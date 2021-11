La cifra de contagios no deja de crecer en los últimos días en la provincia de Málaga. El coronavirus aún no se ha superado y eso se deja notar en los nuevos positivos que se registran y, dramáticamente, en la presión asistencial que sufren los hospitales. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha informado de 234 casos detectados por PDIA (PCR y test rápido de antígenos), elevándose ya a 158.547 en el global de la pandemia. Además, en las últimas horas ha habido once nuevos ingresos hospitalarios por COVID-19 y se ha notificado un fallecido.

Actualmente hay encamadas en los hospitales malagueños 79 personas con COVID-19, lo que supone un descenso de cinco respecto a la jornada anterior. De ellos, 16 se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos (-3).

Con los once nuevos ingresos, desde hace más de año y medio 10.667 personas han pasado por los hospitales en la provincia de Málaga, de las cuales 1.029 han estado e las UCI. Los fallecidos ascienden ya a 2.008 y el número de recuperados se ha incrementado en 85, con 155.562 personas que han pasado la enfermedad.

Respecto al proceso de vacunación, se ha informado de que son ya 2.622.866 dosis administradas en la provincia. El total de personas con una inoculada asciende a 1.311.414 y 1.286.068 tienen ya la pauta completa. Mientras tanto, con la tercera dosis, ya hay 158.547 personas, de las cuales 124.758 son mayores de 70 años.

Incidencia acumulada

En cuanto a la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, aumenta de nuevo y ya roza los 100 casos tanto en la provincia de Málaga, que pasa de 89,1 a 96,0; como en la capital que alcanza una tasa de 97,0 (92,1 anteriormente).

En los distritos sanitarios, el impacto de la COVID se incrementa en todos ellos. Así, Axarquía tiene una tasa de 60,5 (53,5 el miércoles); Costa del Sol pasa de 104,7 a 115,9; Málaga, aumenta a 96,3 (92,1 el día anterior); Serranía, que se eleva a 129,1 (120 previamente); La Vega, 44,5 (43,6 antes) y Guadalhorce, con 84,5 (80,6 el miércoles).

En cuanto a los municipios que a 24 de noviembre superan la tasa de 100 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, son ya 18. El que tienen la tasa más alta actualmente es Benarrabá, con 448,4; seguido de Macharaviaya, con 389,9; Alozaina, con 388,2 y Gaucín, con 251,7.