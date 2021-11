En plena resaca de las primarias del PSOE y del congreso del PP andaluz, la semana ha comenzado con otra noticia que va a caldear durante varios días los mentideros de la política malagueña. La novedad se ha producido en las filas de Ciudadanos y se ha materializado con la marcha de este partido protagonizada por su actual representante como vicepresidente al frente de un macroárea en la Diputación de Málaga y exalcalde naranja en Mijas, Juan Carlos Maldonado. El anuncio lo ha llevado a cabo en las redes sociales con la difusión de una carta en la que carga duramente con la que hasta ahora había sido la fuerza política a la que representaba como edil mijeño y diputado provincial que apoya al Gobierno del Partido Popular en la institución supramunicipal de la malagueña calle Pacífico. Tras conocer su decisión, Ciudadanos le ha exigido que "entregue su acta tanto de la Diputación de Málaga como del Ayuntamiento de Mijas por coherencia personal y respeto a los principios éticos del partido".

"En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.3 de los Estatutos de Cs y del compromiso asumido en la Carta Ética y Financiera que firmó Maldonado cuando fue designado candidato, se recoge el compromiso a dejar el acta de concejal si causa baja en el partido por cualquier motivo", insistieron fuentes de la fuerza liberal.

Aunque abandone la misma formación naranja que le pide que deje sus cargos, Maldonado señala en la misiva en la que explica su decisión que va a continuar "trabajando" tanto en la Diputación de Málaga como en el Ayuntamiento de Mijas "para mejorar la vida de mis vecinos y de todos los malagueños" desde ambas instituciones. Esto implica que, al igual que hiciera en mayo de 2020 el otro diputado naranja Juan Cassá, seguirá su camino por libre como representante no adscrito al partido que le dio el escaño. La historia se repite. De hecho, la crisis actual de Ciudadanos se ha visto proyectada con especial énfasis sobre el papel que jugaba este partido como socio de gobierno en la Diputación malagueña, pues los dos diputados provinciales que lo representaban han terminado abandonando su disciplina y lo han dejando sin representantes en el ente. A día de hoy, el PP tiene que sumar a sus 15 diputados otro apoyo más para contar con una mayoría en la Diputación y suele sobrarle uno y contar con 17 votos a favor porque tanto Maldonado como el otro ex de Cs, Juan Cassá, le prestan su apoyo al Ejecutivo provincial y sostienen una alianza a tres bandas. A priori, la estabilidad del Gobierno del PP en la Diputación no corre peligro. Está por ver si se produce algún tipo de cambio en el reparto de poderes, si Maldonado conserva sus roles intactos o sigue perdiendo competencias tal y como le acaba de suceder con Sabor a Málaga. Por lo pronto, Cs ya no ha sido contemplado en la convocatoria de prensa para las comparecencias este martes de los portavoces de los grupos políticos en la Diputación para explicar el Pleno del miércoles. Solo han sido anunciados Adelante Málaga, PSOE y PP.

En el caso de Maldonado, se da la particularidad de que llegó a Cs tras haber formado parte de las filas del PSOE. Precisamente, el PP dudó de su lealtad y le reprochó que todavía conservaba contactos en el aparato socialista cuando cambió el sentido de su voto en ocasiones puntuales y criticó duramente que los populares incorporaran a Cassá en el Gobierno provincial en los albores del verano de 2020, tras el paso del asturiano a diputado no adscrito desde Cs.

Su llegada a la vicepresidencia de la Diputación, el 17 de julio de 2019, también se vio precedida de un episodio curioso. Sucedió dos semanas antes, cuando el PP se negó a darle tal y como habían pactado las direcciones de los dos partidos la alcaldía de Mijas a Cs, que ya lo había tenido a él como regidor allí la legislatura anterior, y Maldonado le entregó la vara a última hora al socialista Josele González. Habrá que ver, entonces, si el movimiento de Maldonado afecta de algún modo al Consistorio mijeño, donde siempre ha quedado de manifiesto su enemistad con el exaalcalde popular Ángel Nozal. Maldonado, de momento, pretende seguir instalado ya sin siglas en esa dicotomía que le lleva a ser socio del PP en la Diputación y del PSOE en el Ayuntamiento de Mijas.

