El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, notificó a los representantes de la Casa Invisible el pasado lunes la necesidad de desalojar en 15 días el edificio con el fin de llevar a cabo su reforma. Para que la notificación sea oficial, estos han de darse por enterados, es decir, abrir la carta o documento correspondiente.

Es más, fuentes de Urbanismo llamaron ayer la atención sobre cómo se produjo, el pasado lunes también, el desalojo del antiguo cine Candilejas en Madrid por parte del movimiento social okupa ‘La Traba’, un inmueble en el que estos colectivos también desarrollaban actividades culturales pero cuyo desalojo, explican, era necesario para ejecutar la reforma. Este periódico intentó ayer, sin éxito, ponerse en contacto con los colectivos que gestionan la Invisible con el fin de conocer su respuesta a este trámite, pero fuentes oficiosas de la Casa explicaron que no tenían conocimiento de la notificación del desalojo. Recordaron, además, que mantienen la manifestación del día 27 de noviembre para responder al movimiento del Ayuntamiento y que su posición no difiere de lo ya dicho en los últimos días.

La Junta de Gobierno Local rechazó el 5 de noviembre los recursos puestos por los colectivos que okupan la Casa Invisible, en la calle Nosquera, desde 2007, contra la orden de desalojo que se dictó en 2018. Así, «se le dan unos plazos razonables, 15 días para que hagan una salida, si no son 15 y son 17, no hay problema», dijo entonces el edil de Urbanismo, Raúl López, quien insistió en que ese plazo corre una vez se les notifique la decisión.

Si el requerimiento no es atendido se realizará uno nuevo para que se proceda al desalojo en el plazo de 8 días. En caso de que este plazo no sea atendido se procederá al lanzamiento por el Ayuntamiento con sus propios medios, de acuerdo al procedimiento legal establecido, siendo de cuenta del ocupante los gastos del desalojo. Asimismo, se requiere la entrega de la posesión del inmueble al Ayuntamiento y se ordena la clausura del mismo. También se dio luz verde, una vez obtenida la posesión del inmueble, a la redacción del proyecto técnico. El inmueble se encuentra, dice Urbanismo, en mal estado y no pueden asumir los técnicos el riesgo «de que allí ocurra algo». Luego, la idea es sacar a concurso el espacio y ofrecer, mientras tanto, a los comunes que ocupen otros espacios municipales. Estos, por su parte, ya dijeron en su día que quieren que la reforma del edificio, con la que están de acuerdo, debe hacerse con ellos dentro y por fases, mientras desarrollan sus actividades.