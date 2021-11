La concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha pedido al Ayuntamiento de Málaga "que escuche al tejido asociativo de Ciudad Jardín", que durante la mañana del pasado viernes se ha reunido en el Jardín Botánico de la Concepción "para poner sobre la mesa las carencias del distrito por la inacción del equipo de gobierno".

Según la edil del PSOE, que ha participado en varias mesas de trabajo en el foro 'Impulsa y Funciona 2021', promovido por la Asociación de Vecinos de Mangas Verdes, "la falta de limpieza en las calles y el baldeo, que es insuficiente, son dos de las carencias que destacan los residentes en el distrito y hoy han salido a debate".

Por eso, la concejala socialista ha pedido al Ayuntamiento "que aumente la frecuencia del baldeo en el distrito, que la municipalización de Limasam ha traído consigo un ahorro de en torno a diez millones de euros que deben revertir en la adquisición de nueva maquinaria y en la contratación de operarios para que los barrios estén limpios, una preocupación principal de nuestros ciudadanos".

Rosa del Mar Rodríguez ha agradecido el "carácter reivindicativo de las asociaciones presentes, que no se conforman con la situación actual, que demandan para los vecinos mejor calidad de vida y que no le bailan el agua al equipo de gobierno cuando no hace las cosas bien". De hecho, "este espíritu crítico lo vemos en los consejos de distrito y es un honor contar con colectivos y personas comprometidos con los residentes de Ciudad Jardín, con sus derechos como ciudadanos y con su calidad de vida".

Centro de salud

Además, también ha salido a debate el estado de la sanidad pública, en este caso "por las largas colas que se forman casi todos los días en el centro de salud" del distrito de Ciudad Jardín, que se encuentra en la calle Sancho Miranda y que desde el pasado verano "está desbordado".

La edil socialista ha pedido sobre este asunto "valentía al alcalde, Paco de la Torre, para que exija a su compañero de partido, Juanma Moreno, que restituya los contratos de los más de 1.500 sanitarios despedidos en Málaga el pasado 31 de octubre, 8.000 en nuestra comunidad, que hacen mucha falta y a los que se les ha mentido".

En otro orden de cosas, Rodríguez ha alertado también de la situación del cauce del Guadalmedina a la altura del distrito de Ciudad Jardín. "Esto es una constante. Todos los años debemos denunciar que no se desbroza en tiempo y forma. Ni en verano, para evitar las plagas de mosquitos y de ratas que llegan hasta las casas de las barriadas de Los Arcos y de la Sagrada Familia, pero tampoco en invierno, para prevenir las inundaciones cuando llegan las fuertes lluvias".

Según la responsable socialista del distrito de Ciudad Jardín, "esta falta de limpieza en el cauce es una preocupación que se ha planteado al Ayuntamiento durante las jornadas. Esperamos que tomen nota y actúen de una vez", ha zanjado.