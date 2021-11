El portavoz socialista, Daniel Pérez, explicó ayer las razones del PSOE para «votar en contra del presupuesto de la inoperancia del PP en el Ayuntamiento de Málaga, el presupuesto del estancamiento con el que el alcalde Paco de la Torre castiga a los malagueños y malagueñas». Así, Pérez criticó las cuentas propuestas por el PP para 2022 «porque son irreales, repiten partidas que no se ejecutan desde el inicio de la legislatura, no da soluciones a los 21.000 demandantes de VPO en la ciudad y se da la patada a la lata porque se destina el mismo dinero a proyectos y entes que no han agotado el presupuesto anterior caso de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el organismo más importante de la ciudad y que es un caos, no ha ejecutado ni el 12% de su asignación de 2021». Unidas Podemos, por su parte, reclamó la actualización del IBI diferenciado que se cobra a las grandes superficies comerciales que operan en la ciudad y situarlo al mismo nivel que las principales ciudades españolas.