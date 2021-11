La red de entidades de reparto locales 'Por una Málaga mejor' se constituirá como federación para mejorar la comunicación con las administraciones públicas. "Estábamos unidos en una asociación sin entidad jurídica, y ahora queremos dale un carácter diferente, mucho más eficiente a la hora de relacionarnos con las autoridades, un poco de más fuerza" argumenta Manuel Ramos, presidente de la agrupación. Considera que son un eslabón "imprescindible" para atender a las familias porque hay un vacío en los servicios sociales, y que esto debería ser asumido por los poderes públicos. Avelino Barrionuevo, el concejal delegado del distrito de Ciudad Jardín, pone como ejemplo de gestión a la entidad con respecto al resto de bancos de alimentos de otros distritos.

Aunque obtienen cientos de miles de kilos al año de productos hay algunos que son básicos y que no reciben, hay falta de variedad, por lo que no reúnen la totalidad de las necesidades de las familias porque quedan varios apartados al descubierto como la higiene personal o de la casa, "hay unas lagunas que no se contemplan desde ningún punto de vista" afirma Manuel Ramos. "Si no tengo patatas, en vez de mandarme cinco o seis pares de un mismo producto, mándame tres de ese, y dos pares de patatas" ejemplifica, y añade "faltan proteínas por todos lados, pero hidratos de carbono todos los que quieras".

Esta vez les han dado 10 tipos de alimentos: leche, aceite de oliva, galletas, arroz, atún, pasta, tomate frito, conservas de verdura, garbanzos y dos modalidades de potitos diferentes, pero que de esto último solo han recibido 400 recipientes para 70 niños y cuatro o cinco meses, lo que Ramos calcula que sería "un potito y una cucharadita por mes" lo que califica de "absurdo". Cree que en el plan FEGA, destinado a ayudar a las personas más desfavorecidas, debería haber una mejor distribución de los productos "por qué no puede haber toallitas para un niño o un gel de cocina o para el baño, las personas necesitan un mínimo de higiene, nos limitamos a cosas básicas".

El presidente de la red de entidades destaca que "están un poco dejados" por parte de la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía porque por parte de estos últimos solo reciben fruta y verdura, de lo cual no tiene queja, pero sí que cree que en cuanto al resto de productos que les podrían suministrar no les dan casi nada excepto alguna subvención por la covid. Sobre el Gobierno de España dice que es imposible recibir alguna ayuda económica por su parte. Ante esta situación considera que necesitan de un mayor rango para que desde el Ayuntamiento de Málaga les den locales adecuados y los medios de conservación de la fruta y que así tengan una buena infraestructura para mantener la calidad de los productos.

"Nosotros podemos ser el coche, pero necesitamos que alguien ponga la gasolina para que ese coche se mueva, entonces hace falta que alguien, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, la Diputación, quien corresponda, cada uno en su área nos aporte lo que pueda porque es su obligación, ellos son los que lo deberían resolver, si ellos son realmente los que deberían tener funcionarios haciendo que esto funcionara y no ser un voluntariado, aunque también, tiene una doble vertiente" explica Ramos. En la asociación tienen entre 25 ó 30 voluntarios, según la época y la disponibilidad de cada uno, de los que 20 son personas mayores y cinco que son jóvenes, todos están muy implicados con el proyecto, asegura. Para Barrionuevo 'Por una Málaga mejor' representa "todos los valores de servicio público, de solidaridad, de darse a los demás" y agradece la labor de la red de reparto durante la pandemia por la ayuda a los más necesitados por pare de los voluntarios a pesar de la falta de material.

"Vamos a pelear por que esto sea mucho más fácil para las familias y para la relación con el Ayuntamiento, con quien mayormente hablamos" afirma Manuel Ramos. Reconoce que desde la administración pública local les aportan muchos medios de trabajo y mucha economía, pero que necesitan mucho más porque están escasos. Sobre Bancosol, el banco de alimentos de la Costa del Sol, dice que no tiene ningún problema con ellos y que durante la pandemia el 75 % de las reservas de alimentos que tenían eran donaciones de esta entidad. Avelino Barrionuevo asegura que tiene toda la colaboración por parte del distrito y que se amplió una obra a través de una nueva zona de almacenamiento y se buscó una zona fría para dar productos perecederos, además de colaborar en la adquisición de un vehículo para el banco de alimentos.

En cuanto a la ingreso de nuevas asociaciones, Ramos afirma que tendrían que hablarlo dentro de la red y que para que eso fuera posible sería necesaria una criba porque "no puede ser que alguien pretenda entrar a una asociación queriendo imponer unas normas, porque las normas ya están ahí, entonces lo lógico es que cada uno si pide la entrada haya que valorarla". Confirma que no se niega a la entrada de nuevas entidades en un futuro, cuando ya esté puesta en marcha la federación porque de momento tienen que terminar de darle forma a los estatutos y llenarlos de contenido.