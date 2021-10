Los sindicatos malagueños advierten del riesgo de contagio que suponen las aglomeraciones que traerán la Magna y la celebración de Halloween, por lo que aconsejan el uso de la mascarilla en todo momento. La ciudad, que se encuentra en nivel 0 de alerta sanitaria, se enfrenta a un fin de semana lleno de actividades que podrán generar ciertas aglomeraciones.

La preocupación por el aumento de los casos que se podría desencadenar es común entre los sanitarios. Antonio Marín, presidente del Sindicato Médico de Málaga, insiste en la responsabilidad ciudadana con el uso de la mascarilla, que aunque ya no sea obligatoria, debe utilizarse en caso de no poder respetar la distancia de seguridad.

De cara a las concentraciones en Halloween y el sábado de procesión extraordinaria, los sanitarios recomiendan unánimemente evitar aglomeraciones y sobre todo buscar espacios al aire libre para garantizar la seguridad. “Estamos muy bien en cuanto a contagios pero se deben seguir respetando las medidas de seguridad, venimos de la quinta ola y ya tenemos más que aprendido lo que pasa cuando nos relajamos” explica Carmen Gaona, responsable de sanidad de la UGT.

Con una tasa de incidencia acumulada a 14 días de 35 casos por cada 100 mil habitantes en la capital malagueña, los responsables del sector coinciden en que "no hay nada seguro" y que la responsabilidad recae en el ciudadano. "Esto no se ha acabado y las medidas se deben seguir cumpliendo para evitar un incremento de contagios, que como estamos viendo, está ocurriendo aunque no sea muy elevado" afirma Jose Miguel Carrasco, presidente del Colegio de Enfermería de Málaga.

En la misma línea se ha expresado el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, que ha apuntado que "la pandemia no ha finalizado y la circulación del virus está entre nosotros y, por eso, la magna, mejor con mascarilla".

Por otro lado, el miedo por el posible aumento de contagios y los posibles rebrotes derivados de este fin de semana preocupan especialmente al sector sanitario por los recortes de plantilla que se efectuarán a partir del domingo. “Partimos de una merma de plantilla de sanitarios en los hospitales, pero con la salida de 1.500 profesionales no creo que estemos muy preparados para enfrentarnos a una ola como las anteriores” explica Juan Navas, responsable de Sanidad de CCOO.