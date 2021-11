La producción suecoalemana ‘Tides’, del director Tim Fehlbaum, se ha alzado con el premio Universidad de Málaga al mejor largometraje de la 31 edición de Fancine, según el fallo del jurado oficial, compuesto por Las Bloody Girls, el dúo que componen las creadoras Aida Méndez y Elena Lombao, la actriz francesa Yara Pilartz y el productor Steven Bratter.

La película, ambientada en un mundo postapocalíptico en el que la mitad de la población ha desaparecido y el destino de los supervivientes depende de la decisión de una entregada astronauta, se ha llevado los 9.000 euros del galardón, conquistando además otras categorías del palmarés, como el reconocimiento a los mejores efectos especiales.

Junto a la gran triunfadora de esta edición, destaca en el veredicto del comité evaluador la terrorífica propuesta británica ‘In the Earth’, que atesora tres estatuillas: mejor montaje para su también director Ben Wheatley y mejor actor y mejor actriz para los intérpretes Reece Shearsmith y Ellora Torchia respectivamente. Y con dos trofeos se hace la superproducción china ‘Cliff Walkers’, distinguida en el apartado de mejor fotografía por el trabajo de Zhao Xiadoing y mejor dirección para el aclamado cineasta Zhang Yimou. Completan este repertorio de reconocimientos honoríficos la categoría de mejor guion, que ha recaído en la cruda historia de ‘Hinterland’ escrita por su realizador Stefan Ruzowitzky junto a Robert Buchschwenter y Hanno Pinter, y mejor banda de sonido para la película ‘Belle’, la cinta de animación de Mamoru Hosoda.

Premio a los cortos

Pero los largometrajes de sección oficial no han sido los únicos títulos con premios en esta edición de Fancine. Las actas contemplan además el podio en el apartado competitivo de los cortometrajes, confeccionado por el jurado joven de esta edición. El comité, formado por seis estudiantes de diferentes universidades públicas andaluzas, ha decidido conceder el máximo galardón en la categoría de Imagen Real, dotado con 3.000 euros, a la obra española ‘Dar-Dar’, del realizador Paul Urkijo.

En animación, la pieza vencedora ha sido ‘Hold Me Tight’, una producción belga dirigida por Mélanie Robert-Tourneur a la que se le recompensa con la misma cuantía económica. Asimismo, el jurado ha otorgado el premio RC Service a la mejor fotografía, con un crédito de 1.500 euros para invertir en alquiler de cámara de cine digital, al título ‘Inferno’, un proyecto australiano de Katherine Chediak. Del consenso de este grupo de alumnos ha dependido además la distinción Méliès de Plata a la producción checa ‘Love Is Just a Death Away’, realizado por Vitezslav Chovanec, que representará a Fancine en los premios Méliès de Oro al mejor corto europeo fantástico.

La relación completa de premiados incluye asimismo los galardones que los asistentes a las sesiones de Fancine otorgaron con sus votos. En este apartado, los premiados han sido ‘Belle’, que se llevó los 1.000 euros del premio del público, así como ‘See You in an Hour’ y ‘Other Half’, que obtuvieron 500 euros cada una.