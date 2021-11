El alcalde, Francisco de la Torre, y el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Carlos Conde, han presentado hoy en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento los presupuestos municipales de 2022, que superan los 936,2 millones de euros, un 4,13% más que en 2021 (+37,1 millones de euros). El alcalde ha sacado pecho de que Málaga es la primera gran ciudad que presenta los presupuestos y asegurado que la principal idea es afianzar la recuperación económica de la ciudad tras la pandemia, dando prioridad a las políticas sociales, el empleo público y dejando el plazo medio de pago a proveedores en los 17 días, así como consolidar la nueva empresa de limpieza de la ciudad, Limasam, que se lleva, por cierto, 120 millones de la tarta dineraria, siete millones de euros más que en 2021, sobre todo por la compra y renovación de maquinaria.

Así, estos son los segundos presupuestos de la recuperación económica tras la pandemia y, por tanto, se vuelcan, ha dicho el regidor, en la reactivación económica de la ciudad, con un esfuerzo inversor de 152,8 millones de euros, un 15,13% más que en 2021. Este dinero alcanzaría los 168 millones de euros si se suman los planes de conservación en barriadas y parques empresariales. La inversión sube por octavo año consecutivo. Carlos Conde dice que se aprobarán en Junta de Gobierno el próximo viernes, irán a Pleno Extraordinario para aprobación inicial a finales de noviembre y, si hay alegaciones, se aprobarán el 30 de diciembre.

El alcalde ha dicho que se recogen las sensibilidades de Ciudadanos y de Juan Cassá, edil no adscrito, y se han estudiado propuestas del PSOE con el ánimo de que los socialistas se abstengan, como ocurrió en 2021, pero pese a que se han recogido en torno al 60% de sus propuestas, ha dicho Conde, esto es, unos 32 millones de euros, parece difícil que ahora lo hagan, precisamente porque hay conversaciones sobre acuerdos presupuestarios en tras instituciones (la Junta, por ejemplo) y ello puede influir en Málaga.

A Acción Social se destinan más de 130,06 millones de euros: 7,7 millones de euros para ayudas directas a familias y protección alimentaria y economatos; a atención a personas dependientes se dedican 36,79 millones de euros. Hay 55,4 millones de euros para vivienda, siete más que en 2021: 24 millones van a promoción de VPO, que crece un 120% en relación a 2021, impulsando la promoción de 623 viviendas. Hay 1,3 millones para el pago del alquiler.

A Medio Ambiente se destinan 217,79 millones de euros (un 2,6% más), recibiendo Emasa 75,7 millones de euros. A Empleo, Economía Productiva e Innovación van 57,53 millones de euros, un 1% más, de forma que se prevén actuaciones como obras de reforma en Bailén, Huelin, La Merced, Atarazanas y Ciudad Jardín; en Cultura y Deporte se inyectan 62,13 millones, un 2,31% más, destacando, sobre el resto, el proyecto del Neoalbéniz o la rehabilitación del pabellón del Ejido para la Orquesta Filarmónica de Málaga o el pabellón de El Cónsul. Para otros servicios se destinan 284,12 millones de euros, de forma que se va a renovar la flota de autbouses de la EMT y se prevén carriles bici en la Avenida Cervantes, Virgen de la Cabeza, laguna de Teatinos y Héroe de Sostoa (1,8 millones de euros) o una comisaría en Teatinos. A los barrios van 26,5 millones de euros. La cifra global para sostener museos ronda los 17 millones de euros. En cuanto a luz, el gasto sube en más de 2 millones de euros.

La reforma gubernamental del impuesto de plusvalía tras la sentencia del Constitucional hace que la caída en ingresos municipales sea de 15 millones de euros, por lo que se pide un crédito de 93,42 millones (frente a los 77 previstos). El alcalde ha insistido en que el Gobierno central podría haber suprimido el impuesto y compensado a los Consistorios como ya hizo Aznar con el IAE. En cualquier caso, ha indicado, el endeudamiento estará a final de año en el 63% (en torno a 600 millones de euros), muy lejos del 110% legal y del 75% que requeriría el sí de la Junta. El regidor malagueño ha vuelto a sacar pecho de la moderación fiscal del Consistorio.

Los grandes proyectos de la ciudad, sin embargo, no comenzarán a ser ejecutados en 2022. Hay, de hecho, dinero en presupuestos anteriores o planes plurianuales para el Parque del Campamento Benítez, el Auditorio o para sufragar los estudios del soterramiento del eje litoral. En cuanto al Guadalmedina, ha dicho que no tiene un reflejo claro en presupuestos puesto que está pronto a firmarse un convenio entre la Junta y el Consistorio para repartirse tareas (del Puente de Armiñán al Norte para la Junta; de la Aurora al Sur, para el Consistorio). Y, en cuanto al Auditorio, "hay una cantidad incorporada a anteriores presupuestos. No parece viable que arranque en 2022". Ahora hay que despejar el suelo y construir el apoyo empresarial e institucional que ya había antes de la crisis.

En cuanto a los Baños del Carmen, hoy ha habido una reunión telemática con Costas con el fin de abordar el parque marítimo-terrestre previsto. Ahí van a poner dinero el Gobierno central y el Ayuntamiento, pero queda algún trámite con la Junta. El Ejecutivo español se compromete a decir por escrito que le gusta el proyecto básico municipal para que así pueda redactarse el proyecto de ejecución. "Hay voluntad por ambas partes" y espera, ha indicado, una nueva reunión, aunque no se ha atrevido a poner fecha de inicio.

En cuanto a los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo hay reserva ya de anualidades, pero hay que seguir avanzando en conversaciones con otras administraciones.

Así, destacan, por ejemplo, los 533.685 euros para reforma completa del mercado de Bailén, los 700.000 euros para el pabellón del Cónsul, los 100.000 euros del Campamento Benítez, los casi 2,1 millones para el eje de Carretería, los 174.843 para su continuación en calle Álamos, los 256.687 euros del plan de reducción acústica de Gibralfaro, los 200.000 euros del parque de los Baños del Carmen, o los 200.000 euros para los paseos marítimos ya mencionados. Hay también 150.000 euros para el proyecto básico de ejecución del edificio del Neoalbéniz y 181.139 para la demolición de edificaciones asociadas a este plan; hay 100.000 euros para una comisaría en Teatinos, 50.000 euros para rehabilitar los salones del ensayo del Ejido para la OFM, entre otros.