse, simplemente, porque no llegam los materiales para poder edificar. Por ejemplo, el aluminio se está llegando ahora mismo a algunas obras de Málaga con un retraso de unos dos meses. Este mismo plazo es el que la ACP, de momento, calcula que puede ahora mismo tener de demora la ejecución de muchas de las viviendas que se están construyendo en Málaga. Por eso, Rosillo cree que no habrá más remedio que alcanzar acuerdos entre empresarios y promotores donde se asuman estos retrasos debido a las excepcionales circunstancias del mercado.

La consecuencia para el particular, puede ser a corto y medio plazo, una subida añadida del precio de la vivienda donde se repercuta el mayor costo de estas materias primas. El valor de los pisos en Málaga está subiendo este año un 2,4%, y la ACP no descarta que en los próximos meses lo haga a mayor ritmo. En todo caso, la esperanza de los constructores es que la situación del comercio mundial se reconoduzca para el año 2022, lo que atenuaría esta dinámica.

Por su parte, tanto Raúl López como Francisco Javier Pomares han valorado la trayectoria del SIMed y defendido la actuación del Ayuntamiento de Málaga en la promoción de nuevos proyectos de vivienda pública (VPO) para acabar con la actual escasez de oferta en el mercado. Pomares ha recorado que a lo largo de los próximos años llegarán al mercado unas 1.000 nuevas VPO para la ciudad.

Ambos ediles han criticado también la Ley de Vivienda que este martes aprueba el Consejo de Ministros, tachándola de "intervencionista" y afirmando que no conseguirá poner más pisos en el mercado ni tampoco bajar el precio los alquileres. "Intervenir los precios es una fórmula fracasada, como se ha visto en Cataluña, donde se han provocado efectos contrarios con baja de oferta y economía sumergida en el sector", ha apuntado Pomares. También han reprochado al Ejecutivo que no hayan hablado ni con los ayuntamientos ni con los constructores y promotores.

Punto de encuentro en el SIMed

Simed incluye en esta edición novedades relacionadas con el futuro del ámbito inmobiliario y el desarrollo PropTech para abordar tendencias, estrategias y experiencias inspiradoras en torno a los retos y oportunidades del Real Estate. Así, por primera vez, se celebra el "Foro La Casa del Futuro, Sostenible y Digital", un encuentro especializado en el que expertos en la materia debatirán sobre el avance hacia la sostenibilidad y la digitalización en el sector. Se abordarán temas tan destacados como la vivienda industrializada a través de proyectos reales y prototipos en la zona expositiva, o la construcción sostenible con la participación del Consorcio ECCN-Passivhaus. Cabe destacar la presentación de proyectos y soluciones innovadoras de startups especializadas de la mano de Promálaga. Precisamente en esta línea, tendrá lugar el "Demo day", una actividad internacional en formato virtual que reunirá a startups de Europa, América y Asia para presentar soluciones y servicios disruptivos e inversores que aportarán la visión del mercado.

Como punto destacado, tendrá lugar una nueva convocatoria del "Punto de Encuentro ACP Málaga" organizado por Simed y la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, que reunirá a la máxima representación del sector inmobiliario, promotor y constructor. La cita, uno de los momentos más importantes del programa del salón, contará con los CEO de las compañías Aedas Homes, AQ Acentor, Hábitat Inmobiliaria, Metrovacesa, Merlin Properties, Neinor Homes, Urbania International y Sociedad de Tasación. Además, como antesala a la celebración de Simed, el martes 2, se desarrollará la jornada profesional ‘Resiliencia e innovación. Cómo afrontar el desafío de la recuperación’.

Simed ofrece también encuentros como Prime Homes Summit, en el que promotoras y comercializadoras del litoral andaluz presentan su oferta de segunda residencia ante comercializadoras, brókeres y agencias intermediarias que trabajan para clientes internacionales. Participan Aedas Homes, Alexia, AQ Acentor, Habitat Inmobiliaria, Gilmar, Metrovacesa, Neinor Homes, ON3, Prime House y Top Gestión.

Es el caso también del "Foro Urbanístico del Litoral Andaluz", donde los alcaldes de municipios y ciudades como Málaga, Rota, Tarifa o Salobreña, entre otros, presentarán proyectos de interés para inversores y abordarán temas como la aplicación de los fondos europeos Next Generation.

La Junta de Andalucía participará a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) -Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio-, que realizará una presentación sobre el fomento del parque de viviendas protegidas en alquiler en Andalucía. Asimismo, tendrá presencia en la zona expositiva para prestar atención a los interesados en el desarrollo de nuevos proyectos de suelo, vivienda y rehabilitación, y ofrecer el catálogo de bienes inmuebles como herramienta de consulta e información.

Como novedad, Simed contará con actividades dirigidas a toda la familia con la participación de la Unión de Consumidores de Málaga, que desarrollará ponencias para analizar los problemas más frecuentes para la ciudadanía y colectivos en el sector inmobiliario o sobre el código de buenas prácticas en este ámbito. Asimismo, organizarán talleres en los que los más pequeños de la casa trabajarán en manualidades enfocadas a la vivienda.