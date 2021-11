“No entiendo que la oposición diga no a estos Presupuestos de la Junta, unos presupuestos sin precedentes y espectaculares para Málaga y Andalucía, no me gustaría estar en su pellejo”, ha asegurado el parlamentario de Ciudadanos por Málaga, Carlos Hernández White, a propósito de la actual falta de apoyo a las cuentas públicas del gobierno andaluz, que recogen 347 millones de euros de inversiones para Málaga en 2022, “un 77 por ciento más en inversión real” respecto al actual presupuesto. Hernández White ha añadido que le resulta incomprensible el voto contrario a unas cuentas que en el conjunto de la comunidad crecen un 9 por ciento. “A mí me hubiera costado enormemente votar en contra”, ha añadido.

El parlamentario liberal ha destacado que estos presupuestos suponen una “apuesta por la inversión” para salir de la crisis sanitaria y económica, además de contener una rebaja fiscal y reforzar los servicios públicos, resultan necesarios para ejecutar los fondos europeos. “Los andaluces nos demandan poner recursos públicos ahora, hacen falta estos presupuestos”, ha dicho, al tiempo que ha lamentado que “si no hay presupuestos va a ser muy difícil sacar a Andalucía de la crisis”. En el caso de la provincia, Hernández White ha asegurado que las cuentas “son una prueba de que Málaga ha dejado de ser maltratada” en las inversiones, y que contienen “claros beneficios” para su desarrollo.

“A Málaga le está sentando bien el cambio”, ha dicho sobre el hecho de que con Ciudadanos en el gobierno andaluz, la provincia supera la media nacional de crecimiento económico y concentra una tercera parte de los nuevos autónomos. Entre las inversiones recogidas en el Presupuesto andaluz ha destacado proyectos “tan prometidos como el tercer hospital”, contemplado con 9,4 millones en el Presupuesto de un total de 37,5 para infraestructuras sanitarias en la provincia, o acabar las obras del metro, con 25,7 millones “y que debían haber estado finalizadas en 2011”. Al mismo tiempo ha resaltado las inversiones para siete nuevos centros educativos en la provincia: los IES de Soliva, Parque Litoral, Marbella, Mijas o Benalmádena y los centros de Infantil y Primaria de Mijas y Benalmádena.