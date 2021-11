El Hotel Vincci Posada los Patios de la capital malagueña ha albergado en la mañana de este jueves el III Foro de Economía Circular y Sostenibilidad, un encuentro auspiciado por La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica, donde diferentes expertos institucionales y de la empresa privada han analizado los diferentes grados de sostenibilidad en la actividad de municipios y en la Comunidad Autónoma de Andalucía y los parámetros que marcan la actual transición, de una cada vez más obsoleta economía lineal, a otra, emergente, con un claro acento circular.

El Foro, que ha podido ser seguido online en la web de La Opinión de Málaga (www.laopiniondemalaga.es), Facebook Live y Zoom, ha constado de una ponencia y dos mesas redondas. El encuentro Este III Foro de Economía Circular y Sostenibilidad ha contado con el patrocinio de Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Endesa, Ecoembes, Smassa, Coca-Cola, HeidelbergCement Hispania, Reciclados Roster y Signus.

José del Río Escobar, concejal delegado del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, inauguró institucionalmente el encuentro. El edil malagueño reivindicó el trabajo en aras de la sostenibilidad que lleva haciendo desde hace años el consistorio de la ciudad y significó la importancia de cambiar el actual modelo de carga y descarga de mercancías, sobre todo en el centro de la ciudad, "a través de la colaboración público-privada y la digitalización" para reducir la emisión de Co2. del Río hizo referencia a los trabajos que la EMT lleva desempeñando para la electrificación de su flota de autobuses, gracias a iniciativas como el Proyecto Paloma y a los ensayos con autobuses autónomos. En la actualidad, de los 300 autobuses de la EMT, 25 son híbridos eléctricos y se quiere, según el concejal, que a mediados de 2022 "entren en funcionamiento 10 vehículos 100% eléctricos". Aumentar las zonas de carga para vehículos eléctricos (pasar de 2 a 40) en los aparcamientos de Smassa y dotar de más kilómetros de carriles bici en la ciudad y mejorar el sistema de alquiler de las mismas, son "objetivos ineludibles" para el responsable municipal.

Tras la intervención del concejal de Movilidad subió al estrado Juan Manuel Rosauro, director de Relaciones Institucionales de Endesa, quien habló en su ponencia sobre los beneficios del proyecto impulsado por su empresa, Ecity Málaga, al que calificó "como proyecto de todos" y que va a servir para "aumentar la competitividad del ecosistema de la ciudad y generar nuevos modelos de negocio". Rosauro señaló como "objetivos irrenunciables" la descarbonización, la digitalización transversal de todo el proceso, la electrificación (con la introducción de nuevos agentes como los prosumidores y transumidores) y la incorporación a modelos de finanzas sostenibles en los que "la colaboración público-privada y la unión de redes de innovación" van a ser muy importantes en todo el proceso.

Málaga, ciudad sostenible

Tras la ponencia, llegó la primera Mesa redonda de la mañana ‘Málaga, una ciudad sostenible’. José Antonio Sau, periodista de La Opinión, moderó una charla en la que participaron el propio Juan Manuel Rosauro, director de relaciones institucionales de Endesa; Manuel Díaz Guirado, gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (Smassa); Tomás Azorín, director de Estrategia y Transformación de HeidelbergCement Hispania; y Javier Pazos, del Centro Ambiental de Málaga.

El horizonte que se dibuja en Málaga hasta el año 2030; cómo se está ejecutando esa transición hacia la economía circular en nuestra ciudad; la trascendencia en esa transición de los fondos Next Generation que llegarán próximamente; las ventajas y desventajas de Málaga en materia de sostenibilidad y el papel de la ciudadanía malagueña en este proceso, fueron los temas tratados en el coloquio.

"El camino es difícil y complicado pero hay que afrontarlo. Tenemos que aprovechar la tecnología”, indicó Díaz Guirado, quien señaló que la electrificación en la movilidad constituirá una “verdadera revolución” en una ciudad como Málaga y apostó primero por los cambios profundos en los hábitos individuales como paso previo a la instauración en la sociedad de esos procesos sostenibles.

Para Tomás Azorín, de HeidelbergCement Hispania, desde el punto de vista económico “es muy importante la reducción de CO2 por unidad producida en todas las empresas porque quien no lo consiga va a desaparecer del mercado”, Azorín se congratuló de que “Europa promueva desde hace tiempo la Economía Circular” y señaló la importancia de trabajar con el transporte, el sector que más aporta a las emisiones nocivas para la atmósfera, para lograr los objetivos más saludables.

