Los atardeceres en los Baños del Carmen, la Esperanza y el Cautivo, el incienso, el romero -"que se vaya lo malo y entre lo bueno"-, el carácter acogedor de la ciudad y sus habitantes... María Casado hizo una carta de amor a Málaga en su discurso antes de encender la Navidad en Málaga. "Os cuento un secreto, he venido a Málaga para quedarme", contó a modo de confidencia ante un público entregado y emocionado por las palabras de la periodista, que desde mayo de 2021 está viviendo en Málaga tras la llamada recibida por Antonio Banderas para incorporarse al proyecto de Soho Televisión.

Casado hizo un prolijo repaso por todo aquello que le ha enamorado de Málaga y que le han convencido para dejar Madrid y convertirse en una malagueña más. "Aquí tengo amigos y familia", comentó una ilusionada María Casado en referencia a su pareja. No pudo olvidar a Antonio Banderas, el impulsor de su llegada a Málaga y, curiosamente, quien le precedió en el encendido de las luces de Navidad en 2019, ante de la llegada de la pandemia.

Tras sus palabras llegó el momento de encender la calle Larios, en un espectáculo de luz y música que atrajo a miles de personas al Centro. Una versión orquestal a cargo de la Orquesta Filarmónica de Málaga del clásico 'Jingle Bells' fue la encargada de abrir la Navidad en Málaga, con las luces moviéndose al ritmo de la música. Le siguió un clásico moderno como es el 'All I want for Christmas is you', de Mariah Carey, y un villancico también moderno español, como es 'En Navidad', de Rosana, pero en la versión cantada por los integrantes de OT1.

El ambiente en las calles fue plenamente festivo desde primera hora de la tarde, quizás con más concentración de personas que las deseadas por las autoridades. Pero ya se sabe que este evento siempre ha atraído a miles de personas, muchas de fuera de la ciudad, y esta no iba a ser una excepción. Las mascarillas eran la norma, pero no estaba tan extendida como se esperaba tras los numerosos mensajes a la prudencia de estos días previos.

Más de medio millar de calles, plazas y glorietas de la ciudad cuentan con iluminación y decoración navideña. En el caso de calle Larios, vuelve a escenificarse el montaje de ‘El bosque de la Navidad’. El título hace honor a que la calle se convierte así en un bosque con 22 arcos durante cuarenta días, estructuras que pueden visitarse de día y de noche.

Los espectáculos de luces y música entre las siete y las diez de la noche de cada día, aunque no se dicen los momentos exactos para evitar grandes aglomeraciones. Las piezas que sonarán en estos espectáculos serán: ‘Hark! The Herald Angels Sing’ - Orquesta Filarmónica de Málaga (disco Música de Navidad); ‘Jingle Bells’ - Orquesta Filarmónica de Málaga (disco Música de Navidad); ‘Campana sobre campana’ - Orquesta Filarmónica de Málaga (disco Campanas); ‘Gatatumba’ - Orquesta sinfónica de Málaga (disco Campanas; y ‘Una pandereta suena’ - Orquesta Filarmónica de Málaga (disco Campanas). También ‘Never back down’ - Two step from Hell; ‘En Navidad’ - Javián, Alex, David Bustamante y Academia OT con Rosana; y ‘All I Want for Christmas is you’ - Mariah Carey.

Del total de 500 calles y rotondas decoradas en la Málaga en Navidad, alrededor de 80 corresponden a las zonas emblemáticas. En estas zonas se han dispuesto 85 árboles naturales, 37 figuras de suelo, una zona con guirnalda, 30 motivos agrupados 85 motivos de farola, tres pinos de estructura tridimensional, 22 pórticos, 218 arcos y seis letreros. En total son más de un millón y medio de puntos de luz leds con una potencia de 137,5 kilovatios.

La calle San Juan, por cierto, tiene un protagonismo especial al haberse montado dos espacios diferenciados: en un tramo se instala la iluminación denominada ‘Salón de Arañas’ y en el otro, ‘Jardín Encantado’. La Alameda, por su parte, presenta una iluminación elegante y una decoración espectacular tanto de día como de noche, formada por 500 cordones de led de hojas brillantes con luces dicroicas (dos colores u ojo de buey) para potenciar el reflejo del sol. Los cordones tienen una caída de 2,5 metros y tres metros. La decoración de la plaza de La Marina y el Parque está formada por un total de 14 arcos, siete en cada uno de estos espacios, con una decoración con un marcado acento infantil, ya que reflejan caramelos y chupachús de múltiples colores. También es novedad el hilo musical con el que se cuenta en las calles San Juan, Nueva y Puerta del Mar, con el fin de dinamizar el comercio (se inaugura hoy y estará en vigor de once a dos y de cinco a nueve).