¿Por qué anunció que se presentaba justo después de que se supiera que Juan Espadas había bendecido un pacto entre Daniel Pérez, el núcleo duro ‘susanista’ y algunos ‘sanchistas’ para una lista única?

Con todo mi respeto a mi secretario general, a Juan Espadas, considero que el futuro del partido en nuestra provincia debe serle consultado a la militancia mediante las primarias. El PSOE de Málaga necesita un cambio para que podamos hacer más grande a nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; para que Juan consiga la Junta de Andalucía; o para que recuperemos el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y otros ayuntamientos en el litoral y en el interior. El cambio debe ser para gobernar, tal y como decía Juan Espadas en su propio eslogan. Y por eso me presento para cambiar cosas en la provincia. Hay que crecer en afiliados y entrar en más gobiernos para hacer nuestras políticas de izquierda.

¿Le molesta que algunos sectores del partido le hagan ver que lleva todas las de perder contra la opción oficialista?

No me molesta. Cada uno puede opinar. Me considero un ganador ya porque, gracias a mi candidatura, la militancia podrá expresarse y decidir. Si algunos se dan por ganadores, es cuestión de ellos. La militancia y las votaciones están ahí. Creo y confío en las primarias. Si hubiéramos tenido miedo cuando ‘te presentas a luchar contra gigantes’ como algunos me han dicho, seguramente no tendríamos un presidente del Gobierno que hace políticas de izquierda para España. Hay que ser valiente y coherente con lo que uno piensa. No vale quejarse, hay que actuar cuando llega el momento. Que es ahora.

Acaba de comenzar la recogida de avales, ¿cree que conseguirá las 190 firmas necesarias para estar en unas elecciones primarias?

Creo que sí. Se han acercado a mí muchos compañeros. También es verdad que hay otros compañeros a los que les da reparo o se sienten presionados. No sé por qué. Eso tiene que cambiar dentro del partido. He recibido muchas llamadas anónimas y no tan anónimas. Si todo va como hasta ahora, conseguiré los avales para que hablen los militantes en las urnas. Es lo más democrático.

¿Llevan razón quienes creen que con el apoyo que le han mostrado los ‘susanistas’ a Daniel Pérez la renovación no será real y el partido seguiría en las mismas manos?

No es que parezca, es así. Si quitamos solo a la persona del secretario general -Dani Pérez por José Luis Ruiz Espejo- la estructura sigue siendo igual. La otra candidatura, la de Dani Pérez, alude a la militancia y quería que no votase. Alude a un cambio y es prácticamente lo mismo que tenemos ahora. No es un cambio real.

¿Cómo valoraría la gestión de Ruiz Espejo, a quien aspira a relevar como secretario general?

De mis secretarios generales tengo que hablar siempre bien. Dije que Málaga necesitaba un cambio, pero respeto a José Luis Ruiz Espejo. Es una gran persona y ha hecho su labor lo mejor que ha podido, con la dignidad que le caracteriza. Le deseo todo lo mejor. Yo planteo una forma diferente de llevar el partido. Quiero que se apueste más por el municipalismo; que el contacto con la militancia sea más activo; que se fomente el feminismo y, por eso, una mujer sería mi secretaria de Organización; y también hay que recuperar a la juventud.

¿Por qué se ha diluido como un azucarillo el ‘grupo de los alcaldes’que usted compartía con el torremolinense José Ortiz, la benaojana Soraya García Mesa y el veleño Antonio Moreno Ferrer?

Habrá que preguntarle a cada uno. Es verdad que todos ellos opinaban que Málaga necesitaba un cambio real y efectivo. Y en eso hemos trabajado mucho tiempo. Cada uno debe explicar dónde está ahora. Lo digo con todo mi respeto hacia ellos. Yo participé activamente en la campaña de Juan Espadas aludiendo a que necesitábamos un cambio para ilusionar y gobernar, y sigo con la coherencia de aquel entonces.

¿Le ha dolido que Soraya García o Antonio Moreno Ferrer, a la sazón miembros de la Ejecutiva Regional, respalden a Dani Pérez en las redes sociales días después de que reiteraran que no era buen candidato?

No me ha dolido. Todos los militantes están en su derecho de opinar en cada momento. Es verdad que los dos aludidos en la pregunta han trabajado por el cambio mucho; y ahora le dan a esa candidatura un apoyo que no entiendo, pero respeto.

Este ‘grupo de los alcaldes’ dijo que Pérez debía centrarse en el Ayuntamiento de Málaga y no aspirar a la secretaría general, ¿qué le parece que su rival defienda que será una fortaleza compaginarlo?

No tengo nada en contra de Dani. Soy amigo y compañero. Mi duda, y algo por lo que también me presento, es que no sé qué horas del día va a dedicarle Dani a la secretaría general y qué horas del día va a dedicarle a ser portavoz municipal y a intentar recuperar el Ayuntamiento de Málaga. Necesitamos a una persona a tiempo completo en cada una de esas dos responsabilidades. Me gustaría equivocarme. Sé que Dani tiene muchas capacidades, pero también sé lo que es intentar ganar unas elecciones y dedicarle 25 horas al día a ello. Unir las dos funciones en la misma personas es un error, hay que reflexionarlo. El partido ya hizo lo mismo con Marisa Bustinduy. Ella ya fue secretaria general y candidata a la alcaldía de Málaga. Y aquello no salió bien.

Ha elegido La Cochera Cabaret, como Pedro Sánchez cuando hizo de Quijote contra el partido, para presentar su proyecto este miércoles a las 19.00 horas; y su contrincante hará lo propio el mismo día y a la misma hora en Cártama, ¿ha sido casualidad o uno de los dos ha contraprogramado al otro?

No lo sé. Yo lo anuncié públicamente el domingo y el anuncio de lo de Cártama lo he visto publicado después. No quiero pensar que ha sido para contrarrestar. La militancia es lo suficientemente inteligente para escuchar los dos programas y conocerlos en uno de estos eventos o en otro evento otro día de la campaña. Y, luego, reflexionará. Es importante que la militancia vote en libertad. Para que no se den estos problemas de coordinación y para plasmar nuestras ideas, le propongo al otro candidato que tengamos un debate en el medio que él considere más oportuno.