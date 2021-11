«Me manejo mucho con fichas, hay mucha parte de realidad de la que documentarse bien y por eso hago fichas de los personajes, de la época, qué lenguaje usaban, cómo se comía, los métodos de encriptación de ese tiempo...», explica Juan Manuel Jiménez Muñoz.

Este médico nacido en Canillas de Aceituno hace 60 años, antiguo director médico del distrito sanitario de Málaga, habla con pasión de su otra vocación, la de escritor y de su tercera novela, ‘Los códigos de Fray Moreno’, que acaba de publicar en Ediciones del Genal.

Después de estrenarse en 2017 con ‘La flor de los celindos’, la historia de dos familias de Canillas de Aceituno y Sedella entre dos siglos y de publicar en 2019 ‘Sangre de sierras bravas’, ambientada en el XIX, en su tercera novela se enfrenta al reto de combinar tres épocas históricas tan dispares como la Francia del cardenal Richelieu, la España y América de Carlos III y Bernardo de Gálvez y la Rusia del dictador Stalin.

Y de fondo, la búsqueda de unos documentos matemáticos, lo que justifica un ameno ‘apunte matemático’, al inicio de la obra, para refrescar al lector el concepto de los números primos.

El fraile de Sedella

Lo que sigue es una impecable ambientación, aventura, batallas navales y una trama que, confiesa el autor, surgió de forma casual, cuando en una novela de Isabel Allende, ‘La isla bajo el mar’, descubrió «a un personaje real», fray Antonio de Sedella, motor de esta novela.

«Me ha dado mucho juego este personaje, un gran desconocido de la Historia. Nació en Sedella y fue inquisidor general en la zona de Luisiana. Entró en contacto con los sublevados de las 13 colonias inglesas en América y enviaba a Carlos III mensajes con tinta invisible. Cuando lo conocí me dije que tendría que escribir una novela sobre él», cuenta.

Juan Manuel Jiménez reconoce la complejidad de dar voz a personajes históricos tan dispares como Beria -el verdugo de Stalin-o Bernardo de Gálvez. «Lo que intento es meterme en la piel de los personajes, creo que es algo que se me da bien», destaca. A este respecto insiste en la importancia de la documentación para poder reflejar, por ejemplo, que en la Rusia de Stalin la costumbre era el tuteo entre los camaradas del partido comunista.

El escritor malagueño cuenta que, a la hora de organizar el trabajo, prefiere los periodos de vacaciones. «Cuando me voy un mes al pueblo de mi mujer y me aíslo es cuando más me cunde. En periodos de soledad es cuando el libro se ha ido redactando».

El médico, que trabaja desde hace 12 años seguidos en el centro de salud de Portada Alta, cuenta que en su trabajo como escritor se mezclan «la planificación y la casualidad», porque aunque planifica las líneas esenciales de sus obras, «a medida que escribo, y eso me ha pasado con las tres novelas, llega un momento en que los personajes mandan más que yo, van adquiriendo vida propia y me van diciendo cómo tengo que escribir de ellos».

Juan Manuel Jiménez estará este viernes de 18 a 19 horas firmando ejemplares de ‘Los códigos de fray Moreno’ en la caseta de la Librería Proteo en la Feria del Libro.