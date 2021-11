Son todos chicos, veinteañeros y tienen en común la pasión por los videojuegos y que quieren hacer de esta afición su profesión. Pero no saben que están en el camino hacia su sueño gracias a una chica: Daniela. La protagonista del videojuego creado en 2019 por estudiantes de FP del IES Campanillas y alumnos de Primaria del Miguel Hernández de Almogía. Un proyecto innovador que recibió el premio Digital Skills Awards Spain y que fue el germen del curso de especialización de FP que acaba de empezar en el Polo Digital. Es uno de los llamados másteres de la FP que comenzaron a impartirse el pasado curso y su singularidad reside en que es la única formación superior especializada en videojuegos reglada, pública, y por lo tanto gratuita, que existe hoy en España.

El curso de FP de Especialización en Videojuegos y Realidad Aumentada ha entrado en el catálogo del Ministerio de Educación y FP con sello malagueño. El profesor de Informática del IES Campanillas Sergio Banderas lo planteó cuando fue a Madrid a recibir el galardón por ‘Las históricas aventuras de Daniela’ y su propuesta no sólo fue bien recibida sino que él mismo participó en el diseño de los contenidos. Además, contó con el asesoramiento de dos empresas, la malagueña Campero Games y la sevillana The Game Kitchen.

En Andalucía se imparte sólo en cuatro institutos, uno de ellos el IES Campanillas, pero también ha sido solicitado por centros de Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

En Málaga, aunque se presentó en octubre, no ha sido hasta el 15 de noviembre cuando este máster de FP en videojuegos ha empezado a impartirse. La demanda duplicó la oferta de plazas y son veinte finalmente los alumnos que se forman ya en competencias organizadas en cinco módulos: Programación avanzada de videojuegos; Diseño gráfico 2D y 3D; Programación en red para juegos multijugador e inteligencia artificial; Realidad virtual y realidad aumentada, y Gestión, publicación y producción.

Durante 20 semanas, en un total de 600 horas, estos estudiantes recibirán una completa formación por parte de cuatro profesores del IES Campanillas: Sergio Banderas, tutor del curso y responsable de Programación y Diseño 2D y 3D; Mariano Delgado (Programación en red e inteligencia artificial); Moisés Martínez (Realidad virtual y aumentada), y Antonio Ortega (Gestión, publicación y producción).

Los cuatro han pasado por la empresa privada, «lo que es una suerte porque nos da una visión, una experiencia y mucha pasión por estas temáticas», apunta Sergio Banderas. Explica también que quieren añadir dos atractivos más, prácticas Erasmus y clases y charlas de expertos en inglés.

Este docente tiene claro que los cursos de especialización de FP, a los que se accede desde los grados superiores, van a suponer que los alumnos piensen ya en itinerarios formativos más completos. En Málaga este curso se están impartiendo seis en total, la mayoría ligados al sector digital donde hay un alto nivel de empleabilidad.

El ecosistema perfecto

Respecto al ámbito de los videojuegos, Sergio Banderas destaca que Málaga está posicionada ya como la tercera ciudad de España más importante en número de empresas. Además, hace hincapié en la importancia de que este curso se imparta en el Polo de Contenidos Digitales, «con muchas empresas de videojuegos, que es el germen de muchos proyectos muy importantes», y con eventos casi a diario.

En este sentido, el Polo Digital también está muy satisfecho de haber dado entrada a la Formación Profesional, la ‘pata’ formativa que le faltaba tras tener alumnos de los programas del Fondo Social Europeo, de la Universidad de Málaga y de iniciativas privadas.

Además, cuando terminen el curso, algunos de estos alumnos de FP podrán desarrollar sus productos en el Polo en lo que llaman fase de Preincubación que es totalmente gratuita, acceder después a un puesto de coworking o incluso al Programa de Aceleración y transformar sus proyectos en realidades empresariales. Todo esto en contacto con grandes empresas y profesionales del sector de los videojuegos como Campero Games, Owo Games o Forgotten Empires.

Miguel Cano, de 21 años, no sabe aún si se quedará en Málaga o buscará trabajo fuera. Pero sí tenía claro desde pequeño que quería dedicarse a los videojuegos. «No me gustaba tanto jugar como ver cómo estaba hecho un videojuego», cuenta este alumno que ha llegado al curso de especialización tras terminar el ciclo superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en el IES Campanillas.

Miguel tuvo que convencer a sus padres de que su camino era el de la FP y reivindica esta formación aunque admite que aún está un poco estigmatizada. Una fama injusta puesto que hoy es una opción muy demandada y atrae incluso a profesionales como otro de los alumnos de este curso que ha dejado su trabajo para volver a estudiar y especializarse en videojuegos.

Otro caso llamativo es el de David León Serrano, un madrileño de 21 años que tras estudiar un grado superior de Animación y Videojuegos no ha dudado en mudarse a Málaga para hacer este curso.

Cinco de los alumnos vienen del IES Campanillas y hay otros como Miguel Ángel Medina que proceden de centros privados como Cesur, donde estudió Animación 2D y 3D. En su caso, este curso ha hecho que vuelva a estudiar con el objetivo de dedicarse al modelado y los efectos especiales.

Tras jugar a videojuegos como Call of Duty o Fornite, a años luz del Game Over o Abadía del Crimen a los que jugaba en los ochenta su tutor, Sergio Banderas, estos alumnos están en el camino de convertirse en los creadores de los videojuegos de un futuro no muy lejano gracias a este curso de la mano de la FP.