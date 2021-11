El 25 de noviembre, el mundo entero conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres para visibilizar este grave problema que afecta a toda la sociedad y al que Clece ha vuelto a sumarse. Este día tan señalado en el calendario sirve a la empresa para poner cara y voz al compromiso con el que trabaja toda su plantilla, día a día, con los colectivos más vulnerables.

Para los trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores de Clece en Andalucía, ayuda a domicilio, limpieza o seguridad, entre otros, sumarse al 25N no es una obligación ni un esfuerzo, es mostrar a los ciudadanos su lucha para que se ponga fin a la violencia machista que se ejerce sobre las mujeres por el simple hecho de serlo; aunar fuerzas y mostrar su apoyo a las víctimas.

Para Clece, que trabaja desde hace más de 29 años en la inclusión laboral de la población más vulnerable, entre las que se encuentran las víctimas de la violencia contra la mujer, es prioritario concienciar a la población de Málaga de la realidad y situación en la que viven. Por eso, los trabajadores y trabajadoras de Clece no han dudado en participar en campañas de sensibilización, reparto de flores, coloquios, manifestaciones virtuales o fotografías donde, lo más importante no es quién aparece sino el mensaje que se transmite. Porque es posible una nueva vida, libre de violencia y en libertad, porque entre todos podemos hacer que las mujeres no se sientan solas y tengan esperanza, los empleados y empleadas de los servicios de Clece han celebrado estos días diversas actividades en varios municipios malagueños.

Han tenido especial relevancia las actividades desarrolladas en el Hospital Costa del Sol de Marbella y en los Hospitales de Alta Resolución de Benalmádena, Estepona y Mijas. Así, en los citados centros, se ha realizado una entrega de gorros y pegatinas con el lazo morado para colocar en las mascarillas; además, se han repartido unas pequeñas macetas con flores moradas, pensamientos, entre los trabajadores y trabajadoras de los distintos hospitales. Esta flor representa el compromiso de tener presente a diario los cuidados necesarios para eliminar la violencia de género en nuestra sociedad.

Clece, presente también en la Ciudad de la Justicia de Málaga en el servicio de limpieza, además del mantenimiento y limpieza de todas las sedes judiciales de la provincia., mostró un año más su compromiso con la mujer. Así, además de realizar la entrega de pensamientos morados al equipo de profesionales y a los usuarios y usuarias presentes el pasado 25N, entre los que se encontraba la Gerenta de la Ciudad de la Justicia; animó a los viandantes a compartir en voz alta un pensamiento, una reflexión o deseo para el futuro.

Se sumaron también a la conmemoración de este Día tan señalado con el reparto de flores y pegatinas, los Servicios de Ayuda a Domicilio de Marbella, Nerja, Rincón y la Diputación de Málaga; las Residencias de Mayores de Villanueva del Trabuco; Faraján o Cuevas de San Marcos, con talleres y actividades manuales para los usuarios y usuarias, y también las doce Escuelas Infantiles Koala que Clece gestiona en la provincia.

Compromiso social

Clece nace hace más de 29 años con el objetivo de mejorar la vida de las personas, tanto de las que prestan servicios, como de las que los reciben. La inclusión laboral y la sensibilización hacia colectivos socialmente vulnerables –más de 9.300 empleados pertenecen a estos colectivos en toda España– es una de las formas de hacer innovación social de Clece.