El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido al gobierno local una inspección del alcantarillado para limpiarlo en previsión por las lluvias de otoño. Begoña Medina, la viceportavoz socialista en el Consistorio, se ha referido a las precipitaciones de esta época del año como "un talón de Aquiles de la ciudad" porque recuerda que en enero de 2020 el agua llegó hasta un metro de altura y anegó negocios y viviendas de planta baja en Héroe de Sostoa y Avenida de la Paloma a causa del atoro por suciedad de las bocas por donde se recoge el agua. Se debe "garantizar su capacidad hidráulica sin impedimentos" según el juicio de la edil.

Medina ha expresado en una visita a la barriada de La Térmica en el distrito de Carretera de Cádiz, del cual es responsable, que es una petición que llevan años exigiendo y que se recoge en varias mociones que han presentado de una necesidad "histórica" del distrito, pero que según la concejala "el PP no ejecuta porque no tiene interés en resolver el problema de la evacuación de pluviales". Por ese motivo ha pedido al alcalde que "se tome en serio la inspección del alcantarillado de la ciudad porque Málaga se anega cuando caen algo más de cuatro gotas porque no está preparada para evitar el impacto de una tromba de agua".

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga, EMASA, ha elaborado un informe a petición del Consejo Social de la Ciudad en el que ha destacado la falta de mantenimiento en las redes que sirven para la evacuación de las precipitaciones y ha considerado como "riesgo importante" la "falta de gestión" de cara a minimizar el efecto negativo de las fuertes lluvias. Begoña Medina, que también es responsable de Sostenibilidad Ambiental en el grupo socialista, ha advertido a la empresa pública que las alcantarillas no están cumpliendo su función de recogida de aguas porque o están atoradas por la suciedad o la calzada está desnivelada, por eso también se ha dirigido a la Gerencia Municipal de Urbanismo para que "se planifique en los distritos actuaciones de asfaltado para permitir recoger el agua correctamente", una situación que se descubrió cuando con las primeras lluvias se observó que las bocas estaban taponadas por el alquitrán.

Malos olores y problemas de movilidad

Los atoros en las alcantarillas también suelen provocar malos olores en los últimos años, denuncian los vecinos de la Avenida de los Guindos. La viceportavoz socialista ha emplazado a EMASA a inspeccionar esa zona y todas en las que pueda haber contaminación odorífera por problemas en el alcantarillado. Medina ha señalado que uno de los frecuentes causantes de los atoros son los papeles que se tiran al suelo, por lo que también ha pedido al equipo de gobierno que impulse una campaña de sensibilización mediante placas y pegatinas en las que se recuerde al ciudadano que la alcantarilla no es un contenedor de basura.

Las inundaciones causan que los carriles bici queden encharcados o que se llenen de agua las aceras, lo que puede convertirse en un problema para personas de movilidad reducida porque puede aumentar notablemente el riesgo de sufrir una caída. Begoña Medina ha recordado que "mantener limpias las alcantarillas y la ciudad en general es labor de todos, pero el Ayuntamiento de Málaga no debe olvidar la urgencia de revisión del alcantarillado y su limpieza para prevenir inundaciones ante las posibles grandes lluvias que están por llegar”.