Para justificar su 'espantada', Maldonado señala que "tras la marcha de Albert Rivera hace ahora dos años, la nueva dirección del partido, tanto la nacional como la autonómica, ha ido tomando decisiones que se alejan de aquellos valores y principios por los que me afilié". "Además, he ido observando un abandono del municipalismo, del que soy un acérrimo defensor, para ponerse a jugar a la equidistancia y el cálculo electoral sin importarles el bienestar de nuestros vecinos", señala Maldonado en las líneas en las que cuestiona con más dureza la gestión del partido que tiene como dirigente nacional a Inés Arrimadas, como líder regional a Juan Marín y como coordinador provincial en Málaga al diputado nacional Guillermo Díaz.

Sintiéndolo mucho, las circunstancias me han llevado a tomar esta decisión. Muchas gracias a todos los que habéis creído y seguís creyendo en mí.

Con humildad y esfuerzo continuaré trabajando para mejorar la vida de los malagueños desde el Ayto. de Mijas y la Diputación de Málaga pic.twitter.com/8kccglwUZl — Juan Carlos Maldonado 🖤🇪🇸 (@JCMaldonadoEst) 22 de noviembre de 2021

En su escrito, el vicepresidente de la Diputación llega a señalar a sus compañeros de partido: "Hoy, tras meses de una profunda reflexión, he decidido poner fin a esta etapa y desvincularme de Ciudadanos. No puedo seguir representando a un partido en el que he dejado de creer y en el que sus dirigentes llevan meses estando a mi contra y perjudicando mis responsabilidades políticas. Desde hace meses, tanto miembros de la dirección nacional como de la autonómica de Ciudadanos, han ido poniéndome palos en las ruedas en mis responsabilidades de gestión como vicepresidente de la Diputación de Málaga y teniente de alcalde de Mijas. Desde Ciudadanos se ha ido ninguneando mi labor e intentando boicotear mi trabajo y el de mi equipo. El último capítulo -el de retirarme las competencias de Sabor a Málaga, mediante un pacto oscuro de Ciudadanos, con el objetivo de dañar mi imagen- ha sido intolerable».

Maldonado perdió peso a nivel orgánico en la provincia cuando Arrimadas procedió a la renovación de la formación y le entregó buena parte del poder en la sede de la malagueña calle Cuarteles a Guillermo Díaz. Desde entonces, su relación con las direcciones del partido a todos los niveles se ha ido deteriorando, a pesar de que era el representante de la formación que gozaba de mayores responsabilidades en la política institucional malagueña.

De hecho, Maldonado se benefició de la caída en desgracia de Cassá y echó sobre sus espaldas como vicepresidente primero toda las áreas entregadas a Cs en el Gobierno de la Diputación: Empleo, Formación, Juventud, Deporte, Educación y Desarrollo Económico Sostenible. Recientemente, Maldonado fue apartado de sus tareas en la marca Sabor a Málaga ante el descontento de los productores de la provincia y el PP ha vuelto a tomar las riendas del proyecto para que se pueda llevar a cabo el tradicional mercado de la firma agroalimentraria de titularidad provincial.

El anuncio, realizado en las redes sociales en torno a las 14.00 horas de este lunes, se ha visto rodeado de ingredientes que le confieren tintes surrealistas. Maldonado lo ha hecho coincidir con la fecha en la que cumplía 51 años y ha cambiado su identidad como usuario en Twitter para que no aluda al partido naranja sustituyendo 'Cs' por 'Est', las tres primeras letras de su segundo apellido. Además, uno de los primeros en responderle para mostrarle su apoyo ha sido Juan Cassá, quien hace solo unos meses era aparentemente su gran enemigo al que siguiendo el guión de su partido calificaba, por activa y por pasiva, de "tránsfuga". "Te entiendo perfectamente y ya sabes que tienes todo mi apoyo", le ha escrito en Twitter Cassá. El diputado no adscrito que apoya al PP en la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga ha expresado de este modo que se identificaba plenamente con el paso dado por Maldonado.