La crisis de suministros de materias primas que se vive a nivel mundial está golpeando de manera intensa al sector de la automoción. La falta de semiconductores y microchips, componentes clave de los automóviles actuales, ha ralentizado la producción de vehículos lo que, en última instancia, se traduce en una mayor tardanza de los concesionarios a la hora de entregar el coche al comprador. Con este panorama, las ventas de vehículos en Málaga hasta el mes de octubre (18.529) registran un aumento del 18,6% respecto al mismo periodo del año pasado (que estuvo muy lastrado por los meses de confinamiento y de estado de alarma) pero aún sufre un descenso del 32,4% en relación a 2019 (cuando el mercado estaba normalizado).

Por canales de ventas, el segmento de particulares (el más importante dentro del mercado) es el que más está sufriendo en Málaga con un descenso de casi el 40% sobre las cifras de 2019 (sólo 9.757 unidades frente a las más de 16.000 de hace dos años por estas fechas). Sus cifras son también peores un 5% que las del pasado ejercicio, pese a que en 2020 los concesionarios estuvieron cerrados durante varios meses.

El canal de empresas, por su parte, crece un 5,1% (4.299) en relación a 2020, aunque sigue un 37% por debajo de 2019. En cuanto al canal de alquiladores (rentacar), ha registrado una espectacular subida del 267% (4.473 ) y su nivel es ya sólo un 1,5% inferior al de la prepandemia. En todo caso, el peso de los rentacar en la industria es limitado.

La Asociación de Concesionarios, Talleres y empresas afines a la Automoción de Málaga (AMA-Asomauto) ya ha comentado en alguna ocasión a este periódico que un vehículo lleva de media unas 1.500 unidades de semiconductores. Las carencias de suministro en las grandes fábricas de automóviles tienen así consecuencias drásticas. De hecho, hay factorías paradas, agravando los retrasos en la entrega de coches.

AMA-Asomauto señala que la situación del mercado es atípica, ya que el problema no es que no haya operaciones, sino que la matriculación no se computa hasta que se entrega el vehículo. Una persona que compre ahora un coche con determinados equipamientos puede tardar más de seis meses en recibirlo, cuando antes lo normal es que tardase entre dos y tres meses en llegar. Ahora mismo hay listas de espera de clientes para bastantes modelos.

Sin oferta suficiente

En España, las matriculaciones de turismos se alejan del hito del millón de unidades y pierden más de un tercio de las entregas registradas respecto a los diez primeros meses de 2019. De enero a octubre se han vendido 706.998 unidades, un 5,6% más que en los diez primeros meses de 2020 pero un 33% menos que en 2019, según los datos aportados ayer por las patronales Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (vendedores).

La directora de Comunicación de Anfac, Noemi Navas, explicó que «la falta de microchips y la crisis económica siguen lastrando las matriculaciones de turismos, especialmente en el canal de particulares, mientras la venta de vehículos de ocasión de alta antigüedad está disparada».

«La recuperación del trabajo presencial ha supuesto un alza en la movilidad privada, especialmente en los grandes centros urbanos, poniendo de manifiesto que el coche sigue siendo una opción deseable para los ciudadanos pero que, ante la incertidumbre, optan por vehículos más viejos y contaminantes que suplen sus necesidades, pero perjudican los objetivos climáticos», dijo.

El director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, afirmó que el desabastecimiento de vehículos por la crisis de los microprocesadores «sigue explicando el nivel de matriculaciones tan bajo que registra el mercado automovilístico».

«En cualquier caso, sí estamos detectando que los clientes han interiorizado que tienen que esperar más de lo normal por su vehículo y se están animando a hacer su compra con normalidad, por lo que, ya en noviembre, el nivel de pedidos fue razonable. Se puede hablar, pues, de una mejora en la actividad comercial de los concesionarios que, de aquí a final de año, ha de ir a mejor impulsada también por los clientes que quieren evitar la subida del Impuesto de Matriculación que tendrá lugar el 1 de enero del año que viene», explicó.

Según la directora de Comunicación de Ganvam, Tania Puche, las matriculaciones continúan «en caída libre» en un contexto donde, básicamente, «no hay oferta para atender la demanda por la crisis global de los chips».

«Esto provoca que las entregas de los pedidos que tramitan las redes de distribución se prolonguen hasta los seis u ocho meses de media. Ante esta situación, que no parece tener visos de mejora en el corto plazo, las previsiones apuntan a que 2021 será otro año negro para la automoción tras el zarpazo de la pandemia, con cifras de cierre por debajo de las 900.000 unidades», aseguró.