Renfe ha confirmado la reprogramación de su servicio de Cercanías en Málaga, que supondrá de forma "transitoria y excepcional" la supresión de 34 trayectos diarios (32 del C1 Málaga-Fuengirola y 2 del C2 Málaga-Álora) y que se mantendrá, según ha afirmado, hasta que se resuelva la incorporación de nuevos maquinistas a la plantilla. La compañía alega que la pandemia ha afectado a los planes de entrada de nuevos trabajadores, ya que impidió la convocatoria de empleo de 2020 y ha retrasado la de 2021.

De los 108 servicios inicialmente programados cada día en el C1 y los 28 de C2 se pasará así a 76 y 26 respectivamente. La línea C1 (Málaga-Fuengirola) pasará a tener desde este viernes 12 de noviembre una frecuencia de trenes cada 20 minutos a primera hora de la mañana y de 40 minutos en el tramo horario de mediodía. Según Renfe, con esta eliminación de trayectos se garantiza el 75% del servicio habitual en una época en la que la demanda de usuarios se mantiene todavía un 50% por debajo de los niveles de la prepandemia. Los nuevos horarios aparecerán ya este viernes recogidos en la app y en la cartelería de las estaciones.

Los planes de Renfe han sido explicados este jueves en la estación María Zambrano de Málaga por el gerente de servicio público de Renfe en Andalucía, José Ángel Ferrero, que ha querido mandar en primer lugar un mensaje de "disculpa" a los clientes que en estos días han sufrido modificaciones de un servicio que ha reconocido como "malo". Ferrero ha admitido que se ha generado "incertidumbre" entre los usuarios con las recurrentes supresiones de trenes de los últimos días y ha comentado que fue ayer miércoles cuando la dirección de la compañía, en vista de las continuas deficiencias, decidió acometer una reducción del servicio, aunque los problemas venían siendo detectados desde el pasado verano.

Ferrero ha garantizado que no habrá supresiones adicionales de trenes a este plan anunciado y ha afirmado que el servicio será "digno" para el usuario. Se quiere evitar, como hasta ahora, el incumplimiento reiterado de las líneas anunciadas cada día. Esperamos no defraudarles más», ha dicho. Eso sí, el responsable de Renfe no ha querido pronunciarse sobre cuánto se prolongará esta situación, recordando que dependerá del tiempo que tarden en formarse los nuevos maquinistas que se están incorporando a la empresa. Sí ha explicado que el tiempo de formación de un profesional de este tipo puede durar entre tres y seis meses.

"El objetivo de Renfe es garantizar la circulación de trenes evitando las incertidumbres al viajero. El ajuste supondrá la retirada temporal del servicio en algunas circulaciones en hora valle, con menor demanda de viajeros. Esta medida se mantendrá hasta que se asegure la incorporación de nuevos maquinistas y, por tanto, pueda restablecerse con garantías para el viajero el 100% del servicio", ha apuntado la empresa.

El portavoz de Renfe ha señalado que la situación se ha agudizado a raíz de cuatro bajas laborales de larga duración que se han dado en la plantilla de maquinistas de Málaga, aunque ha admitido que la provincia necesitaría ahora mismo de diez personas más para poder cubrir con normalidad el servicio.

De hecho, ha señalado que Málaga es una de mas más afectadas de España por el retraso en los planes de empleo de Renfe que ha originado el Covid. Además, ha apuntado que en los próximos meses, con motivo de final de año, se producirán algunas jubilaciones que seguirán dejando mermada a la plantilla de Málaga.

Según la empresa, no ha sido hasta mayo de este año (al finalizar el estado de alarma) cuando se ha podido iniciar la selección de 924 nuevos maquinistas a nivel nacional y acometer el proceso de formación y homologación. La compañía espera incorporarlos al servicio y "normalizar la situación por completo" en los próximos meses. Así, Renfe espera llegar a una platilla total de 5.720 maquinistas para hacer desaparecer "estas supresiones aleatorias que se producen en el Cercanías de Málaga y de otros núcleos de España".

La compañía ha reiterado que se opta por esta medida en Málaga ante una situación "excepcional" y con el objetivo de dar "una certeza horaria" al cliente, que "en los últimos meses se ha visto afectado por cancelaciones puntuales y aleatorias contrarias a cualquier prestación de servicio".

Renfe afirma que este plan "transitorio" cuenta con la colaboración de la mayoría de los sindicatos de empresa de Renfe en Málaga (UGT, CCOO y Semaf).

En los últimos siete días se han suprimido 182 trenes, y un total de 2.992 desde el 1 de enero, según ha denunciado el sindicato CGT. Esta central ya señaló el pasado mes de octubre que en Málaga hay 40 maquinistas en activo dando servicio en la provincia cuando la carga de trabajo era para 51. CGT está organizando una jornada de protesta por la situación ferroviaria de Málaga el próximo 3 de diciembre en la estación Vialía Maria Zambrano.