Javier Pazos puso el acento en que el camino hacia el 2030 pasa por el fomento de la separación en origen de los residuos y anunció que muy pronto, Málaga empezará a trabajar esta recogida en residuos de origen biológico y coincidió con Díaz Guirado en que el reciclaje es un acto voluntario, “una decisión que tomamos todos los días, fundamental y que hay que incentivar desde las instituciones”.

Para Juan Manuel Rosauro, de Endesa, “los objetivos en sostenibilidad están muy cercanos” y destacó que Málaga está organizando “un gran ecosistema innovador” para triunfar sosteniblemente hablando en el que la electrificación de la movilidad aportará muchas soluciones.

Innovación y empresa

La segunda mesa redonda, 'Innovación empresarial bajo el enfoque de la economía circular', reunió, también moderados por José Antonio Sau, a Alejandro García, de Coca-Cola Europacific Partners; Enrique Salvo Tierra, experto en Cambio Climático de la Universidad de Málaga; Juan Arrabal, CEO de Reciclados Roster, y Román Martín Antón, director de RRII de Signus.

La gestión de las empresas en el cambio de una economía lineal a circular; las medidas adoptadas por las mismas en la actualidad y en un futuro a corto plazo; el fomento de la innovación empresarial a través de la economía circular y la relación entre el éxito empresarial y la sostenibilidad, fueron tema de debate en esta segunda mesa.

Para Alejandro González, de CocaCola, “las empresas jugamos un papel esencial en la lucha contra el cambio climático y las alianzas entre nosotros van a ser clave en este periodo”. González apeló a todas las iniciativas que lleva a cabo Coca-Cola desde 2017, como por ejemplo el cambio en sus envases y puso en valor iniciativas como ‘Mares Circulares’, una campaña de limpieza y recogida de residuos en dos playas del litoral malagueño o la ecoinnovacion, un programa de ayudas para startups.

Juan Arrabal, CEO de Reciclados Roster y Construcciones Fearral, indicó que en su caso “la economía circular y el reciclado es marca de nacimiento”, y calificó de “muy importante” la coordinación con las instituciones públicas en su tarea diaria. Poner en valor los materiales reutilizados es la labor que llevan acometiendo desde hace años, alcanzando en la actualidad “el 80% de reutilización de los residuos”. Arrabal anunció además que muy pronto introducirán residuos procedentes del sector metalúrgico en el sector del reciclado.

Enrique Salvo, de la UMA cree que “estamos pintando un horizonte excesivamente negativo que a veces produce hartazgo en la ciudadanía. Salvo afirmó que Málaga está en una situación intermedia en sostenibilidad y en Economía Circular. “Estamos muy bien posicionados para hacer bien las cosas y subirnos al tren definitivo. Una ciudad de 500.000 habitantes es muy importante para crear un ecosistema sostenible de éxito”, afirmó.

Para Román Martín, de Signus, lo primordial “es buscar iniciativas y proyectos de I+D para fomentar el uso de los materiales que reciclamos, que en nuestro caso son los neumáticos (200.000 toneladas de las que 5.000 son de Málaga)”. Martín cree que una empresa “si no es sostenible no tiene posibilidad en la actualidad” e indicó que en Signus usan aspectos logísticos para reducir la huella de carbono “utilizando big data, blockchain, etc. y se encuentran en pleno proceso de utilización de caucho reciclado en suelas de calzado y el proceso de incorporación a las carreteras del polvo de caucho".

Apoyo legislativo

José Antonio Víquez Ruiz, delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, clausuró este III Foro de Economía Circular y Sostenibilidad, indicando la apuesta del Gobierno Andaluz en cuyos presupuestos “se destina el 45% a partidas relacionadas con estas materias”. Víquez citó al Plan Integral de Residuos (PIREC), la Ley de Economía Circular y el Plan Andaluz de Acción Contra el Clima como los tres pilares normativos sobre los que se basa la estrategia de la Junta en la transición hacia modelos sostenibles y circulares.

“Que solo quede el 10% de los residuos municipales en vertederos; la unificación de la planificación de las acciones con residuos; la separación de bioresiduos; la eliminación de los residuos en la costa y la preservación del medioambiente optimizando los recursos naturales” son algunos de los objetivos del Gobierno autonómico, indicó.