La 31 edición del festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga, que se celebrará del 10 al 18 de noviembre en el Albéniz y otros espacios universitarios, llega cargado de novedades. Así, en su sección oficial contará con una variada selección de títulos de género y, por primera vez en la historia de esta cita, incluirá una película de animación y tres producciones españolas, la mayor cuota de participación de títulos nacionales a concurso desde su creación.

Encabeza el trío de propuestas españolas que optarán al premio a la mejor película dotado con 9.000 euros ‘Veneciafrenia’, la nueva cinta de Álex de la Iglesia y primera del sello ‘The Fear Collection’, una alianza de Pokeepsie Films con Sony Pictures España y Amazon Studios creada para impulsar largometrajes originales. El popular realizador vasco dirige y firma el guion, junto a su colaborador habitual Jorge Guerricaechevarria, de este filme de terror protagonizado por Ingrid García Jonsson y Silvia Alonso, entre otros, que explora los efectos del turismo masivo.

También estará en competición ‘Visitante’, ópera prima de Alberto Evangelio, que tras asumir proyectos en formato corto y series de televisión, debuta en el largometraje con una propuesta de ciencia ficción que profundiza desde un plano íntimo y fantástico en la culpa y las diferentes manifestaciones del miedo a través de un universo de realidades paralelas.

Completará el repertorio de sello nacional una propuesta más alejada del fantástico propiamente dicho y más cercana al thriller. Se trata de ‘La hija’, el último proyecto audiovisual de Manuel Martín Cuenca, una película de suspense y tensión sobre una quinceañera embarazada que acepta la propuesta de mejorar su vida por parte de uno de sus tutores a cambio de entregarle el bebé que espera. Javier Gutiérrez, Patricia López Arnáiz e Irene Virgüez lideran el reparto.

Además, la sección oficial de Fancine, con la ciencia como eje vertebrador, incluye como novedad la incorporación de una película de animación a concurso. Se trata de ‘Belle: ‘The Dragon and the Freckled Princess’, que llega de la mano del consagrado director japonés Mamoru Hosoda, conocido por obras como ‘Mirai’. Su nueva película, ambientada en un universo virtual, propone una personal y colorida revisión del clásico cuento de ‘La bella y la bestia’ que mezcla drama y género musical con las redes sociales como telón de fondo.

Otra de las candidatas asiáticas al mayor premio del festival será ‘Cliff Walkers’, un proyecto dirigido por el conocido realizador Zhang Yimou, que vuelve a la gran pantalla con una historia enmarcada en el conflicto bélico entre Japón y China antes de la Segunda Guerra Mundial.

El concurso fancinero también supondrá la premiere en España de ‘Hinterland’ una producción austríaca dirigida por el oscarizado Stefan Ruzowitzky (‘Los falsificadores’), que vira en su nuevo proyecto cinematográfico hacia una estética cercana al expresionismo para ambientar, a finales de la primera gran guerra, una historia de venganza centrada en un exprisionero que pretende dar caza al asesino de sus camaradas.

Y el toque gamberro y divertido de la competición lo pondrá ‘Wild Men’, una rareza llegada desde Dinamarca con firma de Thomas Daneskov, que da un giro de tuerca a los relatos existenciales a través de un curioso protagonista. Martin, un padre de familia cansado de las responsabilidades y en mitad de la crisis de la mediana edad, decide acabar con su gris rutina adoptando un nuevo estilo de vida: convertirse en un salvaje cavernícola, una vuelta a los orígenes del hombre que le acarreará muchos quebraderos de cabeza.

En total, son siete las confirmaciones que Fancine emplaza en su sección oficial, a las que se unen tres títulos ya adelantados. Ellas son ‘Prisioners of the Ghostland’, la espectacular asociación cinematográfica entre el cineasta nipón Sion Sono y Nicolas Cage; ‘In the Earth’, la terrorífica cinta de Ben Wheatley sobre un grupo de científicos que buscan la cura a un terrible virus en medio de un bosque encantado; y ‘Tides’, una propuesta alemana de ciencia ficción dirigida por Tim Fehlbaum y ambientada en un futuro postapocalíptico.

El pasaporte de los premios

Esta decena de películas formarán parte además del pasaporte Fancine, una iniciativa que ya suma su sexto año gracias al respaldo que los fieles del certamen le brindan a este particular álbum de pegatinas convertido ya en un objeto de colección.

Como es tradición, Fancine ofrecerá la posibilidad de ganar diversos premios y recompensar el apoyo de los asistentes a través de un sistema por el cual el público puede canjear sus entradas por los adhesivos de los ‘gatetes customizados’ correspondientes a una selección de películas de la parrilla del 31 Fancine.

El multipremiado director e ilustrador estadounidense Bill Plympton ha sido el encargado de diseñar las pegatinas de esta edición. Cada una de ellas muestra un gato, en referencia al maneki-neko que simboliza el logo de Fancine.

Asimismo, el festival de cine fantástico de Málaga contará con la presencia de Plympton, quien ofrecerá un encuentro con el público como parte de la programación en el cine Albéniz. En la sesión se proyectarán algunas de sus piezas más exitosas, , así como adelantos de sus trabajos más recientes.

De esta manera, Fancine corona el homenaje que inició durante el pasado 30 aniversario al famoso dibujante, al que dedicó una retrospectiva con una selección de sus obras más representativas como parte de la cartelera online de 2020. Entre ellas se encontraban ‘The Tune’, ‘Cheatin’ (que pasó por la sección Informativa del festival en 2013), ‘I Married a Strange Person’, ‘Idiots and Angels’, ‘Mutant Aliens’ y la saga de cortometrajes ‘Guard Dog’, por la que el autor recibió su segunda nominación al Oscar en el año 2005 gracias a este intrépido perro que no deja de meterse en líos.