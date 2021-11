No habrá un desabastecimiento total pero sí puntual, ya que el cuello de botella que está experimentando el comercio internacional ha generado retrasos en la llegada de pedidos. «Si haces un pedido ahora, si antes nos lo servían en 70 horas, ahora a lo mejor nos lo sirven en dos o tres semanas. Esto es una realidad», explica Salvador Pérez, de la patronal de Comercio de Málaga.

En otras ocasiones, el problema es la escasez de componentes para fabricar el producto, tanto la parte electrónica como materias primas básicas como el vidrio o el aluminio.

Todo ello ha supuesto que falten algunos artículos o, al menos, no lleguen como deberían. Los juguetes son el claro ejemplo.

El gerente de Juguetes Carrión, Arturo García, sostiene que de los 1.000 artículos que tienen en el catálogo de este año, actualmente no tiene la garantía de que llegue correctamente ninguno de ellos, por lo que la incertidumbre es máxima.

«Con seguridad no tenemos absolutamente nada. Lo que tenemos en tienda evidentemente está pero todo lo que tenemos pendiente de recibir no tenemos confirmación de nada, no sabemos lo que nos van a enviar».

Las videoconsolas podrían ser también un regalo difícil de encontrar estas navidades debido a la crisis de suministros.

«Ha habido alguna falta de bicicletas, de material deportivo, de videoconsolas», explican fuentes de El Corte Inglés a este periódico, aunque insisten en que siempre es momentáneo. «Va a haber momentos puntuales donde se agoten pero luego se van a reponer antes de la fecha de Reyes. Eso pasa todos los años, a lo mejor este año un poco más agravado pero no vamos a tener un problema grave de desabastecimiento».

Libros

El CEO de Comic Store, Miguel Ángel Díaz, cuenta que los juegos de mesa, el merchandising y los libros son los que más problemas están presentando de su amplio espectro de artículos a la venta.

En el caso de los libros, las editoriales que se imprimen en China, como la editorial Norma, o los libros de pasta dura son lo que más retrasos están experimentando. No obstante, Díaz tranquiliza: «Si un título no llega para la campaña navideña y el Black Friday, pues habrá otros títulos».

«Si llegara a haber falta de stock de algún producto, seguiríamos satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes con mayor oferta de los productos de los que sí tengamos disponibilidad», explican a este periódico desde Fnac España, que no prevén un desabastecimiento en ninguna categoría.

Estas interrupciones en el suministro también han afectado a Ikea, afectada en menor medida ya que el 70% de su oferta se produce en Europa. Aún así, el gigante de muebles sueco se está planteando aumentar la producción en suelo comunitario para esquivar los problemas de suministro.

«Seguimos trabajando para mitigar los efectos de las interrupciones de la cadena de suministro global en nuestras operaciones», explican.