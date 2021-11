Daniel Pérez será el nuevo secretario general del PSOE de Málaga tras cosechar un triunfo contundente en los comicios internos. El resultado de las primarias no deparó sorpresas y el portavoz socialista en la capital malagueña se alzó con el liderazgo provincial de la formación al obtener el 80% de los votos. El otro de los candidatos, José Antonio Gómez 'Nono', atrajo hacia su proyecto el 19% de los sufragios emitidos en los 74 centros electorales habilitados por el partido para esta cita con las urnas a la que fueron convocados los 6.328 militantes socialistas de la provincia.

Finalmente, al sufragio interno acudió un 63,02% de la militancia y esta participación se tradujo en casi 4.000 votos emitidos. De ellos, 6 fueron nulos, 39 en blanco, 3.179 para Dani Pérez (79,83%) y 764 para 'Nono' (19,19%).

Al conocer estas cifras, 'Nono' felicitó "de corazón" a Pérez y se puso a su disposición "para trabajar por un partido mejor". "Me quedo con los momentos que he vivido; me quedo con la ilusión que hemos generado; me quedo con que los militantes han decidido el futuro de este partido; me quedo con la campaña limpia que hemos hecho; me quedo con la lección de democracia interna que hemos dado", dijo el alcalde de Ojén.

El dominio de Pérez fue absoluto si se atiende al conjunto de los centro de votación, ya que se impuso en 60 de ellos. El hecho de que cuatro de cada cinco votos fueran para el portavoz municipal malagueño también se ve ilustrado por el gran tamaño de muchas de las agrupaciones en las que ganó él con solvencia y los centros muy pequeños en los que se impuso 'Nono'.

Ambos empataron en Yunquera, Alameda y Humilladero, mientras que el alcalde de Ojén ganó en 11 centros y en 10 de ellos solo acudió una treintena de votantes o menos. El 64 a 43 que 'Nono' cosechó en Torremolinos fue su triunfo más significativo y se ve explicado por el apoyo que le prestó el regidor de la ciudad costasoleña, José Ortiz. Además, 'Nono' obtuvo todos los votos en Ojén, dónde es alcalde desde hace 14 años, en Manilva, Parauta y Cañete la Real. O en Ardales, Casarabonela y Algarrobo solo consiguió un voto Pérez. Estas localidades coinciden, en la mayoría de los casos, con los puntos en los que los responsables locales del partido le habían expresado su apoyo al regidor ojenato.

El proyecto de Daniel Pérez contaba con el respaldo garantizado del oficialismo desde que el líder regional Juan Espadas movió ficha, a finales de octubre, para que una lista única encabezada por el jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga se hiciese con el poder en esta provincia. No obstante, el alcalde de Ojén decidió echarle un pulso con el apoyo de los sectores más críticos.

La candidatura de Pérez llegó a ser avalada por el secretario general al que sustituirá, José Luis Ruiz Espejo, quien incluso intervino este sábado en el acto de cierre de su campaña celebrado en La Térmica. Es más, esta opción que fue presentada como "el reencuentro del PSOE de Málaga" se aferró al anhelo de la unidad interna tan erosionada por los anteriores enfrentamientos entre 'susanistas' y 'sanchistas' o por las primarias andaluzas del pasado 13 de junio.

Aunque Pérez apoyó a Juan Espadas, otras sensibilidades como las del núcleo duro de la ejecutiva provincial saliente gozarán de una importante cuota de representación, tal y como fue pactado por el 'susanista' Ruiz Espejo antes de dar un paso al lado para facilitar la renovación en la mayoría de provincias emprendida por el todavía alcalde de Sevilla.

Así, el presidente provincial del partido y exalcalde José Bernal ha sido el coordinador de la campaña y ejercerá como nuevo Secretario de Organización en el equipo que Daniel Pérez constituirá para la nueva Ejecutiva Provincial el domingo 12 de diciembre, fecha para la que se ha fijado el congreso provincial en un hotel de Benalmádena. Además, la negociación de esta opción oficialista ató los apoyos de sanchistas de primera hora como el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, o el diputado nacional Ignacio López.

El propio Daniel Pérez ha venido insistiendo durante la campaña en que pretendía "impulsar el cambio" desde la concordia porque "no es tiempo de etiquetas ni de banderas ni de trincheras".

Por su parte, José Antonio Gómez 'Nono' ha insistido estas últimas semanas en la necesidad de llevar a cabo "un cambio real que no dejara el partido en las mismas manos que está ahora".

Durante la jornada de este domingo, Daniel Pérez fue a votar a las 10.00 horas en cuanto abrió las puertas su agrupación de Miraflores-Trinidad. En cambio, 'Nono' votó pasadas las 16.00 horas en Ojén porque su centro de votación era de los que solo tenía un horario vespertino.

Además, Pérez ha logrado el objetivo de alcanzar una victoria más holgada que la de Ruiz Espejo y así no se incrementara la proporción de apoyos al sector crítico. Esta era la segunda vez en la que la militancia del PSOE malagueño votaba a su secretario general. En octubre de 2017, Ruiz Espejo atrajo un 68% de los votos frente al 32% obtenido por Rafael Fuentes, quien ha apoyado de forma bastante activa la propuesta de 'Nono'.