Lleva dos días desaparecida. Va en el coche con un hombre que la retiene contra tu voluntad. Está nerviosa, necesita hacer algo para salir de la situación pero no sabe qué ni cómo. Está incomunicada. Entonces lo recuerda. Recuerda el gesto que vio en un vídeo de TikTok hace unos meses. No está segura de si alguien sabrá lo que significa, pero no le quedan muchas más opciones. Comienza a, aparentemente, saludar por la ventana. Tras varios intentos, un motorista se percata: no está saludando. Está mandando una señal de socorro.

La señal, ‘viralizada’ en TikTok desde verano de 2020, ha salvado a una menor estadounidense que llevaba desaparecida dos días. Esta consiste en mantener el pulgar sobre la palma de la mano, como gesticulamos en España el número cuatro y, acto seguido, cerrar el puño. El objetivo es alertar de que se está en peligro de violencia sin llamar la atención del agresor o los agresores.

Este gesto nació en la Fundación de Mujeres Canadienses con motivo del aumento de casos de violencia de género en todo el mundo que trajo consigo la pandemia. Según la fundación, la idea era que las mujeres que estuvieran sufriendo violencia durante el confinamiento pudieran alertar de manera sencilla por videollamada.

La adolescente de 16 años que ha sido rescatada viajaba en el asiento del copiloto de un Toyota plateado con un hombre de 61 años al volante. Viajaron por Carolina del Norte, Tennessee, Kentucky y Ohio, donde el secuestrador tenía familiares, explicó la joven a la policía. En uno de los trayectos decidió comenzar a hacer el gesto y un conductor, que también había visto el vídeo en TikTok, lo reconoció. Alertó a las autoridades y siguió al vehículo para informar de su paradero. Los oficiales detuvieron a James Herbert Brick. Según el informe policial, ha sido acusado de secuestro y se tendrá que enfrentar a un cargo por pornografía infantil.

La utilización de este signo ya está ayudando en otros casos: en una sala de un centro médico de Barcelona, una mujer ha podido alertar de que estaba siendo víctima de violencia machista. Su acompañante ya ha sido detenido por presuntos malos tratos, gracias a que una trabajadora reconoció el gesto. Así lo indicaron los Mossos D’esquadra en su cuenta oficial de Twitter el pasado 15 de noviembre.

No obstante, algunos temen que, pese a ser una gran iniciativa, tenga el efecto contrario al deseado; debido, precisamente, a la ‘viralidad’ del contenido: «Si se da tanto a conocer, también lo podrían saber los mismos agresores», opina Laura, trabajadora social de la Asociación de la Mujer Emancipada de Málaga.

Otros muchos consideran que toda ayuda es poca y desde las asociaciones de mujeres también se ha compartido la señal. En la Plataforma contra los Malos Tratos a Mujeres Violencia Cero de Málaga piensan que, efectivamente, los casos de violencia machista se incrementaron a raíz del confinamiento, por lo que era importante dar soluciones a las víctimas. Carmen Martín, trabajadora de la plataforma, opina que es muy importante compartir este tipo de cosas.

De cualquier modo, la señal de TikTok, lejos de conseguir me gustas y reproducciones, ha servido ya oficialmente para poner fin a un secuestro y para ayudar a otra mujer en peligro. En definitiva, puede salvar vidas.