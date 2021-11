La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, al igual que ya se pronunció el partido naranja, ha considerado que Juan Carlos Maldonado, vicepresidente primero de la Diputación de Málaga y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Mijas, que anunció el lunes su salida de la formación, tiene que entregar sendas actas.

"Lo que pido es que se deje el acta y que continúe el resto de los compañeros que sí que creemos firmemente en lo que Cs defiende y el programa por el que fuimos elegidos por los ciudadanos en una lista".

Losada, cuestionada por los periodistas, ha incidido en que "siempre que un compañero decide que no está de acuerdo con los postulados del partido por el que fue nombrado, fue elegido cargo electo, digo lo mismo; que se puede discrepar con los partidos --ha continuado-- pero, evidentemente, nosotros hemos estado en una lista electoral con unas siglas".

En este punto, Losada ha recordado que "18.000 malagueños dieron el respaldo a Cs en las ultimas elecciones municipales aquí en Málaga". Ha insistido, por tanto, en que "yo es lo que haría, desde luego; la carta ética me lo impone pero mi carta ética personal también me impone que si no estoy de acuerdo en alguna ocasión con mi partido, por el partido por el que fui elegida y por el que estoy siendo ahora la portavoz municipal de Cs en Málaga, dejaré el acta y continuaré la vida política con otras siglas o donde considere".

"Dejar el acta me parece fundamental, además, para que los ciudadanos no perciban la política cada vez más denostada que están percibiendo hasta ahora", ha señalado.

Cuestionada, en concreto, por el "pacto oscuro" y "los palos en las ruedas" que ha denunciado Maldonado, Losada ha dicho que "cuando alguien toma una decisión como abandonar un cargo público y quedarse con el acta tiene que justificar, de algún modo, este comportamiento". "Es una apreciación subjetiva de quien tiene que justificar una decisión", ha abundado.

Por tanto, ha agregado, "no voy a entrar en esas valoraciones. Me parecen subjetivas y lo único que digo es que todos los cargos electos de Cs decidimos firmar un compromiso de dejar el acta si dejábamos de militar en la formación; eso es lo que pido".