El arranque de la segunda jornada del congreso del PP andaluz destiló cierto acento malagueño. El portavoz de la Junta de Andalucía y presidente provincial de los populares, Elías Bendodo, aseguró que “el Gobierno de Juanma Moreno ha sabido reforzar las cualidades de Málaga: el boom tecnológico, el revulsivo cultural y la revolución verde”.

Bendodo reivindicó “el refuerzo histórico en sanidad, educación y servicios sociales” realizado en la provincia por el Gobierno del cambio y destacó como grandes hitos “el tercer hospital, la ampliación del Costa del Sol, el avance del metro de Málaga o el puerto seco de Antequera”.

En su opinión, en Málaga “se han atendido déficits estructurales históricos”. “El proyecto del tercer hospital es ya una realidad gracias al Gobierno andaluz del cambio, después de que la anterior Junta socialista no abriera una cama pública de hospital en la provincia desde 1992”, manifestó.

En materia sanitaria, Bendodo también subrayó que “más de 27 años estuvieron los socialistas sin ampliar el equipamiento sanitario público de Málaga, pese al aumento de población registrado en estas tres décadas, pero llegó el Gobierno andaluz del cambio y abrió el Hospital del Guadalhorce, además de impulsar la ampliación del Costa del Sol y la construcción del tercer hospital”.

El consejero y dirigente popular no pasó por alto en su intervención el avance del metro: “Las obras comenzaron en 2006 y, cuando llegamos a la Junta, encontramos la capital partida en dos y sin fecha de finalización de las obras, si bien ahora podemos asegurar que los trabajos que llevarán el suburbano al centro terminarán en 2022”.

Bendodo valoró igualmente el empuje dado al puerto seco de Antequera. “Hemos propiciado la creación del que va a ser uno de los nodos logísticos más importantes del sur de Europa, ubicado en el centro geográfico de nuestra comunidad y con el objetivo de que la industrialización empiece a ser una realidad en nuestra tierra”, afirmó.

El presidente del PP de Málaga puso de relieve “la capacidad del nuevo Gobierno andaluz para atender las demandas históricas que sufrían todas las provincias, cada una en una faceta distinta, favoreciendo su desarrollo sin rivalidades, sin afrentas y sin incurrir en comparaciones o agravios entre territorios”. “Sólo así construiremos una Andalucía líder, capaz de abandonar el vagón de cola en que nos situó el socialismo; una Andalucía que, por primera vez en su historia, ha superado a Cataluña en la creación de nuevos autónomos”, agregó.

A juicio de Elías Bendodo, “si en algo se diferencia la gestión de Juanma Moreno respecto a los 37 años de socialismo en Andalucía es que ha sabido sacar el máximo potencial de las ocho provincias". "Este Gobierno andaluz nos ha hecho más competitivos sin necesidad de confrontar”, enfatizó Bendodo en el transcurso de la mesa de presidentes provinciales celebrada en el marco del XVI Congreso del PP andaluz.

En este punto, Bendodo insistió en que “hemos pasado de la mediocridad basada en que nada avance para que nadie sobresalga, a la fortaleza de propiciar que todos los territorios destaquen y sean capaces de lograr su mejor versión”.

“Hoy ese liderazgo andaluz empieza a ser una realidad y eso se debe a que tenemos el primer gobierno de la historia de esta autonomía que ha tratado a todos los andaluces por igual; el Gobierno andaluz del cambio no hace distinción por provincias o ciudades, desde el convencimiento de que hasta que no avanzáramos todos los territorios a la vez, no conseguiríamos una Andalucía líder”, recalcó.

Bendodo atribuyó al Ejecutivo autonómico de PP y Cs “un andalucismo forjado desde la igualdad, la moderación y la modernidad, con medidas que han supuesto una mejora integral en todos los sentidos, como las bajadas de impuestos y el refuerzo histórico de la sanidad, la educación y los servicios sociales”.