El rey Felipe VI, que ha participado este miércoles en Málaga en el acto de clausura de la XIV Cumbre Cotec Europa bajo el lema "La transición hacia la economía intangible en Europa", ha afirmado que el reto de la recuperación sectorial económica y social tras la pandemia es "ciertamente complejo" pero comparte un requisito "fundamental": la necesidad de una inversión vinculada a activos inmateriales como la formación, la investigación, la innovación, la estrategia, la reputación o los datos.

Ante un auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga repleto, el monarca ha tenido unas primeras palabras de agradecimiento a la tierra que ha acogido el foro Cotec, que este año ha salido por primera vez de Madrid. "Gracias a Málaga y Andalucía por acogernos y sumarse también con entusiasmo, de tantas maneras, a la innovación que desde Cotec intentamos impulsar por el bien de ese mejor futuro para nuestra sociedad", ha afirmado en su discurso.

"Se necesita destinar más recursos a los activos intangibles y, al mismo tiempo, medir mejor los que ya se han destinado, así como evaluar mejor su impacto", ha aseverado. Según ha indicado, y pese a los avances, la debilidad sigue siendo "manifiesta" en I+D, mejora de la formación de los trabajadores y mejora del funcionamiento de las organizaciones.

Acompañado de los jefes de Estado de Italia (el presidente de la República, Sergio Mattarella) y Portugal (su homólogo Marcelo Rebelo de Sousa), el Rey ha apuntado que "sin ese capital intangible, todo despliegue de infraestructuras y de otros activos materiales, en ámbitos como la transición digital o ecológica, tendrán un impacto limitado".

Felipe VI ha ensalzado especialmente el talento digital que, a su juicio, "ha sido clave a lo largo de la pandemia y que será decisivo en esta etapa de recuperación". En este sentido ha recordado el papel de la economía digital durante el confinamiento estricto o el reto "mayúsculo" que supuso para millones de escolares, profesores y familias el salto a la educación en línea.

Eso sí, ha advertido de que el cierre de las escuelas puede haber producido un impacto negativo sobre el aprendizaje de los alumnos, y ha señalado que ese impacto será "muy superior" para los alumnos de entornos desfavorecidos o más vulnerables.

Estas brechas de acceso tecnológico y de uso pueden generar una situación sobrevenida que, según Felipe VI, añade dificultad a un panorama que en España "ya era de por sí complejo". Según una macroencuesta de Cotec, en torno a un 40% de la población activa española no se considera capacitada para desenvolverse profesionalmente en una sociedad digital.

El Rey ha cerrado su discurso con una cita del pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso: "Otros han visto lo que es y preguntaron por qué. Yo he visto qué podría ser y he preguntado por qué no". El monarca ha dicho que esta cita "bien podría describir el compromiso de Cotec Europa con el análisis de la economía intangible".

"En este espacio de innovación sabemos que lo que podemos llegar a ser está mucho más allá de lo que somos y que somos mucho más de lo que podemos ver y medir", ha afirmado.

Asistentes destacados

En el foro han participado también la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño; el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; y el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, en una mesa redonda que ha abordado los desafíos que afronta la economía intangible en los sectores público y privado.

Calviño ha protagonizado la anécdota de la sesión cuando, al referirse al alcalde de Málaga, Fracisco de la Torre, presente, en el acto, ha comentado: "Este alcalde es un fenómeno. No hay alcalde con el que hable más de cómo atraer innovación e inversiones", ha dicho.

La sesión está moderada por la presidenta de Cotec España, Cristina Garmendia. De igual modo, la jornada incluye la presentación de un informe que analiza la situación y evolución de los activos intangibles en España, Italia y Portugal elaborado por Cotec España con la colaboración del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

Este trabajo responde a la necesidad de medir adecuadamente este tipo de economía de la que, por ahora, sólo existen ejercicios parciales a nivel internacional.

El foro reúne anualmente a los tres jefes de Estado para mostrar el compromiso de España, Italia y Portugal con el fomento de la innovación y la tecnología como motor de desarrollo económico y social.

Tras el encuentro organizado por la Fundación Cotec, el rey, Mattarella y Rebelo de Sousa mantendrán una cena en un hotel de Málaga.