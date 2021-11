La cadena de tiendas especializadas en descanso MiColchón ha convertido noviembre en el mes de las ofertas y descuentos, ampliando el Black Friday y convirtiéndolo en Black Days. Del 1 al 30 de noviembre tenemos un mes repleto de ofertas y fechas señaladas, como el Cyber Monday, que se celebra el lunes 29, y que es otro aliciente que nos ofrece noviembre. El Cyber Lunes es otra iniciativa comercial que hemos importado, en este caso de Argentina, para animar el comercio electrónico en las fechas pre-navideñas.

El conocido como “Viernes negro” o Black Friday es una tradición estadounidense que se ha extendido a todo el mundo, y en España ya es todo un clásico. Se originó en Filadelfia y se celebra el día después de Acción de gracias en EEUU, marcando de este modo el inicio de las compras navideñas.

Los mejores precios del año

Si necesitas renovar tu equipo de descanso no esperes más, aprovecha este mes para comprar tu colchón ideal al mejor precio del año, con descuentos de hasta el 70% y ofertas y promociones ideales para dormir a pierna suelta, como un 2x1 en almohadas de la máxima calidad, de la marca Nord Swiss, o el 2x1 en textil hogar, para que te arropes bien este invierno: edredones, rellenos nórdicos, mantas, plaids…

En MiColchón encontrarás solución a cualquier tipo de dolencia y te asesorarán sus “Colchonólogos”, profesionales especializados en descanso que te ofrecerán la mejor solución para tu salud. Si sufres de fibromialgia, lumbalgia, hernias, osteoporosis o cualquier otra dolencia diagnosticada, te ofrecerán el colchón más adecuado en firmeza y materiales para mejorar la calidad de vida de toda tu familia.

El CEO del grupo MiColchón, Jacobo Guerrero, destaca “la importancia que tiene un descanso de calidad en todos los aspectos de nuestra vida. Si cuidamos nuestra alimentación, y hacemos deporte, el pilar que cierra el triángulo de la calidad de vida es el descanso.” Las horas de sueño son, por lo tanto, fundamentales: nuestro cuerpo se recupera mejor del estrés y el trabajo diario, mejorando nuestra salud, que a su vez mejora nuestro rendimiento y nos vemos tan bien que es uno de los mejores tratamientos de belleza que puedes lograr. Un descanso adecuado, personalizado y de calidad debemos considerarlo como primera necesidad.

Nessen

En esa línea de conseguir el descanso más saludable, Micolchón distribuye en exclusiva la firma Nessen, fabricante Made in Spain de colchones y bases de primera calidad y productos especialmente diseñados y confeccionados para ofrecer el mejor soporte para tu descanso. Recuerda que para elegir el mejor colchón hay que tener en cuenta la edad, peso, estatura, complexión, postura en la que duermes habitualmente, si duermes acompañada/o o no y, por supuesto, si padeces algún tipo de dolencia. Con esta información, tus colchonólogos darán con tu descanso ideal. Y si a ello le sumamos 12 años de garantía y 101 noches de prueba, no tienes excusa para renovar tu equipo de descanso en este mes de Black Days.

Y si lo que necesitas es renovar el confort de tu salón y sorprender estas fiestas a tus familiares y amigos, los sofás de diseño más modernos los encontrarás en Nessen Interiors, la Sofá Experience de MiColchón, sus tiendas especializadas en sofás y sillones de calidad Premium. Y también en Black Days tendrás máximos descuentos y además 100€ de regalo para que compres el sofá más espectacular para tu hogar.

Está claro, los Black Days son la época del año en la que se descansa mejor… y al mejor precio!

Ubicación:

PARA MÁS INFORMACIÓN

Tiendas MiColchón en Málaga, Benalmádena, Fuengirola, Marbella, Vélez Málaga y Torre del Mar.

www.micolchon.com

www.nesseninteriors.com

Teléfono del descanso: 951 555 155.

Mail: Info@micolchon.com