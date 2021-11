La situación epidemiológica actual no es, de lejos, parecida a la que atravesaba la provincia hace un año. Entonces, Málaga arrojaba entre 200 y 300 contagios diarios y mantenía a en torno a 400 personas ingresadas por Covid-19, de las que medio centenar estaban en una UCI.

Entre las restricciones vigentes por estas fechas en el pasado ejercicio se encontraba el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las siete de la mañana, el cierre perimetral municipal y regional o la clausura de la actividad no esencial a las seis de la tarde. Por otro lado, aún faltaba más de un mes para que se administrase la primera dosis contra la Covid-19 en la provincia.

Todo ello queda ya muy atrás, especialmente desde principios de octubre, cuando Málaga se adentró en el nivel 0 de alerta sanitaria y cayeron todas las medidas restrictivas.

Cuando la provincia estrenó esa fase de «normalidad absoluta», según la calificó el consejero de Salud, Jesús Aguirre, la tasa de incidencia acumulada a 14 días, que llevaba en descenso continuado desde finales de julio, comenzó a repuntar de forma muy leve pero progresiva. Tanto es así, que ayer, con una tasa de 56,8 casos, Málaga cumplió una semana fuera del riesgo bajo de transmisión -está en riesgo medio-. Ese incremento acompasado de la incidencia también se está produciendo a nivel andaluz, con una tasa de 44,5 casos por cada 100.000 habitantes.

Por ahora, el efecto de la vacuna ha ayudado a que ese aumento de los contagios no esté acompañado de un fuerte repunte de la presión asistencial en Málaga, que aún se mantiene en un nivel de riesgo mínimo con una ocupación de las camas de agudos del 1,7% y del 3,2% en el caso de las camas de UCI, según el último informe del Ministerio de Sanidad sobre indicadores epidemiológicos. No obstante, la semana pasada se encadenaron cinco días de subidas en cuanto a ingresos de pacientes.

Este cúmulo de factores, al que se le suma, según el experto en Microbiología y Epidemiología de la Universidad de Málaga, Eduardo Martínez, el hecho de que prácticamente el 100% de las secuenciaciones del virus en Andalucía señalan a la variante Delta -la más contagiosa hasta la fecha, a excepción de su subvariante, la Delta Plus- junto a la cercanía de las fiestas navideñas, para cuando se espera, como es habitual, la proliferación de las reuniones familiares, de amigos y de empresa.

«La gente va bajando la guardia. Esto facilita que se contagie», señala el epidemiólogo, que explica que alcanzado ya el riesgo medio de transmisión, sería conveniente retomar algunas restricciones, sobre todo en cuanto a aforos y uso de la mascarilla, pese al alto porcentaje de vacunación -75,9% con pauta completa en Málaga-. «La vacuna no impide que la gente se contagie, impide que cojas la enfermedad grave».

Por otro lado, la población que aún sigue sin vacunar facilita la dispersión del virus que «entre vacunados se replica peor», según Martínez.

«Si estamos en zona de más riesgo hay que tomar mayores medidas de restricciones, no tiene elección», ataja, al tiempo que no descarta una subida de la presión hospitalaria si no se frena esta tendencia al alza, aunque no sea tan explosiva como en las olas anteriores en los que no se contaba con la importante cobertura vacunal de ahora.

«No nos podemos relajar tanto. Ya ha pasado el verano, a ver si vamos a tener otro problema en navidades», agrega.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, avanzó el domingo que debido a esa subida de los casos «lenta» pero «constante» en Andalucía, el comité de expertos se reunirá entre esta semana y la próxima para abordar la situación y estudiar la aplicación de nuevas restricciones.

«Si subimos de nivel, directamente el área o distrito afectado tendrá las restricciones propias del nivel que le corresponda; nos lo irá diciendo el tiempo, pero restricciones duras no se prevén a corto plazo», aclaró al respecto Aguirre ayer a los periodistas antes de comparecer ante la Comisión de Salud.

«Pedimos muchísimo cuidado porque se acercan las fiestas navideñas, los puentes festivos y tenemos que extremar las medidas, no solamente por el coronavirus, sino por las infecciones respiratorias agudas o la gripe».